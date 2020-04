“Covid-19” karte patieso situāciju neatspoguļo

Piektdien, 24. aprīlī, Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) izstrādātajā kartē par “Covid-19” infekcijas izplatību Latvijā Smiltenes novada teritorija jau bija iezīmēta tumšākā, oranži dzeltenīgā krāsā.

Pirmā reakcija, iespējams, ne vienam vien šā novada iedzīvotājam varēja būt izbīlis, jo tas nozīmē, ka novadā klāt nākuši jauni saslimstības gadījumi, – SPKC apkopotā informācija liecina, ka Smiltenes novadā uz 26. aprīli kopumā reģistrēti seši saslimšanas gadījumi ar “Covid-19”, bet pirms tam novadā tie bijuši viens līdz pieci (ja novadā saslimušo skaits ir līdz pieci, SPKC konkrētu skaitu neatklāj).

Rodas augsne satraukumam

Tomēr kartē nav skaidras informācijas, vai visi seši inficētie dzīvo Smiltenes novadā vai kāds – varbūt citviet, jo kartes dati atspoguļo saslimušo deklarēto, bet ne reālo dzīvesvietu. Tāpat nav arī informācijas, vai kāds no šiem sešiem cilvēkiem jau ir izveseļojies.

Smiltenes novada dome un Smiltenes novada Pašvaldības policija aicina iedzīvotājus pievērst uzmanību SPKC norādei, ka kartes datos ir atspoguļoti visi reģistrētie saslimšanas gadījumi, tai skaitā datos ir iekļautas arī izveseļojušās un mirušās personas. “Tas nozīmē, ka arī attiecībā uz Smiltenes novadu tiek pieskaitīti klāt jauni saslimšanas gadījumi, bet netiek atskaitīti gadījumi, kad cilvēki ir izveseļojušies. Karte atspoguļo to, cik saslimšanas gadījumu pavisam bijuši novadā,” uzsver Smiltenes novada Pašvaldības policijas priekšniece Egija Cekula.

Tas sabiedrībā veido auglīgu vidi dažādiem pieņēmumiem, versijām un arī satraukumam. Arī no pašvaldību puses izskan viedoklis, ka ir nepareizi sabiedrībai neatklāt, cik no saslimušajiem ar “Covid-19” katrā novadā ir izveseļojušies un vairs nerada apdraudējumu citiem. Piemēram, Valkas novadā pirmais un šobrīd vienīgais ar šo vīrusu saslimušais jau ir izveseļojies, bet Valkas novads joprojām ir kartē iezīmēts kā teritorija, kurā ir no viens līdz pieci “Covid-19” gadījumi. Jo saslimšanas gadījumu kļūs vairāk, jo dramatiskāka situācija šķitīs sabiedrībai, kaut gan patiesībā slimo skaits novados, iespējams, būs daudz niecīgāks.

Kopumā Smiltenes novadā izteiktu problēmu saistībā ar “Covid-19” šobrīd nav, tomēr cilvēkiem nevajadzētu tik ļoti pulcēties pilsētas centrā, uz veikalu vajadzētu doties tikai vienam no ģimenes, kā arī ļoti vēlams palīdzēt gados vecākiem cilvēkiem, piegādājot viņiem pārtiku mājās, norāda E. Cekula. Viņa arī īpaši lūdz tieši seniorus ievērot valstī noteiktos distancēšanās ierobežojumus.

Atbildīgie dienesti uzsver, – nevar pāragri domāt, ka šā vīrusa izplatība ir samazinājusies. Inficēšanās risks vēl aizvien pastāv, tāpēc Smiltenes novada pašvaldība vēlreiz atgādina un lūdz iedzīvotājus stingri ievērot visus drošības un piesardzības pasākumus, lai rūpētos par savu un citu veselību un drošību. It īpaši tas attiecas uz iedzīvotājiem, kuri bijuši tuvā kontaktā ar inficēto personu.

Īpaši vēršas pie kontaktpersonām

SPKC informē, ka arī kontaktpersonām ir jāievēro izloācijas pasākumi, tai skaitā netikties ar citiem cilvēkiem un neiziet no telpām, kurās tiek ievērota stigra izolācija (tai skaitā nedoties pastaigās, uz veikalu un tamlīdzīgi), līdz divas secīgas analīzes pierāda, ka organismā vīrusa nav.

“Tas nozīmē, ka arī kontaktpersonām ir jādzīvo tikai mājās, kur vai nu pārējie ģimenes locekļi viņu nodrošinās ar pārtiku un visu nepieciešamo, vai arī jāvēršas pašvaldības Sociālajā dienestā pēc palīdzības. Cilvēks nevar teikt, ka viņam nebija, ko ēst, un pa kluso aiziet uz veikalu,” piebilst Egija Cekula.

Situāciju arī Smiltenes novadā kontrolē Valsts policija sadarbībā ar Pašvaldības policiju. Situācijai līdzi seko novada pašvaldība, aicinot iedzīvotājus ievērot valstī noteiktos ierobežojumus un aizliegumus ārkārtas situācijas laikā un izturēties atbildīgi pret savu ģimeni, kaimiņiem, draugiem, kolēģiem un sabiedrību kopumā, jo tikai tā var mazināt vīrusa izplatību.