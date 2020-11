“Covid-19” – Strenču slimnīcā

Līdz šim jau kopš gada sākuma Strenču novads Latvijas kartē par “Covid-19” izplatību bija viena no baltā krāsā iezīmētajām teritorijām, kurās netika fiksēts neviens saslimstības gadījums.

Pavisam izvairīties no šā vīrusa Strenčiem tomēr nav izdevies. Aizvadītās nedēļas nogalē Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) publiskotajā informācijā par 14 dienu kumulatīvo saslimstību novados Strenču novadā ir norādīti astoņi saslimšanas gadījumi.

Pēc “Ziemeļlatvijas” rīcībā esošās informācijas, saslimšana ar “Covid-19” ir valsts SIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”.

To, ka Strenču psihoneiroloģiskajā slimnīcā konstatēti darbinieku un pacientu inficēšanās gadījumi, apstiprina valsts SIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” valdes locekle Maija Ancveriņa.

M. Ancveriņa informē, ka pašlaik karantīnā atrodas septiņas ārstniecības personas un trīs administrācijas darbinieki. Darbinieki ir gan no Strenču novada, gan no Valmieras, tāpēc SPKC publiskotajā kartē Strenču novadā norādīts mazāks saslimušo skaits (rādītāji attiecas uz katrā novadā deklarētajiem iedzīvotājiem).

M. Ancveriņa uzsver, ka tagad tiešu kontaktpersonu darbavietā nav, pašizolācijā uz šo brīdi nav neviens darbinieks. “Pārējie darbinieki turpina strādāt, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus un ievērojot visas rekomendācijas par neierašanos darbā, ja jūtas sasirguši. Mērķtiecīgi testējot visus slimnīcas pacientus, atklājām divus “Covid-19” pozitīvus pacientus bez saslimšanas simptomiem, viņi ir izolēti un turpina ārstēšanos stacionārā. Pēc epidemiologa vērtējuma spējam kontrolēt situāciju. Slimnīcas darbs nav traucēts. Turpinās pacientu uzņemšana stacionārā. Turpinām arī pacientu konsultēšanu ambulatori. Tāpat kā iepriekš, pacientiem nepieciešams sazināties pa tālruni 25480566, lai noskaidrotu sev vēlamo laiku sarunai ar ārstu attālināti vai, nepieciešamības gadījumā, ievērojot visus drošības pasākumus, klātienē. Spējam nodrošināt ambulatoru konsultāciju arī “Covid-19” pozitīvām personām. Ļoti svarīgi par to informēt ārstniecības personu, piesakoties konsultācijai. Mēs saglabājam mieru, rīkojamies atbilstoši situācijai un dotajiem norādījumiem. No saslimšanas nav pasargāts neviens, bet ir jādara viss, kas ir mūsu katra spēkos, lai tomēr spētu no tā izvairīties. Šobrīd svarīga ir katra cilvēka atbildība,” uzsver Maija Ancveriņa.

Pacientu apmeklējumi valsts SIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” nodaļās ir aizliegti jau no šā gada marta. Ārkārtējās situācijas laikā iestāde rekomendē pacientus neapmeklēt slimnīcas teritorijā (ārpus ēkām), bet gan sazināties ar viņiem pa tālruni vai runāt ar pacienta ārstējošo ārstu.