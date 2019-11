Ņemot vērā, ka arvien vairāk klientu izvēlas veikt savus ikdienas finanšu darījumus attālināti un sarūk klientu skaits, Smiltenē pēdējo divu gadu laikā pat par 25 procentiem, kas apmeklē filiāli klātienē, jau no 2. decembra tiks slēgta SEB bankas Smiltenes filiāle. Taču ikdienas finanšu darījumiem klientiem arī turpmāk visu diennakti būs atvērts Pašapkalpošanās centrs Dārza ielā 11. Savukārt tuvākā filiāle atrodas Valmierā.

“Pēdējos gados ir vērojama strauja digitālā attīstība, kas ļauj modernizēt virkni pakalpojumu, kuru saņemšanai līdz šim iedzīvotājiem bija nepieciešams mērot ceļu uz vienu vai otru iestādi, uzņēmumu vai organizāciju, patērējot savu laiku. Taču līdz ar pakalpojumu modernizāciju iedzīvotāji daudz labprātāk izmanto iespēju saņemt pakalpojumus sev ērtā veidā un laikā attālināti. To apliecina arī mūsu dati. Šobrīd 99 procenti norēķinu notiek internetbankā un citos elektroniskajos kanālos un tikai viens procents norēķinu tiek veikti filiālēs. Mēs redzam arvien pieaugošu klientu iesaisti arī bankas digitālo risinājumu izmantošanā. Deviņos mēnešos esam tikušies ar klientiem vairāk nekā 1 300 video konsultācijās, mūsu mobilo lietotni izmanto jau 143 552 lietotāji, noslēdzoties kodu karšu pārejas posmam, Smart-ID lietotāju skaits septembrī sasniedza vairāk nekā 262 tūkstošus,” laikrakstam “Ziemeļlatvija” stāsta SEB bankas Valmieras filiāles vadītājs Kaspars Markss.

Kā norāda K. Markss, līdz ar to pēdējo gadu laikā būtiski ir samazinājusies klientu nepieciešamība apmeklēt filiāli klātienē. Salīdzinājumā ar 2017. gadu, divu gadu laikā filiāļu tīklā klientu apmeklējums ir sarucis par 15 procentiem, bet Smiltenes filiālē – pat par 25 procentiem. Turklāt jāapzinās, ka kritums būtu vēl lielāks, ja to neietekmētu pāreja no kodu kartēm uz alternatīvajiem identifikācijas rīkiem – Smart ID vai kodu kalkulatoru.

“Runājot par mobilo filiāli, kopš tās izveides 2018. gada jūnijā, uz septembra beigām ir apkalpoti vairāk nekā 900 klientu. Mūsu pieredze liecina, ka liela nozīme ir pašvaldību atsaucībai un pretimnākšanai, tajā skaitā parūpējoties par dažkārt tīri praktiskām lietām, piemēram, telpām, kur noturēt tikšanos. Turklāt, apzinoties, ka Smiltenē aktīvi darbojas spēcīgi uzņēmēji, jāatzīst, ka jau šobrīd lielākā daļa no tiem apkalpojas Valmieras filiālē, taču, ja uzņēmējiem radīsies nepieciešamība saņemt konsultāciju Smiltenē, nodrošināsim šādu iespēju,” atklāj Valmieras filiāles vadītājs.

Jautājot, kas notiks ar esošajiem SEB bankas Smiltenes filiāles darbiniekiem, K. Markss atbild: “Banka vienmēr, domājot par saviem darbiniekiem, meklē maksimāli labāko risinājumu līdzīgās situācijās. Esam parūpējušies par visiem darbiniekiem, turklāt, mums ir izdevies nodrošināt daļai darbinieku iespējas turpināt darbu bankā arī pēc 2. decembra, pievienojoties SEB bankas filiālei Valmierā.”

Uzziņai

Ja vien rodas nepieciešamība saņemt atbildi uz kādu sev aktuālu jautājumu vai ir svarīga eksperta konsultācija, SEB banka aicina sazināties sev ērtākā veidā:

sūtot jautājumu Facebook uz adresi SEB Latvia

rakstot jautājumu lapā seb.lv/jautā

zvanot bankas speciālistiem uz tālruņa numuru 26668777

piesakoties video konsultācijai seb.lv/video-konsultacija

Bankas pakalpojumi attālinātiem darījumiem pieejami vienmēr 24/7 režīmā:

internetbankā – seb.lv

mobilajā lietotnē – seb.lv/app

bankomātos – seb.lv/bankomati

Pašapkalpošanās vieta Smiltenē arī turpmāk būs pieejama Dārza ielā 11 (pieejama 24/7).

Bankomāti Smiltenē arī turpmāk atradīsies:

Dārza ielā 11 (strādā 24/7),

Baznīcas laukumā 2 (strādā P.–Sv. no pulksten 8 līdz 22) – tirdzniecības centrā “Centrs”

Daugavas ielā 1A (strādā 24/7)