Dievnams piedzīvojis vienus no vērienīgākajiem remontdarbiem

Kopš pagājušā gada izskaņas Smiltenes evaņģēliski luteriskās baznīcas logi ir izgaismoti, tas pilsētas centrā esošo dievnamu izceļ un padara īpašāku diennakts tumšajā laikā. Atverot baznīcas durvis, redzētais saviļņo. Gluži kā no jauna celta un tomēr tā pati baznīca. Tā spoži mirdz, pateicoties vietējo iedzīvotāju, uzņēmēju un pašvaldības finansiālam atbalstam.

Noslēgušies vieni no vērienīgajiem remontdarbiem dievnama iekštelpās. Kopējais ieguldījums šajā remontā ir aptuveni 530 līdz 550 tūkstoši eiro. Lielu daļu no summas ziedoja mecenāte, Smiltenes evaņģēliski luteriskās draudzes padomes priekšniece Gita Mūrniece.

«Darbi iesākās pagājušā gada februārī. Sākotnēji bija plānots atjaunot griestu un sienu krāsojumu, taču paveicām krietni vairāk, jo tieši sīkumi veido pilnību, bet pilnība nav nekāds sīkums. Ne mirkli man nav bijis žēl šeit ieguldītā, jo darīju to no sirds ar vislabākajiem nodomiem un izpratni. Tas viss paliks smilteniešiem un Latvijai. Pirms 150 gadiem cilvēki zirgu pajūgā saveda baļķus un saslēja tos augšā, bet tik attīstītā laikā, kādā dzīvojam mēs, atstāt baznīcu tādā stāvoklī, kā tā bija pērn, būtu kauna lieta mums, smilteniešiem. Tas mani dziļi skumdināja. Latvijā ir daudz glītu baznīcu, bet diemžēl iekšpusē tās ir uz sabrukšanas robežas,» stāsta uzņēmēja G. Mūrniece.

Pirms uzskaitīt paveikto, G. Mūrniece atzīst, ka process nemaz nav bijis vienkāršs, jo šī ir pavisam cita vieta, kas atšķiras no pierastās uzņēmējdarbības vides, kurā cilvēku skatījums uz lietām ir pavisam citāds.

«Vienu brīdi gribēju mest plinti krūmos, taču šādos brīžos atceros vārdus, kas man ir tuvi. «Dod, Dievs, man rāmu garu pieņemt to, ko es nevaru ietekmēt. Dod, Dievs, man spēku ietekmēt to, ko es varu ietekmēt. Un dod, Dievs, man prātu atšķirt vienu no otra.» Tagad visi darbi novesti līdz galam. Šī gada janvārī es smaidīju no sirds. Baznīcā ir pilnībā nomainīti griesti lielajā zālē, blakus esošajā atjaunoti koka dēļi; pilnībā ir atjaunota elektroinstalācija, izņemot baznīcas tornī, ko veiks martā; uzcelta trešā krāsns, kas ir identiska esošajām; nokrāsotas ir visas sienas un atjaunots ornaments; nomainīta grīda; demontēti un protezēti bojātie soli; mācītāja kabinetā un svētdienas skolas telpās ir ierīkotas granulu krāsnis; restaurētas ārdurvis; restaurēti un izgaismoti ir 22 logi; atjaunota apskaņošanas sistēma; ierīkota videonovērošanas sistēma; galvenajā ieejā pārveidotas telpas, stikla durvis tās padara gaišākas un pārredzamākas; restaurētas ir visas lustras. Pērn iesākta un šogad turpinās ērģeļu restaurācija, kas ir Smiltenes novada pašvaldības dāvana Smiltenes simtgadē. Ļoti ceru, ka sadarbība ar pašvaldību turpināsies un ar tās palīdzību būs iespēja baznīcā ierīkot ūdens un kanalizācijas sistēmu, jo šobrīd, lai izmazgātu baznīcu, ūdeni vedam no mājām. Šī ir mūsu, smilteniešu, kopējā atbildība,» saka G. Mūrniece.

Baznīcai savā godībā iemirdzēties palīdzēja (gan finansiāli, gan ar darbaspēku): Daiga Mūsiņa, Juris Straubergs, Rezgaļu ģimene no Valmieras, Valsts kultūrkapitāla fonds, Andis Lācis, Dainis Aleksējevs, Jānis Bikiņš, Aija Stucka, Sandrino Podnieks, Andris Lanka, Pēteris Lejnieks, Mikus Lacbergs, Gundars Skudriņš, Kaspars Putrālis, Atis Sausnītis, Ivars Ādamsons, Andis Skrapcis, AS «Smiltenes piens» Armanda Kovaldina personā, firma «Madara ‘89» Egila Butkas personā, Smiltenes novada pašvaldība, Māris Zālītis un G. Mūrniece. Patlaban ir sāktas sarunas ar vēl citiem vietējiem uzņēmējiem, kas būtu gatavi sniegt savu artavu. Ēkas ilgstošai un veiksmīgai uzturēšanai ir ļoti nepieciešams ierīkot jumta lietus notekūdeņu sistēmu.

«Visi projektā iesaistītie ar savu attieksmi ir izrādījuši cieņu tiem cilvēkiem, kas uzcēla un turēja godā šo garīgo vietu. Ļoti ceru, ka smiltenieši pieņems mūsu skaisto dievnamu kā unikālu vērtību un vietu, kurā iegriezties ikdienā neatkarīgi no savas reliģiskās pārliecības un uzskatiem. Šeit mīļi ir gaidīts ikviens,» teic G. Mūrniece.

Smiltenes luterāņu draudzē kalpo mācītājs Reinis Kulbergs. Mācītājs atzīst, ka G. Mūrnieces dāvinājums ir unikāls ne tikai Latvijas, bet arī Baltijas mērogā, ko cilvēks no saviem līdzekļiem, ar lielu enerģiju un entuziasmu iesaistot arī citus, ir varējis dot. Dot nevis lēnām, bet intensīvi un mērķtiecīgi. «Varu atsaukties uz domām, kurās Gita ir līdzdalījusies. Tas ir kā viņas paldies saviem senčiem, dzimtai, Latvijai. Jūtos pārsteigts, ka mūsu vidū ir šādi cilvēki, kas var domāt par nemateriālu ieguldījumu telpā, ēkā, cilvēku domās, labsajūtā, garīgā vidē. Tas ir ļoti cilvēcisks devīgums,» teic mācītājs R. Kulbergs.