Domas rosinoša mūzika skanēs Riņģos

Nākamajā sestdienā, 27. jūlijā, pulksten 20 Riņģu saieta namā, Blomes pagastā, skaņā savienos trīs mūzikas notikumus. Koncertā, kurā skanēs klusa, domas rosinoša mūzika, gaidīts būs ikviens.

Riņģu saieta namā būs dzirdams beļģu akordeonista Hartvina Dores (Hartwin Dhoore) un viņa dzīvesbiedres, igauņu mūziķes Leanas Vāperes (Leana Vaapper) trausli melanholiskais duets. “Hartvina rokās mazais, diatoniskais akordeons atver vārtus uz brīnumainu, senu noskaņu pasauli, spēlēts gan solo, gan sadarbībā ar rata liru, ģitāru, vijoli un citiem ķeltu tautas mūzikai raksturīgiem instrumentiem.



Leana, savukārt, ir dziedātāja un dūdiniece, kuras dziesmās atspoguļojas Sāremā salas mežu čuksti, purvu nopūtas un jūras šalkas. Blomes koncerts ir vienīgā iespēja dzirdēt Leanu un Hartvinu klātienē Latvijā,” “Ziemeļlatviju” informē Andrejs Grimms.



Otrais notikums, ko būs iespēja piedzīvot klausītājiem, ir pasaules mūzikas trio “Oroboro”. Tas radies pagājušā gadsimta pašās beigās kā triju neatkarīgu personību – oriģinālu un tradicionālu mūzikas instrumentu darinātāja un spēlētāja Aleksandra Maijera, ģitārista, valdorfskolas alternatīvā orķestra ilggadējā vadītāja, mūzikas autora un aranžētāja Andreja Grimma un hiphopa slavenības Žaka no STA (Jacques Of STA) – savienība. ““Oroboro” ir gana neparastas instrumentālas mūzikas kults, kurā satiekas plaša paštaisītu akustisku skaņu rīku palete (kokosrieksta svilpavnieks, stabules, veidotas no santehnikas caurulēm, plūmes kauliņa dūcējs) ar klasisko un elektrisko ģitāru, kā arī elektroniskām iekārtām. Savos darbos mēdz izmantot arī pasaku fragmentus un sadzīves skaņas. Kā trešais abus iepriekšējos kopā savedīs dziesminieks Haralds Sīmanis – robustais un reizē romantiskais balss un ģitāras vēstījuma meistars,” A. Grimms.

Starpbrīžos koncerta apmeklētāji varēs baudīt tēju, kafiju un mājas vīnu.