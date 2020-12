Drošības apsvērumu dēļ Valka neļauj organizēt piketu

Trešdien, 16.decembrī, Valkas novada domes Sapulču, gājienu un piketu komisijā tika izskatīts biedrības “Sabiedriskie satversmes sargi” iesniegums par publiska pasākuma – tautas sapulces rīkošanu. Komisijas sēdē tika nolemts neatļaut rīkot šo pasākumu, portālu “Ziemeļlatvija” informē Valkas novada domes sabiedrisko attiecību speciālists Ivo Leitis.

Šāds lēmums pieņemts, atsaucoties uz likuma “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” 15.1 panta 2. daļu, kas nosaka, ka pašvaldība ir tiesīga pieņemt lēmumu aizliegt pasākuma norisi, ja tiek konstatēts, ka tā rīkošana apdraudēs sabiedrības drošību. Šajā gadījumā arī sabiedrības veselība ir uzskatāma par sabiedrības drošību.

Pirms komisijas sēdes organizatori minēja, ka pasākuma dalībnieki ierastos no vairākām pašvaldībām, tai skaitā no Igaunijas Republikas. Valka kā pasākuma norises vieta izvēlēta, lai pēc iespējas vairāk veicinātu līdzīgi domājošu pārstāvju ierašanos no Igaunijas. Jāpiemin, ka paši pasākuma organizatori ir no Rīgas, kas ir viens no lielākajiem Covid-19 izplatības epicentriem Latvijā.

Izvērtējot riskus Valkas sabiedrības veselībai un ņemot vērā, ka šī brīža epidemioloģiskā situācija valstī ir tuvu kritiskai, kā arī valdības nostāju pēc iespējas vairāk samazināt iedzīvotāju migrāciju, Valkas novada domes Sapulču, gājienu un piketu komisija nolēma šādu pasākumu aizliegt, lai netiktu veicināta iedzīvotāju ierašanās Valkā no citām pašvaldībām, kur epidemioloģiskā situācija ir daudz sliktāka.

Atgādinām, ka Valkas novada dome bija saņēmusi pieteikumu piketa organizēšanai sestdien, 19.decembrī, no plkst. 12 līdz 16 Valkā, Rīgas ielā 7. Pieteikumu piketam, kura mērķis bija norādīts kā “Tautas sapulce, kuras mērķis ir pievērst uzmanību COVID-19 graujošajai ietekmei uz tautsaimniecību un mājsaimniecībām” domē bija iesniegusi biedrība "Sabiedriskie Satversmes Sargi”.