“Dzintaros” ievāc garšīgāko medu un attīsta bišu dziedniecību

Bišu rosība mazinās, bet bitenieku – pieņemas spēkā. Ir īstais medus ņemšanas laiks. Aktīva medus ievākšana notiek arī Valkas novada Kārķu pagasta zemnieku saimniecībā “Dzintari”.

Biškopību sāk ar vienu stropu

Ar biškopību “Dzintaru” saimnieks sācis nodarboties 2020. gadā, kad ticis pie pirmā bišu stropa. “Paziņa uzdāvināja stropu ar bitēm, patiesībā ne man, bet brālim, taču viņam īsti pie sirds negāja darbs pie bitēm. Toties mani tas ieinteresēja. Meklēju informāciju, kā apieties ar bitēm, pēc padoma vērsos pie biteniekiem un viss izdevās,” atminas Igors Ignatjevs, kurš nekādos biškopības kursos nav gājis, bet praktiski visu ir apguvis pašmācības ceļā. Šovasar viņam ir jāaprūpē 55 bišu stropi, bet citā gadā pat bijis ap 90. “Aktīvo bišu stropu un saimju skaits ir mainīgs, jo gadās, ka kādu gadu tās sliktāk pārziemo un stropi paliek tukši. Savulaik vairāk strādāju ar “krūmu bitēm”, bet tagad orientējos uz tādām bišu pasugām kā Kraina un Itālijas (somu itālietes), kas Latvijā ir starp populārākajām, un šīs ir savā ziņā arī mierīgākas,” stāsta bitenieks.

Krainas bites pieredzējuši biškopji izvēlas, jo pavasarī tās perus sāk audzēt agri un to dara ļoti intensīvi. Šīs bites arī labi orientējas apvidū, nemaldās un mazāk nolidojas. Viņas ir arī ražīgas un īpaši uzņēmīgas darboties – var doties pēc nektāra lielākā attālumā un ievākt vairāk nekā citu pasugu vai rasu bites.

Bišu saimes I. Ignatjevs pavairo pats, jo gadu gaitā ir iemācījies audzēt bišu mammas. “Taisu bišu atdaleņus. Ļauju saviem atdaleņiem pašiem audzēt mātes. Tā iegūstu bišu mammas, kuras veido jaunas, spēcīgas saimes,” papildina saimnieks.

Bites čakli pastrādājušas

Bitenieks atsauc atmiņā, ka šogad pavasaris bija stipri aizkavējies, tāpēc pirmo medus ienesumu, kas parasti tiek ņemts ap Jāņiem, saimnieks nemaz nav aizticis. “Pirmo medu atstājām bitēm – viņu vajadzībām. Vienīgi kādu rāmīti paņēmu, lai paši notestētu. Tad darbs bija tikai mazajai rokas sviedei. Nu jau intensīvi ievācam medu, un darbā ir lielā medus sviede. Darba netrūkst. Labi, ka man ir palīgi – sieva, arī dēls, kad ir mājās, nāk pie bitēm un palīdz,” atklāj I. Ignatjevs un vērtē, ka šogad medus raža ir vidēja, kaut gan vienmēr var cerēt uz labāku. “Visiem, kas kaut ko ražo, vienmēr gribas, lai ir maksimāli labi. Es nesūdzos. Bites ir pastrādājušas, būs, ko pārdot un pārstrādāt,” secina biškopis, kurš no medus ražo dažādu produkciju. Viņa firmas zīme ir dažādu pļavas ziedu medus, meža ziedu medus, kā arī bišu maize, ziedputekšņi, propoliss un bišu vaska sveces. “Dzintari” piedāvā arī visai interesantu produktu, kas ir malts propoliss maisiņos, no tā pagatavo izvilkumu, kas stiprina bronhus un elpceļu veselību. “Propoliss darbojas kā dabiska antibiotika. Tas stimulē asinsradi, regulē vielmaiņu, labvēlīgi ietekmē dzimumfunkciju, uzlabo redzi, paaugstina organisma imunitāti, tam ir anestezējoša iedarbība, tas samazina sēnīšu augšanu. Baktērijas pie propolisa nespēj pielāgoties. Tāpēc varu vien brīnīties, kāpēc bišu produktus nepieskaita pie uztura bagātinātājiem. Farmācijas biznesam tas nav izdevīgi, bet patiesībā, regulāri lietojot biškopības produkciju kā tādu, var izvairīties no dārgāku medikamentu lietošanas,” atzīst biškopis.

Viņš arī atgādina, ka tuvojas saimju sagatavošana ziemai. Tāpēc tiem, kuri nav bitenieki, tagad nevajadzētu iet dravu tuvumā, jo bites ir niknas par zaudētajiem krājumiem.

Vairākkārt ieguvis Latvijas garšīgākā medus titulu

Katru gadu notiek Latvijas biškopju ikgadējais saiets un tradicionāli arī konkurss “Garšīgākais Latvijas medus”. Jau dažus gadus I. Ignatjevs nav piedalījies biškopju saietā un arīdzan konkursā, bet dažus gadus atpakaļ saņēmis augstus vērtējumus un žūrijas atzinības. Proti, ”Dzintaru” medus jau gadus desmit stabili turas Latvijas gardāko medu augšgalā konkursā “Garšīgākais Latvijas medus”: 2012. gadā iegūta 2. vieta, 2014. gadā – 6. vieta, 2015. gadā – 4. vieta, 2016. gadā – 3. vieta, 2017. gadā – 4. vieta. 2013. un 2019. gadā z/s ”Dzintari” medus atzīts par pašu garšīgāko medu valstī un iegūts arī tituls “Latvijas atzītākais medus”.

Konkurss “Garšīgākais Latvijas medus” ir ikgadējs pasākums, kas notiek biškopju vasaras saieta iet­varos, ko rīko Latvijas Biškopības biedrība. “Jau daudzus gadus esmu arī Latvijas Biškopības biedrībā. Pērn šāds saiets izpalika, bet šogad tajā nesanāca piedalīties, var teikt, dažādu apstākļu, arī veselības dēļ, bet tas jau nenozīmē, ka bites sākušas ievākt ne mazāk garšīgu medu,” pasmaida biškopis un izstāsta, ka kaut kas jau ir arī pamainījies pēdējo gadu laikā. Ja vēl pirms diviem gadiem medus oficiāli tika definēts kā bioloģiskais, tad tagad no šāda titula jāatsakās. “Lai gan savu zemi apsaimniekojam bioloģiski, bites arī ievāc medu no mūsu pašu dažādu ziedu pļavām, kā arī meža. Tikai regula ir regula. Proti, trīs kilometru rādiusā no mūsu saimniecības nedrīkst būt neviens, kurš saimnieko ar konvencionālām metodēm. Proti, mums tuvumā ir kaimiņi, kuri tomēr zemes apstrādē neiztiek bez ķīmijas – indēm. Redz, mēs nevarot būt droši, ka mūsu bites neaizlido līdz tiem kaimiņu laukiem. Tā rezultātā bites vairs nevarot saukt par bioloģiskajām un tika izņemtas no bioloģiskās aprites. Bet, vienalga, no savas puses esam godīgi pret pircēju, saimniekojam videi un dabai draudzīgi uz visiem simts procentiem,” liekot roku uz sirds, saka I. Ignatjevs, kurš apsaimnieko 25 hektārus zemes – tā ir gan lauksaimniecībā izmantojamā (pļavas/zālāji), gan mežs.

Zīmīgi, ka “Dzintaru” medus ir atpazīstams arī ar zīmolu “Latvijas garša”. Kas vēl nezina, zīmols “Novada garša” ir ilgtspējīga vietējās pārtikas sistēma, kas nodrošina Latvijas izcelsmes pārtikas produktu izsekojamību un kvalitāti. “Savā ziņā ar savu produkciju prezentējam novadu. Priecājos arī, ka “Dzintaru” produkciju novērtē pagasts, novads, jo nereti tieši mūsu medus aizceļo kā dāvana-suvenīrs pilsētas vai pagasta viesiem/īpašiem ciemiņiem dažādos pasākumos, arī uz svētkiem, jo īpaši gada nogalē, medus burciņas ir īpaši topā,” neslēpj I. Ignatjevs.

Bites noder dziedniecībā

Biškopības saimniecībā var doties ekskursijā dravā, piedalīties medus degustācijās, kā arī iespējams relaksēties un uzlabot veselību, guļot uz lāvām, zem kurām atrodas bišu stropi. Tiesa, pandēmijas laikā tas viss ir iepauzējies.

Pirms diviem gadiem saimniecība “Dzintari” startēja Lauku atbalsta dienesta projektā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības” un ieguva finansiālus līdzekļus attīstībai. Tika iegādāta medus sviede, medus krēmotājs un divi bišu pārvadājamie vagoniņi jeb paviljoni, kas tagad kļūstot arvien populārāki arī citās biškopības saimniecībās.



“Tiem ir divējāds pielietojums. Varu nogādāt bišu saimes pie labākiem nektāraugiem – pārvietot vagoniņu, kur vien vajag. Savukārt iekšā ir dziedinātava, lāva, zem kuras aktīvi rosās bites. Pareizi saucas – apiterapija, kas ir ārstēšana ar bišu produktiem. Princips ir vienkāršs – cilvēks guļ namiņā uz lāvas, zem kuras atrodas bišu saimes. Dziedina ieelpotais stropa gaiss. Bišu dziesma ieaijā un nomierina. Par šādām inhalācijām ir daudz labu atsauksmju. Tiesa, šo ekstru galvenokārt izmanto paziņas un ģimenes locekļi. Tāda interese no ekskursantiem īpaši nav bijusi. Tas viss pandēmijas ietekmē,” klāsta I. Ignatjevs.

Svarīgākais noteikums – bites nedrīkst iekļūt namiņā ārpus stropiem. Dravniekam gan stropa gaisa inhalāciju pietiekot, katru dienu strādājot ar bitēm, taču ģimenes locekļiem un draugiem šāds namiņš ļoti patīkot. Kā stāsta pats bišu dziednīcas saimnieks, guļot uz lāvām, iespējams klausīties bišu skaņās, kas paātrina cilvēka asinsriti, atjauno ķermeni, atvieglo muguras, muskuļu un locītavu sāpes, savukārt smarža, kas rodas no vaska, medus, propolisa, ziedu putekšņiem un nektāra, nomierina nervu sistēmu, stabilizē asinsspiedienu un rada labu miegu.