Ēdinātāji Smiltenē, Valkā un Strenčos meklē iespējas izdzīvot – piedāvā piegādi uz mājām

Būs ļoti smagi, pat dramatiski. Bez zaudējumiem neiztiks neviens. Tik skarbi situāciju sabiedriskās ēdināšanas nozarē prognozē visi “Ziemeļlatvijas” aptaujātie uzņēmēji, kuri strādā šajā jomā.

Viesmīlības un tūrisma nozare Latvijā pirmā saņēmusi Covid -19 doto triecienu. Vairākums kafejnīcu, bistro un ēdnīcu Smiltenē, Valkā, Strenčos šās nedēļas vidū vēl strādāja, slēgtas bija vien pāris ēstuves, taču uzņēmēji uzsver, – situācija mainās strauji, kas notiks pēc dienas, nav zināms. Iespējams, jau tuvāko dienu laikā savas durvis var slēgt viena ēstuve pēc otras.



Cilvēki paši sāk gatavot ēdienu mājās

Piemēram, Spānijā kafejnīcas un restorāni jau ir slēgti, izņemot dažus, kas strādā ar ēdienu piegādi mājās, “Ziemeļlatvijai” vēsta Barselonā dzīvojošā smilteniešu novadniece Madara Šabanova.

“Pārsvarā visi cilvēki gatavo mājas. Varam doties uz pārtikas veikalu, bet atļauja iet ārā no mājas ir tikai vienam cilvēkam no ģimenes. Nevaram doties pirkt pārtiku kopā. Vēl viena opcija ir pasūtīt pārtikas produktus internetā ar mājas piegādi, bet var nākties gaidīt kādu nedēļu līdz atved, jo šobrīd pieprasījums ir diezgan liels,” raksta Ma­dara.

Spānijas valdība visā valstī pasludinājusi ārkārtas situāciju, cilvēkiem paziņots, ka viņi nedrīkst iziet no mājas, izņemot trīs gadījums – lai aizietu uz aptieku, darbu vai uz pārtikas veikalu. “Spānijā pirmie saslimšanas gadījumi bija pirms divām – trijām nedēļām. Cilvēki sāka strādāt no mājām nedēļu, pirms prezidents paziņoja, ka iedzīvotājiem jāpaliek mājās,” piebilst Madara.

Latvijā pārvietošanās ierobežojumi šās nedēļas vidū vēl nebija noteikti, bet restorāni, kafejnīcas– bistro un ēdnīcas jau izjūt apmeklētāju skaita lejupslīdi. Cilvēki izvairās no publiskām vietām. Tiek atteikta galdu klāšana banketiem, ģimenes svinībām, korporatīvajiem pasākumiem. Vairs nav jāēdina skolēni izglītības iestādēs. Rezultātā uzņēmēji vienu daļu darbinieku palaiduši atvaļinājumā un saīsinājuši darba laiku. Ir arī ēdnīcas un kafejnīcas (piemēram, “Pasēdnīca” Smiltenē un Strenču ēdnīca), kurās drošības apsvērumu dēļ uz vietas šonedēļ vairs nevarēja paēst, ēdienu apmeklētājiem izsniedza līdzi ņemšanai traukos.

Uzņēmumu vilcējs – ēdienu paku piegāde

Vairāki ēdināšanas uzņēmumi Smiltenē savu izdzīvošanu “Covid –19” krīzes laikā saredz ēdienu piegādē gan uz mājām, gan uz tiem uzņēmumiem un iestādēm, kas nevar darbiniekiem dot iespēju strādāt attālināti – kokapstrādes un šūšanas uzņēmumiem, pārtikas ražotājiem un tamlīdzīgi.

Pieprasījums pēc ēdienu piegādes mājās palielinās, “Ziemeļlatvijai” atzīst uzņēmuma “Piebalgas Kūpinātava” pārstāvis Rihards Eniks. Šim uzņēmumam pieder arī komforta ēdienu restorāns “Re Kebabs” Smiltenē, kas šās nedēļas sākumā izpelnījās cilvēku uzslavas pēc Facebook ievietotā paziņojuma par to, ka Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki saņems bezmaksas kebabus. R. Eniks gan uzsver, ka tas netiek darīts reklāmas nolūkos, tas ir uzņēmuma ieguldījums, lai atbalstītu mediķus, kurus gaida smags darbs.

Restorāna īpašnieki apzinās situācijas nopietnību un maksimāli norobežojuši savus darbiniekus no saskarsmes ar apmeklētājiem. No 16. marta pasūtījumi tiek pieņemti pa telefonu 22323830 ar piegādi mājās. Pasūtījumu pieņemšana un izsniegšana klātienē iespējama, neienākot telpās. Pasūtījumi paredzēti tikai līdzi ņemšanai (šāda situācija bija 18. martā, taču tā var mainīties katru dienu). “Tiklīdz jutīsim, ka mūsu darbiniekiem ir kaut kāds apdraudējums, tā “Re Kebabs” vairs nestrādās, jo mēs gribam, lai viņi būtu drošībā. Situācija kopumā ir dramatiska. Domāju, ka šī krīze būs pat dziļāka nekā 2009. gadā, un, ja vien valsts nesniegs nozarei pietiekami spēcīgu atbalstu, tad ļoti daudzi ēdināšanas nozares uzņēmumi, domāju, pat kādi 75 procenti, beigs pastāvēt. Jā, ļoti labs žests no valdības puses ir subsīdijas darbinieku algām, bet vai tas būs pietiekami ilgtermiņā, to neviens šobrīd nezina,” pieļauj R. Eniks.

Uzņēmums SIA “Piebalgas Kūpinātava”, kam pieder ne tikai “Re Kebabs”, bet arī restorāns “Ūdensroze” Vecpiebalgā un gaļas pārstrādes cehs, par savu galveno vilcēju pašreizējā situācijā saredz pašu gatavoto ēdienu paku piegādi uz mājām vairākos Vidzemes novados, arī Smiltenē. Uzņēmumam ir savs interneta veikals, kurā ēdienus iepriekš var pasūtīt un par tiem samaksāt. Sīkāku informāciju var iegūt pa tālruni 20287838. Smiltenieši bez piegādes maksas var izņemt ēdienu pakas restorānā “Re Kebabs”.

“Iedzīvotāji šādu iespēju ļoti izmanto, arī Smiltenē. Samaksa ir tikai internetā, – jo mazāk kontaktu jo labāk. Ir arī tā, ka bērni internetā samaksā par saviem vecajiem vecākiem, pakas aizvedam uz norādīto adresi, piezvanām, noliekam pie mājas durvīm un ejam prom, lai izvairītos no kontakta,” pieredzē dalās R. Eniks.

Pašu gatavotu gaļas ēdienu paku piegādi mājās šonedēļ sācis praktizēt arī Smiltenes novada Bilskas pagasta Mēru individuālais komersants “Pie Muižkundzes”. Pakā ir karbonādes, kotletes, cepetis, viltotais zaķis un galerts. Ir iespēja klāt pasūtīt salātus, gaļas šķīvjus, pīrāgus, bet, ja kāds atrodas simtprocentīgā pašizolācijā, tad pēc cilvēka lūguma kopā ar paku tiek aizvesta arī, piemēram, maize un piena produkti. Telefons pasūtījumiem un pārējai informācijai 28757847.

“Citas izejas nav. Kaut kā ir jāpārtiek, par elektrību un īri jāmaksā,” stāsta uzņēmēja, Mēru iedzīvotāja Brigita Zvaigznīte. Pirms gandrīz 10 gadiem vienā no Mēru muižas ēkas telpām viņa atvēra savu kafejnīcu, pati gatavo ēst, pati klāj galdus, bet nu ir spiesta meklēt veidu, kā noturēt savu uzņēmējdarbību.

“Līdz šim daudz dzīvoju no pasūtījumiem par galdu klāšanu. Tik daudz galdu bija uz priekšu, tāpat arī pasākumu klubos! Uz Vijciemu, Vijas dienām, bija paredzēts braukt zupu vārīt. Viss vējā tagad, nekā vairs,” nopūšas Brigita Zvaigznīte.

Ēdāju publiskajās ēstuvēs arvien mazāk

Ir jānopūšas arī kafejnīcu–bistro un ēdnīcu īpašniekiem. “Ēdāju skaits ir trešā daļa no tā, kāds tas bija agrāk, un turpina samazināties. Ir atteikti visi banketi un kultūras pasākumi”, šo trešdien, 18. martā, “Ziemeļlatvijai” atzina Smiltenes kafejnīcas–bistro “Trīs pipari un kūkas” īpašniece Agija Sinka.

Lai rūpētos par apmeklētāju un darbinieku veselību, kafejnīca– bistro “Trīs pipari un kūkas” piedāvā pusdienu bezmaksas piegādi Smiltenē un ir gatava arī piegādāt pusdienu porcijas vairumā slēgtos traukos Smiltenē un apkārtnē strādājošajiem uzņēmumiem.

“Šobrīd pasūtījumus pārsvarā saņemam no darba kolektīviem, bet, ja vecie cilvēki baidās iziet no mājas, varu atbalstīt arī viņus un piegādāt pusdienas mājās. Lai zvana man uz tālruni 29451734, apsvērsim iespēju palīdzēt. Kāds būs pieprasījums, tā arī darīsim,” teic A. Sinka.

Smiltenē strādājošo sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu īpašnieki “Ziemeļlatvijai” uzsver, – ir bažas par nākotni, jo apgrozījums samazinās, bet ir jāmaksā algas darbiniekiem, nodokļi valstij, komunālie maksājumi un par telpu nomu.

“Būs ļoti smagi. Bez zaudējumiem noteikti neiztiksim,” atzīst Smiltenes uzņēmuma “Draugs– SD” valdes locekle Aiva Grēna. Uzņēmumam Smiltenē ir ēdnīca Rīgas ielā un veikals–kafejnīca “Pauze” pilsētas centrā.

“Nolēmām no pirmdienas, 23. marta, slēgt gan ēdnīcu, gan “Pauzi”, lai pasargātu darbiniekus. Šobrīd vēl strādājam. Pusdienas piegādājam tikai darbavietās, mājās – ne, bet ir cilvēki, kas piesaka ēdienu līdzi ņemšanai, paši brauc pakaļ un saņem jau safasētu. Taču apmeklētāju skaits ir samazinājies. Mums ir rinda maksājumu, kuri tūlīt jānokārto, bet nauda iekšā nenāk. Ja valsts nenāks palīgā, tad nezinu, kā notiks nozares atveseļošanās. Ļoti ceru uz valsts subsīdijām darbinieku algām,” teic Aiva Grēna.

SIA “Draugs–SD” ēdināja arī Smiltenes vidusskolas sākumskolu un pirmsskolas grupiņas, taču attālinātā mācību procesa dēļ tas vairs nav jādara, bet produkti ir iepirkti, ņemot vērā ēdināmo skolēnu skaitu.

Pirmās durvis jau tiek slēgtas

Valkas novada uzņēmumam “Rozi”, kas ēdināja Valkas skolēnus, pieder arī kafejnīca “Līra” Valkā un tā uz laiku var tikt slēgta tuvāko dienu laikā.

“Vēl skatīsimies, kā nāk apmeklētāji, bet domājam aizvērties no sestdienas (21. marta – redakcijas piezīme). Man ir bail no tā, ka varētu saslimt mani darbinieki, tāpēc domāju kādu nedēļu paņemt brīvdienas. Labi, ka darbinieki ir saprotoši un piekrīt iet atvaļinājumā. Veselība ir pirmajā vietā,”’ teic SIA “Rozi” īpašniece Ruta Hommika.

Pārējie sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi Valkā (veikals–bistro “Jumis” un kafejnīca “Rozmarīns”) – šonedēļ strādāja ( “Ziemeļlatvija” ar uzņēmumiem sazinājās 18. martā). Uz “Ziemeļlatvijas” vaicājumu, vai cilvēkiem tiek piedāvāta arī pusdienu piegāde mājās, gan “Jumī”, gan “Rozmarīnā” atteica, ka pagaidām ne, bet, ja būs pieprasījums, to varētu darīt.

Šādi rīkojas SIA “Sanvik” ēdnīca Strenčos. “Paēst ēdnīcā uz vietas nevar, bet izsniedzam ēdienus mūsu traukos vai nu līdzņemšanai, vai izvadājam pa mājām tiem, kuri pēc šāda pakalpojuma jautā. Cenšamies palīdzēt cilvēkiem. Domas par ēdnīcas slēgšanu mums nav,” šo trešdien, 18. martā, stāstīja ēdnīcas vadītāja, uzņēmēja Sandra Konošonoka.

Taču par slēgšanu uz nenoteiktu laiku domā Parka viesnīca “Brūzis” Smiltenē, kur arī cilvēki var paēst. Viesnīca savas durvis var slēgt jau šodien, 20. martā, kad izrakstīsies pēdējie klienti, un ja citi viņu vietā nepieteiks rezervāciju.

“Ārzemnieki, kuri bija pieteikušies, ir atteikušies. Latviešu firmām pasākumi vairs nenotiek, līdz ar to arī viņi atsakās, bet turēt vaļā viesnīcu tikai ēdināšanas dēļ neturēsim (viesnīcā ir restorāns–bārs, kur var paēst arī citi apmeklētāji, ne tikai viesnīcas klienti – redakcijas piezīme). Izplatījām informāciju, ka ēdienu var ņemt līdzi, bet apmeklētāju tāpat ir ļoti maz. Cilvēki vai nu ir sabijušies, vai taupa naudiņu,” stāsta viesnīcas vadītāja Vaira Štolcere.

Smiltenes tehnikuma viesnīca “Kalna ligzda” jau ir slēgta no 18. marta.