Ērģemē manīti divi lāči

Vakar, 10.jūnijā “Ziemeļlatvija” saņēma informāciju no kādas ērģemietes par redzētiem diviem lāčiem, kas mierīgi savā nodabā pārgājuši ceļu un devušies vietējo kapu virzienā. Aculieciniece stāsta, ka vakar ap pulksten 8.10 braukusi uz darbu un iepretim vietējiem kapiem redzējusi pār ceļu no labās puses uz kreiso divus vidēja izmēra lāčus. Tie iznākuši uz ceļa pāri grāvim no kādas senas un neapsaimniekotas mājas teritorijas. Lāči mierīgi pārrāpušies pāri kapsētas akmens sētai un devušies kapsētas iekšienē.

“Ziemeļlatvija” sazinājās ar divu mednieku kolektīvu – “Mežāres” un “Valkas meliorācija” – mednieku Jāni, kurš apstiprināja, ka Ērģemes un Kārķu pusē pēdējā laikā ir savairojušies lāči. To viņš pamanījis, apsekojot meža dzīvnieku barotavas. Nesen dzirdējis Ķeizarpurva kūdras purva strādnieku stāstīto, ka, braucot no darba mājās, uz ceļa redzējuši pat vairākus lāčus. Jāpiebilst, ka Ķeizarpurvs atrodas aiz dārzkopības kooperatīva salīdzinoši tuvu pilsētas teritorijai. Mednieks norāda, ka lāči Latvijā ienāk no Igaunijas, kur tie dzīvo vairumā. Tie ir aizsargājami dzīvnieki, un Latvijā tos aizliegt medīt. Lāčiem esot instinktīvas bailes no cilvēka un pirms cilvēks ierauga šo meža zvēru, tas jau ir paspējis aizbēgt.

Savukārt “Ziemeļlatvijas” aptaujātie cilvēki atzina, ka, ja viņi mežā vai arī, piemēram, kapos ieraudzītu lāci, piedzīvotu bailes un neizpratni, kā rīkoties - stāvēt uz vietas vai bēgt prom, ko kājas nes.