Ērģemes pilsdrupu Ziemeļu tornim – jauna “cepure”

Joprojām turpinās uzsāktie Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu torņa atjaunošanas darbi. To ietvaros otrdien tornis tika pie jaunas “cepures” – turpat, pils tornim pieguļošajā teritorijā, uz zemes uzbūvētās aptuveni 22 ton­nas smagās jumta konstrukcijas.



“Ziemeļlatvija” jau rakstīja, ka aprīlī sākās ilgi gaidītie Ziemeļu torņa restaurācijas un atjaunošanas darbi. Tie notiek Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” ietvaros. Atjaunošanas būvdarbus veic uzņēmums SIA “Warss+”. Darbos iesaistījies arī Latvijā pazīstamais arhitekts un senu ēku izzinātājs Pēteris Blūms. Vienā no tikšanās reizēm ar “Ziemeļlatviju” viņš uzsvēra, ka Ziemeļu torņa drupu atjaunošana ir pirmais šāda veida projekts. Tas, no vienas puses, atjauno šī 15.–16. gadsimta torņa viduslaiku silueta aprises, bet, no otras puses, – saglabā nepārveidotu torņa mūru augšdaļu tajā saglabātības pakāpē, kāda tā bijusi pirms konservācijas darbiem. Arhitekts norāda, ka 20. gadsimta ierastā prakse – viduslaiku torņu jumtu atjaunošanu veikt ar restaurētām vai izlīdzinātām torņu mūru augšdaļām, kā tas darīts Cēsu, Turaidas un Bauskas pilsdrupās. Savukārt Limbažu, Raunas un Siguldas torņu drupu aizsargjumti veidoti, izmainot šo torņu sākotnējās aprises. Bet Ērģemes pils Ziemeļu tornis gan atgūs savu sākotnējo veidolu, gan paliks ar nepārveidotiem mūriem. P. Blūms cer, ka tas dos iespēju arī nākotnes viduslaiku būvmākslas pētniekiem pētīt nevis 21. gadsimta reprodukcijas, bet gan oriģinālus darbus.



Šī projekta ietvaros tiek veikta laukakmeņu mūra izkritušo akmeņu un akmeņstarpu tukšumu daļēja aizmūrēšana. Pils torņa ceturtajā stāvā izbetonētas strēlnieku kameru grīdas un jumta konstrukcijas koka balstošie elementi, kā arī dzelzsbetona balstgredzens.