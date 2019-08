Ēriks Ošs. Kurš pārveidoja Valkas ģerboni?!

Pēc Igaunijas lēmuma no jūlija samazināt akcīzes nodokli alkoholam tā pārdošanas apjomos Valkā ir vērojams kritums, taču tas nav dramatisks, varētu – 10% vai nedaudz vairāk, tā vakar Latvijas Radio stāstīja Valkas domes priekšsēdētājs Vents Krauklis. Pēc mēra domām, Igaunijas galvenais mērķis, samazinot akcīzi alkoholam, bija atgūt Somijas tūristus, un viņam šķiet, ka kaimiņiem tas ir izdevies. Arī Valkā “alkohola tūristus” varot redzēt no visas Skandināvijas. Intervijā Krauklis pauda viedokli, ka Latvijas lēmums arī samazināt akcīzi bijis pareizs, līdz ar to nodokļu ieņēmumu kritums budžetā būs minimāls. Tirgotājus gan uztraucot, ka Latvijas lēmums ir ierobežots uz pusgadu.