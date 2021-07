Gados jaunākais deputāts ievēlēts par Kraukļa vietnieku

Turpmāk Valkas novada pašvaldības priekšsēdētājam Ventam Armandam Krauklim (ievēlēts no Vidzemes partijas, “Latvijas attīstībai” saraksta) līdzšinējo divu vietnieku vietā būs tikai viens vietnieks attīstības un modernizācijas jautājumos. Priekšsēdētāja vietnieka amata pienākumi uzticēti Vilmāram Vesingi. Viņu domē 5. jūnija vēlēšanās ievēlēja no Vidzemes partijas, “Latvijas attīstībai” saraksta.

Līdz ar izmaiņām novada pašvaldības vadībā līdzšinējam priekšsēdētāja vietniekam Viesturam Zariņam aizvadītā piektdiena bija pēdējā darba diena novada pašvaldībā.

“Ziemeļlatvija” atgādina, ka iepriekšējā sasaukumā V. A. Krauklim viens bija algots vietnieks un viens – atbrīvots. Atalgojumu par šo darbu saņēma V. Zariņš, kuru šajās vēlēšanās domē ievēlēja no “Jaunās Vienotības”, Latvijas Zemnieku savienības saraksta, bet atbrīvotā priekšsēdētāja vietniece bija Unda Ozoliņa. Šajās vēlēšanās viņai balsstiesīgie novada iedzīvotāji vietējā deputāta mandātu vairs neuzticēja.

Pēc vēlēšanām skaļi teiktais nepiepildās

V. Vesingi svarīgajā amatā ar astoņām deputātu balsīm “par” un septiņām – “pret” apstiprināja aizvadītajā piektdienā notikušajā novada domes ārkārtas sēdē. Balsojumā par V. Vesingi kandidatūru balsoja visi astoņi domē ievēlētie deputāti no Vidzemes partijas, “Latvijas attīstībai” saraksta – V. A. Krauklis, Maruta Stabulniece, Gita Avote, Jānis Anže, Agris Krastiņš, V. Vesingi, Aigars Roga un Andris Dainis. Pret V. Vesingi kā priekšsēdētāja vietnieku balsoja visi pieci deputāti, kas domē ievēlēti no “Jaunās Vienotības”, Latvijas Zemnieku savienības saraksta – Viesturs Zariņš, Kristaps Sula, Sandra Pilskalne, Dace Bašķe un Guntis Albergs, kā arī Agnis Birkavs un Juris Žurovičs (ievēlēti no Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!” ‒ “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” saraksta). Pirmie svarīgie balsojuma rezultāti par novada pašvaldības vadības ievēlēšanu apliecina, ka domē izveidojušās divas pretējas nometnes. Novada pašvaldības priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis “Ziemeļlatvijai” atzīst, ka, jaunajam deputātu sasaukumam uzsākot darbu, viņam bijusi vēlme, lai visu frakciju deputāti vairāk iesaistās pašvaldības darbā. Pēc pirmās domes sēdes (tā notika aizvadītajā ceturtdienā, 1. jūlijā – redakcijas piebilde) kopīgajā diskusijā viņš piedāvājis kandidatūras diviem priekšsēdētāja vietniekiem – V. Vesingi attīstības un modernizācijas jautājumos un Kristapam Sulam pagastu attīstības jautājumos. Būtiski ir uzsvērt, ka neviens no vietniekiem nebūtu algots darbinieks. Taču K. Sula atteicies. Savukārt J. Žurovičam tika izteikts piedāvājums vadīt Saimniecisko lietu komiteju (līdz šim to vadīja Agris Simulis, kuru šajā deputātu sasaukumā neievēlēja), jo priekšvēlēšanu laikā viņš kā deputātu kandidāts šīs saimnieciskās lietas izvirzīja kā prioritāti – ielu, ietvju un daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu sakārtošanu. Turklāt jaunajam deputātam šajā jomā ir zināšanas.

“Man tiešām ir žēl un skumji, ka pēc vēlēšanām skaļi teiktais nepiepildās. Vienīgā, kas ir piekritusi piedāvājumam darboties Sociālo lietu komitejā, ir Dace Bašķe. No Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!” ‒ “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” saraksta ievēlētie abi deputāti atteicās no visiem piedāvātajiem amatiem. Viņi darbosies tikai trijās komitejās – Finanšu komitejā un Attīstības lietu komitejā (abās ‒ Agnis Birkavs), Juris Žurovičs ‒ Saimniecisko lietu komitejā. Mums pirmo reizi ir tāds precedents. Šis ir tas gadījums, kad izrādās, ka pirms vēlēšanām teiktais nav bijis nopietni domāts,” uzskata V. A. Krauklis. Viņš cer, ka nākamajās domes sēdēs deputāti būs vienoti, jo arī iepriekšējos sasaukumos bijusi līdzīga situācija. Taču, uzsākot darbu pastāvīgajās komitejās un kopīgi detalizēti izdiskutējot visus jautājumus, balsojums bijis vienbalsīgs vai tuvu tam.

“Emocijas norims, un varēsim visi kopā strādāt produktīvi,” apņēmīgi teic novada pašvaldības priekšsēdētājs. V. A. Krauklis uzsver, ka vietnieks V. Vesingi nebūs algots priekšsēdētāja vietnieks. Tas nozīme, ka algu viņš nesaņems. Tikai gadījumos, kad V. Vesingi fiziski klātienē būs jāaizvieto pašvaldības priekšsēdētājs, piemēram, atvaļinājuma vai prombūtnes laikā, tiks maksāts atalgojums.

V. A. Kraukļa ieskatā V. Vesingi iepriekšējā sasaukumā bijis viens no aktīvākajiem deputātiem. Pašvaldības vadītājs uzskata, ka jāskatās viedo pašvaldību virzienā.

“Līdz šim tik skaļus vārdus nelietojām. Skaidrs, ka mums zaļais kurss ir neizbēgams. Valsts ir uzņēmusies šīs saistības, un mums kā pašvaldībai ir jāspēj iet līdzi. Svarīgi ir arī tas, lai domes vadībā būtu cilvēks, kas saprot jauno paaudzi un tās domāšanas veidu, kā arī zina, kā šos jaunos cilvēkus novadam piesaistīt. Mēs esam par to daudz runājuši – man ir idejas un idejas ir arī Vilmāram. Esam vienojušies, ka pašvaldības attīstības lietas risināsim sistēmiskāk, nevis tikai tad, kad man tam atliek laika. Vilmārs vadīs arī Attīstības lietu komiteju. Līdz šim bija tā, ka lielā darba apjoma dēļ Attīstības lietu komitejā izskatāmie jautājumi bija tā – starp citu. Tas nav pareizi. Tomēr ir daudzas lietas, kas konsekventi ir jādara. Vilmārs ir sistēmisks cilvēks. To pierādīja kaut vai tas, kā viņš risināja medicīnas pakalpojumu pieejamības jautājumus ar Valgas slimnīcu un Nacionālo veselības dienestu. Vilmārs iesāk lietas un tās izdara līdz galam. Iespējams, kādam šķiet, ka Vilmāra izskats liecina, ka viņš ir brīvdomātājs, bet ar savu darbošanos viņš apliecinājis pretējo,” uzskata V. A. Krauklis.

“Ziemeļlatvija” lūdza komentēt, kāpēc pašvaldības priekšsēdētāja vietnieka amatam netika izvirzīts līdzšinējais priekšsēdētāja vietnieks V. Zariņš. V. A. Krauklis uzskata, ka nav pieļaujama situācija, ka pašvaldības amatpersona, kura atbild par juridiskiem jautājumiem, noklusē svarīgu informāciju saistībā ar ražošanas ēkas “Ķieģeļceplis” potenciālajiem nomniekiem. Iepriekš V. Zariņa teiktais, ka pašiem deputātiem vajadzēja skatīties un meklēt informāciju par šo nomnieku, esot absurds, jo viņa tiešajos darba pienākumos pirms lēmuma pieņemšanas bija sniegt informāciju pārējiem deputātiem.

“Informācija bija jāsniedz arī tāpēc, ka pašam V. Zariņam šajā uzņēmumā pieder kapitāla daļas. Tas ir vienīgais īstais iemesls, kāpēc viņam netika izteikts piedāvājums. Viesturs gan vēl līdz šim brīdim uzskata, ka viss ir kārtībā. Kamēr viņš tā uzskata, viņš nevar būt pašvaldības amatpersona. Es šo situāciju salīdzinu ar hokeja spēli. Viesturs jau nav noņemts no laukuma, jo viņš ir ievēlēts deputāts. Viņš nosēdināts uz sodīto soliņa. Es nesaku, ka tas ir uz mūžīgiem laikiem, jo, neapšaubāmi, viņš ir zinošs jurists. Viņš pašvaldībā strādās kā ierindas deputāts, kā arī strādās vairākās komisijās,” situāciju komentē V. A. Krauklis.

Strādās kā ierindas deputāts un dzīvos Valkā

Pēc aizvadītajā piektdienā notikušās novada domes ārkārtas sēdes “Ziemeļlatvija” uzrunāja bijušo novada domes priekšsēdētāja vietnieku V. Zariņu, lūdzot komentēt notikušo. Viņš atklāj, ka esot jau zinājis par to, ka viņš netiks izvirzīts līdzšinējam amatam. V. Zariņš noliedz, ka šis iznākums ir tāpēc, ka bijusi nepareizi izvēlēta priekšvēlēšanu cīņas taktika, tā vairāk esot nesastrādāšanās ar V. A. Kraukli.

“Domāšu, ko darīt tālāk. Pagaidām nedomāju, ka uzsākšu jurista privātpraksi, bet vajadzības gadījumā varu kādu arī pakonsultēt. Negrasos pamest Valku. Dzīvošu tepat un meklēšu darbu,” ar nākotnes plāniem dalās V. Zariņš.

Jāveic lauku īpašumu revīzija

Jaunievēlētais novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks Vilmārs Vesingi “Ziemeļlatvijai” atklāj, ka V. A. Kraukļa piedāvājumu šim amatam saņēmis uzreiz nākamajā dienā pēc pašvaldības vēlēšanām. Viņš ne tikai iepriekšējā, bet arī jaunajā sasaukumā ir jaunākais deputāts – Vilmāram ir 26 gadi.

“Šis ir Venta redzējums, ka es šos amata pienākumus varu pildīt. Piedāvājumam uzreiz piekritu. Pienākumus pašvaldībā varēšu savienot ar savu tiešo darbu. Mana kompānija ir Rīgā, un es strādāju attālināti informāciju tehnoloģiju jomā. Esmu inženieris. Dzīvoju Jērcēnu pagastā, kur ar ģimeni iegādājos īpašumu, bet arī Valkā man ir dzīvoklis. Esmu tikko pārcēlies, lai uzsāktu dzīvi laukos. Ne tagad, ne arī iepriekšējos trīs gadus, kopš veicu domes deputāta pienākumus, attālums man nebija šķērslis. Visur, kur man bija jābūt, piedalījos. Tagad ļoti daudzas lietas var izdarīt attālināti ‒ nav vairs jāsēž kabinetā, lai runātu pa telefonu,” uzskata jaunais novada pašvaldības vadības darbinieks.

Uz jautājumu, kādu V. Vesingi redz Latvijā teritorijas ziņā mazākā novada attīstību, viņš atbild: “Pats svarīgākais ir noturēt esošos iedzīvotājus un piesaistīt jaunus nodokļu maksātājus. Viņiem noteikti nepieciešamas darba vietas. Tas ir galvenais fokuss, uz ko pašvaldība strādāja iepriekš un turpinās strādāt arī tagad. Attīstības pamatā ir maksimāli veicināt jaunu darba vietu rašanos. Pašvaldības rīcībā ir rīki – ražošanas ēku celtniecība un aktīva darbošanās investoru meklēšanā, uzņēmēju piesaistīšana novadam. Ir arī otra puse – tādi cilvēki kā es, kuri Valkas novadu var izvēlēties par dzīvesvietu un strādāt attālināti, tāpēc ļoti svarīga ir mājokļu pieejamība. Pašvaldībai ir jāuzlabo esošais dzīvokļu fonds un, ja valstī rodas atbalsta programma, jābūvē jaunas dzīvojamās mājas. Tajā pašā laikā ir jāveic lauku īpašumu revīzija. Ar to es gribu sākt darboties, jo līdz šim nekas tāds nav darīts. Arvien vairāk ir cilvēku, kuri grib dzīvot laukos. Mums ir jāmēģina šis vilnis noķert, jo visur Latvijā gribētājiem ir problēmas atrast īpašumu. Smiltenes novada pašvaldības piemērs labi parāda, ja šim darbam pieķeras, ir iespējams atrast nepieciešamo informāciju. Mums kā pašvaldībai vajadzētu mācēt cilvēkiem ieteikt, kur novadā meklēt interesējošo īpašumu, mēs zinām, cik daudz tādu ir pieejami, runājam ar īpašniekiem un lauksaimniekiem, kuru īpašumā ir neapsaimniekotas mājas, kuras vēl ir glābjamas no sabrukšanas. Praktiskā ziņā mums ir jāizveido publiski pieejama lauku īpašumu datu bāze. Es redzu, ka tas ir vienīgais veids, kā mēs laukos varam palielināt iedzīvotāju skaitu. Ja mēs neko šajā jomā nedarīsim, cilvēki aizies dzīvot uz laukiem citās pašvaldībās, kurās aktīvi strādā pie šī jautājuma. Kamēr mums pašvaldības pagastos ir šāds dzīvojamais fonds, mums tas ir jādara.”

Uzziņai

Valkas novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieka attīstības un modernizācijas jautājumos Vilmāra Vesingi iedzīvotāju

pieņemšanas laiks:

katru otrdienu no pulksten 15 līdz 18 Valkas novada domes ēkā Beverīnas ielā 3.

Valkas novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieka attīstības un modernizācijas jautājumos amata pienākumi: