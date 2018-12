Gaida tirgotājus un pircējus Kārķu tradicionālajā tirdziņā "Dabas bode"

Kārķu pagasta pārvaldes pārstāve Sandra Pilskalne informē, ka sestdien, 15. decembrī, līdz ar saules lēktu pulksten 8.55 līdz saulei zenītā pulksten 12 notiks tradicionālais Ziemassvētku tirdziņš “Dabas bode”. Šogad “Dabas bode” atzīmēs sesto gadskārtu. S. Pilskalne atzīst, ka būs tradicionālas lietas, bet netrūks arī pārsteigumu.

Pulksten 9 brīvmākslinieces Lilitas Ikales no Zvārtavas pagasta un meitas fotogrāfes Lindas Ikales vadībā sāks darboties cepuru gatavošanas radošā darbnīca. Ikviens aicināts līdzi ņemt savu cepuri, kurai ir vēlme piešķirt jaunu “elpu” vai arī izmantot iespēju uz vietas izgatavot savu cepuri no mākslinieces piedāvātajiem materiāliem. Dalības maksa cepuru darbnīcā – 0,99 eiro. Savukārt pulksten 11 sāksies L. Ikales cepuru kolekcijas “Raksturcepures” demonstrējumi un jautri stāsti no dzīvē pieredzētā, kā cepures dara brīnumus. “Dabas bodes” noslēgumā pulksten 11.30 plānota laimīgo pircēju izloze.

S. Pilskalne aicina tirdziņā piedalīties vietējos, Valkas novada, kā arī kaimiņu novadu zemniekus, mājražotājus, amatniekus un visus, kuriem ir, ko piedāvāt svētku galdam un priekam. Pārdevēji aicināti pieteikties līdz ceturtdienai, 13. decembrim, zvanot uz mobilo tālruni 26391447 (S. Pilskalnei). Katru gadu Ziemassvētku tirdziņā savu preci piedāvā vairāk nekā 30 tirgotāju. Pašlaik jau 15 ir pieteikušies. Būs arī tirgotāji, kas līdz šim Kārķos nav bijuši.

“Dabas bodē” varēs iegādāties stikla gravējumus, ādas izstrādājumus, dziju, pītus grozus, dažāda veida rokdarbus, gaļas izstrādājumus un žāvējumus, dažāda veida sieru, medu un dabīgās sulas un citas lietas. Apmeklētājiem būs iespējams iegūt savu portretu, kuru gleznos vietējā jaunā māksliniece Marija Roze. Tirdziņā piedalīsies arī Valkas Tūrisma informācijas birojs.