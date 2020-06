Gan Strenčiem, gan visai Ziemeļvidzemei

“Esi sveicināts, nākotnes cilvēk!” – ar šādu uzrunu sākas vēstījums, kas atrodas Strenču jaunās brīvdabas estrādes pamatos ieguldītajā kapsulā.

Jau rakstījām, ka 19. jūnijā Strenčos tika atstāta liecība nākamajām paaudzēm par kādu nozīmīgu notikumu – Strenču jaunās brīvdabas estrādes būvniecību, kas sākās šomēnes. Strenču novada pašvaldības īstenoto projektu paredzēts pabeigt līdz šā gada novembrim, bet jauno estrādi un skatuvi Valmieras uzņēmuma “Woltec” celtnieki, visticamāk, uzbūvēs ātrāk.



Pamatus “iesvēta” ar kapsulu un klarneti

Pirms nedēļas topošās estrādes skatuves pamatos svinīgi, Strenču orķestra pūtēju mūzikas pavadījumā, tika ieguldīta kapsula, kurā ielikts gan vēstījums nākamajām paaudzēm par šo projektu, gan laikrakstu “Ziemeļlatvija” un “Liesma” jaunākie numuri, gan naudas monētas (divas viena lata monētas ar sirds un pakava attēlu un viena eiro monēta). Blakus kapsulai pamatos iegūla arī futrālis ar klarneti tajā – ar domu, lai Strenčos mūžam būtu pūtēju orķestris. Klarneti apvij leģenda, ka šis instruments piederējis ilggadējam Strenču orķestra pūtējam Vilmāram Vēverim, kurš jau ir viņsaulē.

Pirms kapsulas ieguldīšanas uzrunas teica Strenču novada domes priekšsēdētājs Jānis Pētersons un būvdarbu veicējas SIA “Woltec” atbildīgais būvdarbu vadītājs Ģirts Bērziņš, atstājot savus parakstus uz vēstījuma. Jānis Pētersons domā, ka jaunās estrādes būvniecība ir notikums ne vien Strenčiem, bet visai Ziemeļvidzemei, jo “kultūras un visai pārējai sabiedrībai top jauna celtne”.

“Es esmu pārliecināts, ka jaunā estrāde ir vajadzīga Strenčiem, jo mums ir pietiekami lielas kultūras tradīcijas, mūsu mazajā novadā šobrīd ir aktīva kultūras dzīve, bet vecā estrāde ir nokalpojusi un pienācis laiks jaunajai. Ēka kuplinās apkārtējo vidi (parku pie estrādes un Gaujas – redakcijas piezīme) un funkcionāli mums ir ļoti vajadzīga. Ar jaunās estrādes būvēšanu droši vien nonāksim pie jaunām tradīcijām, koncertiem un lielākiem viesmāksliniekiem,” savā uzrunā cerību izteica Strenču novada pašvaldības vadītājs.

Jau sapņo par deju svētkiem

Jau rakstījām, ka estrādes pārbūves vērienīgo projektu īsteno Strenču novada dome. Jauno skatuvi būvēs no betona, bet zemes uzbērumu ar 416 skatītāju sēdvietām ir paredzēts veidot amfiteātra formā. Strenču brīvdabas estrādes pārbūves, būvuzraudzības, projektēšanas un ar to saistīto papilddarbu kopējās izmaksas ir 347 000 eiro. Lielāko daļu no šās summas finansēs vietējā pašvaldība, bet 18 tūkstoši eiro ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalsts.

SIA “Woltec” būvdarbu vadītājs Ģirts Bērziņš “Ziemeļlatvijai” stāsta, ka jaunās estrādes un skatuves būvniecībā tiks izmantots pamatā betons un koks, objekts pēc pabeigšanas būs vizuāli līdzīgs Rūjienas estrādei.

Galvenais – būs droši dejot, priecājas Dārta Elizabete Viļčevska un Ralfs Bukšs no Strenču novada vidusskolas jauniešu deju kolektīva. Abi jaunieši piedalījās kapsulas ieguldīšanas pasākumā un stāsta “Ziemeļlatvijai”, ka uz vecās skatuves dēļu grīdas bijis grūti dejot – tā bijusi nelīdzena un ļurkājusies, turklāt pēc lietus arī slidena un dejojot nācies ne tikai piepūlēties, bet pat nokrist. “Jaunajā estrādē varēs rīkot mazos deju svētkus!” jau tagad sapņo Dārta Elizabete.

“Eleganti!” estrādes pārbūvi vērtē Strenču pūtēju orķestra diriģents Jānis Jansons. “Man patika vecās estrādes fasāde, tā bija unikāla, bet laiki mainās, viss iet uz priekšu. Mēs novērtējam to, ka būs jauna estrāde, un vietējie balles apmeklētāji arī droši vien smaida,” teic Jānis Jansons.



KAPSULĀ IEGULDĪTAIS VĒSTĪJUMS

“Esi sveicināts, nākotnes cilvēk! Mēs, Strenču novada pašvaldības un kultūras darbinieki, rakstām šo vēstījumu Tev. 2020. gada 19. jūnijā liekam pamatus Strenču brīvdabas estrādes jaunajai būvei, kuras mūžs, cerams, būs ļoti ilgs. Šajā vietā pie Gaujas, Strenču novadā, dzīvo 3231 iedzīvotājs, no tiem 1696 ir sievietes un 1535 ir vīrieši. Šobrīd arī Strenču novada domes priekšsēdētājs ir vīrietis. Vecā, labā brīvdabas estrāde bija pieredzējusi daudzus kultūras un izklaides pasākumus, koncertus, teātra izrādes un balles. Visu kultūras pasākumu pamatu pamats ir pašdarbības kolektīvi – Strenču novada vidusskolā dejojošie, Strenču mūzikas skolā gan spēlējošie, gan dziedošie skolēni, Strenču novada kultūras centra daudzveidīgie pašdarbības kolektīvi. Pavisam kopā to ir 12 ar 190 dalībniekiem. Viņi ir tie, kuri uztur kultūras garu mūsu novadā, tie, kuri dzied un dejo Latvijas Dziesmu un deju svētkos Rīgā. Ik gadu šeit tiek svinēti Strenču novada lielākie svētki – Gaujas plostnieku svētki. Lai jaunajā estrādē visiem raits deju solis, tālu skan balsis un dziesmas! Lai kultūras gars Strenčos nekad neapsīkst!”

Strenču novada domes priekšsēdētājs Jānis Pētersons