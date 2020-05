Ģimenes ārsti brīvprātīgi varēs iesaistīties analīžu veikšanā

Turpmāk ģimenes ārsti brīvprātīgi varēs iesaistīties “Covid-19” analīžu paņemšanā saviem pacientiem. Šāds lēmums pieņems ar mērķi uzlabot valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, kuri dzīvo salīdzinoši tālu no pilsētu centriem jeb lauku reģionos, lai nepieciešamības gadījumā analīzes pacients varētu nodot sava ģimenes ārsta praksē, nevis mērotu ievērojami garāku ceļu līdz tuvākajam analīžu nodošanas punktam. Paši ģimenes ārsti to vērtē neviennozīmīgi.

Nacionālais veselības dienests (NVD) izstrādājis jaunus pakalpojumu tarifus un kārtību, kas turpmāk ļautu ģimenes ārstiem saviem pacientiem nodrošināt valsts apmaksātu analīžu nodošanu “Covid-19” infekcijas noteikšanai. “Iesaistīšanās šī pakalpojuma nodrošināšanā ir balstīta uz brīvprātības principa un pakalpojumu sniegs tās ģimenes ārstu prakses, kas būs šādu vēlmi izteikušas. Plānots, ka tām ģimenes ārstu praksēm, kas izvēlēsies nodrošināt “Covid-19” analīžu paņemšanu saviem pacientiem, pakalpojuma sniegšanai jāpiesakās Nacionālā veselības dienesta teritoriālajā nodaļā. Ģimenes ārstu praksēm jau ir pieejams video apmācības materiāls par izmeklējamā materiāla paņemšanas tehniku, kā arī tiks nodrošināta papildu iespēja telefoniski konsultēties ar speciālistiem no Nacionālās Mikrobioloģijas References laboratorijas par paraugu paņemšanu,” par aktuālo informē NVD Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Sintija Gulbe.

Smiltenē praktizējošā ģimenes ārste Maruta Bindre uzskata, ka tas ir pretrunā ar to, ka ģimenes ārstu praksēm ir jārada droša vide pacientiem. Proti, ārkārtējās situācijas laikā iedzīvotāji uz ārstniecības iestādi vai pie ģimenes ārsta nedrīkst doties bez iepriekšēja pieraksta, kā arī gadījumos, ja persona nesen ir atgriezusies no ārvalstīm, atrodas mājas karantīnā vai pašizolācijā, vai arī tai ir kādi no “Covid-19” raksturīgajiem simptomiem.

“Šī iespēja ir izteikta vēlējuma izteiksmē. Mēs uz to neiziesim, jo trūkst kapacitātes. Lai ģimenes ārsta praksē varētu veikt “Covid-19” testēšanu, nepieciešama atsevišķa telpa un ieeja, speciāli aizsargtērpi un pastiprināta dezinfekcija. Tas viss nemaz nav iespējams kopējā pacientu plūsmā. Ja Latvijā būtu vērojama masveida inficēšanās ar jauno koronavīrusu, tad to varētu darīt arī ģimenes ārsti, bet šajā situācijā atbalstu esošo kārtību – Centrālās laboratorijas “Covid-19” testēšanas punktus reģionos un mājas vizītes. Jāpiebilst, ka pārējo analīžu veikšana ģimenes ārstu praksēs arī nav tiešais darba pienākums, bet gan pretimnākšana mūsu pacientiem, ko arī darām,” saka ģimenes ārste M. Bindre.

Tāpat NVD nodrošinās bezmaksas komplektu “Covid-19” izmeklējamā materiāla paņemšanai, kurā ietilpst individuālās aizsardzības līdzekļu komplekts vienai ārstniecības personai, parauga transporta barotne, nosūtījuma veidlapa parauga izmeklēšanai un instrukcija par paņemtā parauga uzglabāšanas nosacījumiem.