Godināti NMPD darbiniekiaī no Valkas un Smiltenes

Atzīmējot desmit gadu jubileju, kopš Latvijā izveidots vienots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD), jūlija sākumā svinīgā ceremonijā NMPD sveicis savus darbiniekus no visas Latvijas. Pasniedzot apbalvojumus, dienesta direktore Liene Cipule teica paldies par darbu brigāžu mediķiem, dispečeriem, operatīvo transportlīdzekļu vadītājiem, dienesta Specializētās medicīnas centra mediķiem un citu dienesta struktūrvienību darbiniekiem.

NMPD direktore Liene Cipule, akcentējot ikviena darbinieka īpašo lomu dienestā, apbalvošanas ceremonijā sacīja: “Neskatoties uz ātrumu, ar kādu mūsdienās pie saviem pacientiem var ierasties neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde, kā arī medikamentiem un aparatūru, ar ko iespējams glābt cilvēka dzīvību pat ļoti kritiskos stāvokļos, ārstniecības procesā, manuprāt, vissvarīgākais joprojām ir pats cilvēks - palīdzības sniedzējs. Esmu lepna, ka dienestā strādā cilvēki, kuri profesionāli un pašaizliedzīgi veic savu darbu, lai Latvijā ik minūti būtu nodrošināta sajūta, ka nelaimes brīdī būs kāds, kas dosies palīgā. Esmu lieciniece tam, ka ar savām zināšanām un prasmēm mūsu mediķi ik dienu palīdz cilvēkiem situācijās, kas citiem šķiet grūtas vai pat bezcerīgas.”

Cildinot dienesta darbiniekus, apbalvošanas ceremonijā tika godināti ne vien tie, kuri pērn īpaši sarežģītās situācijās darīja visu iespējamo un neiespējamo, lai glābtu cilvēku dzīvības, bet arī tie, kuri ikdienā un daudzu gadu garumā savas zināšanas un enerģiju pašaizliedzīgi velta dienestam. Apbalvojumi tika pasniegti vairākās nominācijās – “Mūža ieguldījums”, “Par nopelniem”, “Par profesionalitāti”, “Par ieguldījumu”, “Par pašaizliedzību” un “Par ilggadību”. Tos saņēma vairāk nekā 100 dienesta darbinieki no visas Latvijas – Rīgas, Preiļiem, Talsiem, Ventspils, Saulkrastiem, Jelgavas, Kuldīgas, Daugavpils, Rēzeknes, Cēsīm, Ogres, Dobeles, Madonas, Balviem, Tukuma, Aizputes, Skrundas, Liepājas, Krāslavas, Viļāniem, Jūrmalas, Cesvaines, Siguldas, Valkas, Smiltenes, Lubānas, Gulbenes, Aizkraukles un Bauskas.



Apbalvoto vidū ir mediķi, kuri strādājuši ļoti saspringtās un sarežģītās situācijās – glābuši dzīvību pacientam ar nozāģētu plaukstu, iznesuši no meža vīrieti ar smagu politraumu, kas gūta krītot no koka, no klīniskās nāves atdzīvinājuši vīrieti pļavas vidū pēc infarkta lēkmes u.c. Tāpat profesionalitāte un pašaizliedzība novērtēta situācijās, kuras būtu grūti nosaukt par mediķu ikdienu. Proti, godināta mediķu rīcība, kad, ierodoties izsaukuma vietā – autobusa pieturā -, brigāde atskārta, ka reanimācijas pasākumi jāveic pašu brigādes šoferīša tēvam. Uzteikts arī mediķu komandas darbs, kad šosejas malā mediķu automašīnā notikušajās dzemdībās izdevās izglābt divas dzīvības – priekšlaikus dzimušu bērniņu un viņa māmiņu.



Par profesionalitāti uzteikti gan brigāžu vadītāji, kuri ikdienu teicami organizē savas komandas darbu, glābjot ne viena vien pacienta dzīvību, gan operatīvo transportlīdzekļu vadītāji, kuri sniedz visu nepieciešamo atbalstu brigādei. Īpaši godināti arī tie darbinieki, kuri dienestam veltījuši savu mūžu, strādājot tajā vairāk nekā 25 gadus, kā arī tie, kuri ar aizrautību un entuziasmu ievada darbā jaunos kolēģus un mudina jauniešus kļūt par dienesta mediķiem.

Vienlaikus, desmitgades ietvaros, apbalvoti arī pieredzes bagāti ārsti, ārsta palīgi, vadītāji un dispečeri, kuru ieguldījums dienestā, kādu mēs to redzam šobrīd, ir bijis neatsverams. Tāpat ar apbalvojumu paldies teikts dienesta sadarbības partneriem – medicīnas koledžām, slimnīcām un to uzņemšanas nodaļām, kolēģiem no citiem operatīvajiem dienestiem u.c.



Foto no apbalvošanas ceremonijas skatīt šeit: http://bit.ly/NMPD10_apbalvošana





NMPD apbalvojumus ieguvušo personu saraksts

Apbalvojumu “Par nopelniem” piešķir par sevišķiem nopelniem Latvijas pirms slimnīcas un specializētās neatliekamās medicīniskās palīdzības sistēmas attīstībā un dienesta ilgtermiņa stratēģisko mērķu īstenošanā. Šis apbalvojums piešķirts:

Renātei Pupelei, NMPD pirmajai direktorei.

Apbalvojumu “Mūža ieguldījums” piešķir dienesta darbiniekiem pēc 25 nostrādātiem gadiem, godinot ilgo darba mūžu, godprātīgi un izcili veicot savus amata pienākumus. Šis apbalvojums piešķirts:



Silvijai Ivanānei, Latgales reģionālā centra Daugavpils brigāžu atbalsta centra Preiļu neatliekamās medicīniskās palīdzības punkta vecākajai NM ārsta palīdzei;

Vēsmai Beinārei, Rīgas reģionālā centra brigāžu atbalsta centra “Imanta” vadītājai;

Irinai Šapelei, Rīgas reģionālā centra galvenajam personāla speciālistam;

Ņinai Kalvānei, Operatīvās vadības centra vecākajai dežūrārstei;

Ņinai Kohovai, Zemgales reģionālā centra ārsta-speciālista brigādes vadītājai;

Aijai Tipānei, Operatīvās vadības centra galvenajai dežūrārstei.

Apbalvojumu “Par ieguldījumu” piešķir par nozīmīgu ieguldījumu dienesta darbības pilnveidošanā. Tas var būt gan atsevišķs izcils darbs, gan ilgstoša uz dienesta pilnveidi vērsta darbība. Šis apbalvojums piešķirts:



Lailai Erdmanei, Kurzemes reģionālā centra Ventspils brigāžu atbalsta centra Talsu neatliekamās medicīniskās palīdzības punkta NM ārsta palīdzei;

Mārim Kozlovskim, Kurzemes reģionālā centra Ventspils brigāžu atbalsta centra NM ārsta palīgam;

Inesei Ozoliņai, Kurzemes reģionālā centra vadītājai;

Vladimiram Bistrovam, Latgales reģionālā centra galvenajam ārsta palīgam;

Inārai Habarovai, Rīgas reģionālā centra brigāžu atbalsta centra “Centrs” Saulkrastu neatliekamās medicīniskās palīdzības punkta vecākajai ārsta palīdzei;

Aigaram Kairišam, Rīgas reģionālā centra brigāžu atbalsta centra “Centrs” ārsta-speciālista brigādes vadītājam;

Viktoram Gorovenko, Rīgas reģionālā centra brigāžu atbalsta centra “Centrs” ārsta-speciālista brigādes vadītājam;

Andrejam Tarasjukam, Rīgas reģionālā centra brigāžu atbalsta centra “Imanta” intensīvās terapijas brigādes vadītājam;

Ģirtam Vējiņam, Rīgas reģionālā centra brigāžu atbalsta centra “Purvciems” vecākajam ārsta palīgam;

Vitai Loginai, Specializētās medicīnas centra galvenajai ārsta palīdzei;

Maijai Bušmanei, Specializētās medicīnas centra vadītājai;

Jurim Šleieram, Specializētās medicīnas centra neonatologam;

Irēnai Zaharei, Specializētās medicīnas centra neonatoloģei;

Ilzei Binovskai, direktores vietniecei administratīvajos jautājumos;

Laurai Kolnejai, Juridiskās nodaļas vadītājas vietniecei;

Egitai Mikšus, Grāmatvedības un finanšu departamenta vadītājai;

Guntai Valenikai, Medicīnisko maksas pakalpojumu nodaļas vadītājai;

Ilgai Čimokai, Vidzemes reģionālā centra galvenajai ārsta palīdzei;

Inesei Jozei, Zemgales reģionālā centra Jelgavas brigāžu atbalsta centra galvenajai ārsta palīdzei;

Viktoram Kosnarevičam, Latgales reģionālā centra vadītājam;

Astrīdai Igolniecei, Latgales reģionālā centra vadītāja vietniecei;

Mārcim Gulbim, Latvijas pasākumu producentu asociācijas valdes loceklim;

Jurijam Perevoščikovam, Slimību profilakses un kontroles centra Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktoram;

Ilzei Rudzītei, Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūras Valsts materiālo rezervju nodaļas vadītājai;

Ritai Strodei, Daugavpils teātra valdes loceklei;

Līvijai Jankovskai, Daugavpils Universitātes aģentūras Daugavpils universitātes Daugavpils medicīnas koledžas direktorei;

Dainai Mūrmanei-Umbraško, Veselības ministrijas valsts sekretārei;

Imantam Paeglītim, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājam;

Edvīnam Strikam, Liepājas reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājam;

Uģim Muskovam, SIA “Vidzemes slimnīca” valdes priekšsēdētājam;

Valtam Ābolam, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājam;

Intaram Zitānam, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietniekam ģenerālim;

Artim Velšam, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšniekam;

Gunai Japiņai, Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta direktorei;

Sandim Stabiņam, Starptautiskās lidostas “Rīga” drošības departamenta direktoram;

Jurim Šultem, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes priekšsēdētājam;

Viktoram Jaksonam, Latvijas Sarkanā Krusta prezidentam;

Agrai Bērziņai, Valsts izglītības satura centra direktorei;

Signei Pujātei, Latvijas nacionālā kultūras centra direktorei.

Apbalvojumu “Par profesionalitāti” piešķir par godprātīgu un augsti profesionālu amata pienākumu veikšanu, ar savu personīgo piemēru stiprinot iestādes reputāciju un profesionālo tēlu. Šis apbalvojums piešķirts:



Baibai Biksonei, Kurzemes reģionālā centra Kuldīgas brigāžu atbalsta centra vecākajai ārsta palīdzei;

Arvim Blūmam, Kurzemes reģionālā centra galvenajam speciālistam OMT nodrošinājuma jautājumos;

Agnesei Serskihai, Latgales reģionālā centra Daugavpils brigāžu atbalsta centra NM ārsta palīdzei;

Nadeždai Kašihinai, Latgales reģionālā centra Rēzeknes brigāžu atbalsta centra NM ārsta palīdzei;

Veronikai Gipterei, Latgales reģionālā centra vecākajai dežūrārstei;

Vadimam Bespalovam, Rīgas reģionālā centra brigāžu atbalsta centra “Centrs” reanimācijas brigādes vadītājam;

Vladimiram Krasņikam, Rīgas reģionālā centra brigāžu atbalsta centra “Centrs” reanimācijas brigādes vadītājam;

Ievai Tīrumai, Rīgas reģionālā centra brigāžu atbalsta centra “Centrs” ārsta-speciālista brigādes vadītājai;

Aleksejam Višņakovam, Rīgas reģionālā centra brigāžu atbalsta centra “Centrs” ārsta-speciālista brigādes vadītājam;

Zanei Zuikai-Miglānei, Rīgas reģionālā centra brigāžu atbalsta centra “Purvciems” NM ārsta palīdzei;

Arnitai Kreilei, Vidzemes reģionālā centra Cēsu brigāžu atbalsta centra NM ārsta palīdzei;

Ilzei Bukšai, Komunikācijas nodaļas vadītājai;

Ivetai Rodikai, Juridiskās nodaļas galvenajai juristei;

Robertam Fūrmanim, Zemgales reģionālā centra ārsta-speciālista brigādes vadītājam;

Aleksandram Razumovam, Zemgales reģionālā centra Jelgavas brigāžu atbalsta centra Ogres neatliekamās medicīniskās palīdzības punkta vecākajam ārsta palīgam;

Mārim Bikavam, Zemgales reģionālā centra speciālistam operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa nodrošinājuma jautājumos;

Svetlanai Nafranovičai, Zemgales reģionālā centra tehniskajai dispečerei;

Ilzei Smikarstei, Zemgales reģionālā centra Jelgavas brigāžu atbalsta centra Dobeles neatliekamās medicīniskās palīdzības punkta vecākajai ārsta palīdzei.

Apbalvojumu “Par pašaizliedzību” piešķir par pašaizliedzīgu rīcību, nodrošinot neatliekamo medicīnisko palīdzību īpašos, sarežģītos un neikdienišķos apstākļos vai situācijās, kas apdraud paša palīdzības sniedzēja dzīvību un veselību. Šis apbalvojums piešķirts:



Andim Vondam, Rīgas reģionālā centra brigāžu atbalsta centra “Centrs” NM ārsta palīgam;

Krišjānim Putkam, Rīgas reģionālā centra brigāžu atbalsta centra “Centrs” medicīnas asistentam;

Aleksandram Kovbasam, Rīgas reģionālā centra brigāžu atbalsta centra “Centrs” operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājam;

Jānim Lancmanim;

Aināram Veisbukam;

Jānim Smilgainim.

Apbalvojumu “Atzinības raksts” piešķir par konkrētos gadījumos apliecinātu augstu profesionalitāti neatliekamās medicīniskās palīdzības organizēšanā vai nodrošināšanā īpaši kritiskās situācijās, spējot pieņemt tūlītējus, atbildīgus un atbilstošus lēmumus, lai glābtu un saglabātu pacientu dzīvības. Šis apbalvojums piešķirts:



Aijai Sproģei, Kurzemes reģionālā centra Kuldīgas brigāžu atbalsta centra NM ārsta palīdzei;

Antrai Brunavai, Kurzemes reģionālā centra Kuldīgas brigāžu atbalsta centra NM ārsta palīdzei;

Jānim Brūverim, Kurzemes reģionālā centra Kuldīgas brigāžu atbalsta centra operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājam;

Andrim Vāveram, Operatīvās pārvaldības nodaļas operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājam;

Danai Kadašai, Specializētās medicīnas centra neonatologu brigādes māsai;

Irinai Abramovai, Specializētās medicīnas centra vadības dispečerei;

Irēnai Zaharei, Specializētās medicīnas centra neonatoloģei;

Ivetai Graudiņai, Specializētās medicīnas centra vadības dispečerei;

Anželai Petrovskai, Operatīvās vadības centra galvenajai dispečerei;

Aleksandram Zaļeskim, Operatīvās vadības centra vadītājam;

Ivetai Kubliņai, Operatīvās vadības centra izsaukumu pieņemšanas dispečerei;

Irēnai Gadaļinai, Latgales reģionālā centra Rēzeknes brigāžu atbalsta centra NM ārsta palīdzei;

Marinai Aļeško, Latgales reģionālā centra Rēzeknes brigāžu atbalsta centra ārsta palīdzei;

Igoram Pegasovam, Latgales reģionālā centra Rēzeknes brigāžu atbalsta centra operatīvā medicīniskās transportlīdzekļa vadītājam;

Vladimiram Cvetkovam, Latgales reģionālā centra Rēzeknes brigāžu atbalsta centra ārstam;

Laurai Tolstovai, Latgales reģionālā centra Rēzeknes brigāžu atbalsta centra ārsta palīdzei;

Valērijam Čakovam, Latgales reģionālā centra Rēzeknes brigāžu atbalsta centra operatīvā medicīniskās transportlīdzekļa vadītājam;

Tatjanai Sviridenko, Latgales reģionālā centra Viļānu neatliekamās medicīniskās palīdzības punkta NM ārsta palīdzei;

Genadijam Rusanovam, Rīgas reģionālā centra brigāžu atbalsta centra “Krasts” Kauguru neatliekamās medicīniskās palīdzības punkta NM ārsta palīgam;

Krišjānim Kalniņam, Rīgas reģionālā centra brigāžu atbalsta centra “Krasts” Kauguru neatliekamās medicīniskās palīdzības punkta NM ārsta palīgam;

Sergejam Tišelovičam, Rīgas reģionālā centra brigāžu atbalsta centra “Krasts” Kauguru neatliekamās medicīniskās palīdzības punkta operatīvā medicīniskās transportlīdzekļa vadītājam;

Nataļjai Šaparei, Rīgas reģionālā centra brigāžu atbalsta centra “Krasts” ārstei;

Antonam Surovam, Rīgas reģionālā centra brigāžu atbalsta centra “Krasts” Kauguru neatliekamās medicīniskās palīdzības punkta NP sanitāram;

Jurijam Beļajevam, Rīgas reģionālā centra brigāžu atbalsta centra “Krasts” Kauguru neatliekamās medicīniskās palīdzības punkta operatīvā medicīniskās transportlīdzekļa vadītājam;

Pāvilam Bobrovskim, Rīgas reģionālā centra BAC “Purvciems” speciālistam OMT nodrošinājuma jautājumos;

Tatjanai Loginovai, Rīgas reģionālā centra BAC “Purvciems” tehniskajai dispečerei;

Unai Sverņikovai, Vidzemes reģionālā centra Cēsu brigāžu atbalsta centra NM ārsta palīdzei;

Angelinai Jolkinai, Vidzemes reģionālā centra Cēsu brigāžu atbalsta centra NM ārsta palīdzei;

Ruslanam Sverņikovam, Vidzemes reģionālā centra Cēsu brigāžu atbalsta centra operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājam;

Aijai Silupai, Vidzemes reģionālā centra Madonas brigāžu atbalsta centra vecākajai ārsta palīdzei;

Velgai Faltiņai, Vidzemes reģionālā centra Madonas brigāžu atbalsta centra NM ārsta palīdzei;

Salvim Ozoliņam, Vidzemes reģionālā centra Madonas brigāžu atbalsta centra operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājam;

Sandrai Dauģei, Vidzemes reģionālā centra Madonas brigāžu atbalsta centra NM ārsta palīdzei;

Kristīnei Ieragai, Vidzemes reģionālā centra Madonas brigāžu atbalsta centra ārsta palīdzei;

Mārim Dreiškenam, Vidzemes reģionālā centra Madonas brigāžu atbalsta centra operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājam;

Ilonai Fjodorovai, Vidzemes reģionālā centra Gulbenes brigāžu atbalsta centra Balvu neatliekamās medicīniskās palīdzības punkta NM ārsta palīdzei;

Vitai Zušai, Vidzemes reģionālā centra Gulbenes brigāžu atbalsta centra Balvu neatliekamās medicīniskās palīdzības punkta NM ārsta palīdzei;

Ivaram Jeromānam, Vidzemes reģionālā centra Gulbenes brigāžu atbalsta centra Balvu neatliekamās medicīniskās palīdzības punkta operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājam.

Apbalvojumu “Par ilggadību” piešķir dienesta darbiniekiem, sasniedzot 25 gadu darba stāžu. Šis apbalvojums piešķirts: