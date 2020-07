Grundzālē varēs apgūt žonglēšanu

Latvijā žonglēšanu visbiežāk saista ar cirka māksliniekiem, daudz izplatītāka šī māksla ir Dienvideiropā. Pirmajā brīdī tā var šķist sarežģīta, taču panākumi slēpjas praktizēšanā. Dalīties zināšanās un iemācīt žonglēšanas pamatprasmes iedzīvotājiem ir nolēmis grundzālietis Egils Zvejnieks, jo žonglēt kopā ir jautrāk. Pirmā bezmaksas nodarbība Grundzāles brīvdabas estrādē notiks trešdien,

29. jūlijā, no pulksten 18 līdz 21.

“Tas ir labs veids, kā aktīvi pavadīt brīvo laiku. Dienvideiropā parkos un uz ielām bieži var redzēt cilvēkus žonglējot. Skolās notiek speciālas nodarbības, kur šīs prasmes var apgūt. Agrāk daudz dzīvoju pa ārzemēm, kur arī radās interese par žonglēšanu. Daru to savam priekam. Kādu laiku būšu lauku mājās Grundzālē. Žonglēju aptuveni sešus gadus, tāpēc padomāju, kāpēc to nedarīt kopā ar citiem. Droši var nākt ikviens, jo nav vecuma ierobežojuma. Estrādes teritorija ir sabiedriska vieta un brīvi pieejama ikvienam. Neformālā gaisotnē pastāstīšu un vizuāli nodemonstrēšu to, ko protu. Cilvēkiem galvenais ir apgūt pašus pamatus, lai tālāk varētu trenēties mājās. Es žonglēju ar bumbiņām, vālītēm un riņķiem, bet iesākumā nodarbību dalībniekiem derēs trīs vienāda svara tenisa bumbiņas,” laikrakstam stāsta E. Zvejnieks.

Iespējams žonglēt arī ar āboliem, kartupeļiem, apelsīniem. Ja būs nepieciešamība, turpmāk ar inventāra nodrošināšanu palīdzēs biedrība “Grundzāle 2010”. E. Zvejnieks piebilst, ka nodarbības nav plānotas formālas un pēc konkrēta grafika. Viss būs atkarīgs no iedzīvotāju intereses un atsaucības. Iepriekš tām nav jāpiesakās.

Žonglēšana uzlabo domāšanu, smadzeņu darbību, ķermeņa koordināciju, līdzsvaru, ritma izjūtu, perifēro redzi, atbrīvo no stresa un vēl daudz ko citu.