Ierobežojumi un izmaiņas sabiedriskajos transportos

Pamatojoties uz valdības izsludināto ārkārtas situāciju valstī, sabiedrisko pārvadājumu pakalpojumu sniedzēji ieviesuši vairākus ierobežojumus un izmaiņas. Kādi tie ir, ar ko jārēķinās ja nav iespējams atcelt plānus un palikt mājās?



No šodienas, 17. marta, uz ārkārtējās situācijas laiku tiks pārtraukti visa veida starptautiskie pasažieru pārvadājumi. Šī iemesla dēļ AS “Pasažieru vilciens” maršruts Rīga–Valga–Rīga līdz 14. aprīlim būs mainīts Rīga–Lugaži–Rīga. Vilcieni kursēs atbilstoši grafikam un biļetes iespējams iegādāties kā ierasts – jebkurā vilcienu biļešu tirdzniecības kasē, vilcienā vai elektroniski, izmantojot Pasažieru vilciena aplikāciju. Savukārt autobuss, kas reisā autoosta–Lugažu stacija– autoosta plkst.04:55 kursēja tikai pirmdienās, no šodienas kursēs katru darba dienu – no pirmdienas līdz piektdienai.

Lai rūpētos par autobusa vadītāja un pasažieru veselību, SIA “VTU Valmiera” autobusos nav pieejamas pirmās četras sēdvietas un papildus autobusa ikdienas tīrīšanai tiek dezinficēta salona virsma. Autoostās Valmierā, Valkā, Rūjienā un Smiltenē palielināts uzkopšanas reižu skaits – uzkopts tiek trīs reizes dienā, izmantojot īpašus dezinfekcijas līdzekļus. Līdzīgi kā iepriekš, klientiem un darbiniekiem ir brīvi pieejami dezinfekcijas līdzekļi rokām. Ņemot vērā straujo koronavīrusa “Covid-19” izplatību, uzņēmums meklē risinājumus, kādā veidā sazināties ar konkrētā reisa pasažieriem, ja gadījumā tiks konstatēts vīrusa inficēts pasažieris.

“VTU Valmiera” autobusi kursē atbilstoši skolēnu brīvlaika grafikam. Ar grafiku iespējams iepazīties “VTU Valmiera” mājaslapā www.vtu-valmiera.lv.