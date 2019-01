Iespēja apmeklēt Ineses Prisjolkovas bezmaksas lekciju

Projekta – “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā” ietvaros aicinām novada iedzīvotājus uz bezmaksas lekcijām.

2019. gada 18.janvārī plkst.17.30 Smiltenes pilsētas kinoteātra zālē, Gaujas ielā 1, Smiltenē notiks tikšanās ar lektori Inesi Prisjolkovu. Lektore ir tūkstošiem lasītāju iemīļoto grāmatu „Ieelpo laimi un mīlestību” un „Ieelpo laimi un mīlestību 2”, izdevumu „Sajūtu kalendārs” un „Mana laimes dienasgrāmata” autore un "Pozitīvās domāšanas un attieksmes centra”, „Pavasara studija”’ vadītāja. Radījusi metodiku "Laimes terapija", kas palīdz cilvēkam būt laimīgam un mīlestības piepildītam. Lekcijā tiks stāstīts par to kā uzņemties atbildību par savu veselību, pašsajūtu, piesaistīt veiksmi un veicināt pozitīvu attieksmi pret dzīvi, kā iemācīties būt laimīgam un mīlestības piepildītam. Lektore iepazīstinās ar tiem pašsaprotamajām likumsakarībām, kas ietekmē mūsu dzīvi katru dienu, neatkarīgi vai par to piedomājam vai nē. Lekcija palīdzēs saskatīt cēloņus un sekas un izprast, ko no tā mācīties. “Tikai tu pats vari uzņemties atbildību par to, kā jūties”: saka daudzu grāmatu autore, pārmaiņu trenere, lektore, pašizveidotās pozitīvās domāšanas un attieksmes centra “Pavasara studija” vadītāja Inese Prisjolkova.

Aicinām novada iedzīvotājus izmantot iespēju un apmeklēt šo pasākumu. Uz lekciju ieeja bez maksas. Būs iespēja iegādāties Ineses Prisjolkovas grāmatas.

Pasākums tiek organizēts projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/052 ietvaros.