Iespēja atbrīvoties no nolietotas sadzīves elektrotehnikas

Visu septembri iedzīvotāji SIA “ZAAO” izveidotajos 20 EKO laukumos var nodot neizjauktu nolietotu dažāda izmēra sadzīves elektrotehniku. Šāda iespēja ir arī Valkas, Smiltenes un Strenču novada iedzīvotājiem.

SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Leimane stāsta, ka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizācija organizē nolietotās elektrotehnikas vākšanas akciju “Sper EKO soli”. Nododot nevajadzīgo un savu laiku nokalpojušo elektrotehniku, ir iespēja piedalīties balvu izlozē. Starp akcijas dalībniekiem izlozēs trīs grīdas tīrīšanas robotus.

EKO laukumos pārstrādei pieņem televizorus, ledusskapjus, tējkannas, trauku mazgājamās mašīnas, plītis, matu žāvētājus, gludekļus, mobilos tālruņus, pulksteņus, putekļu sūcējus, mikserus, tosterus un citas ierīces, kas darbinātas ar elektrību vai baterijām.

Z. Leimane uzsver, ka nolietotā elektrotehnika ir vērtīga otrreizējā izejviela jaunu preču ražošanai. Turklāt nolietotās elektriskās un elektroniskās iekārtas satur cilvēkiem un dabai kaitīgas vielas, tāpēc tās nedrīkst nonākt dabā un tās nav atļauts ievietot sadzīves atkritumu konteineros.

Eko laukumu adreses un darba laiki

Valkā, Austras ielā 10:

no otrdienas līdz piektdienai – no pulksten 9 līdz 13 un no 14 līdz 19

sestdienās – no pulksten 9 līdz 13

pirmdienās un svētdienās – brīvs



Smiltenē, Limbažu ielā 8:

pirmdienās un ceturtdienās – no pulksten 10 līdz 19

trešdienās un svētdienās – brīvs

ceturtdienās un piektdienās – no pulksten 10 līdz 19

sestdienās – no pulksten 12 līdz 16

Strenčos, Valkas iela 1A:

pirmdienās un otrdienās no pulksten 9 līdz 15

trešdienās un svētdienās – brīvs

ceturtdienās – no pulksten 12 līdz 19

piektdienās – no pulksten 11 līdz 18

sestdienās – no pulksten 10 līdz 14