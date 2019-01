In memoriam - mūžības ceļos devies Smiltenes tehnikuma skolotājs Alfons Virza

Kāds dīvains rīts, kad sarma apņem,

Uz pleciem un uz rokām sēd.

Ar karstām rokām un ar sapņiem

To nevarēs vairs izkausēt.

(J. Butūzovs)





9. janvārī 92 gadu vecumā mūžības ceļos devies ilggadējais Smiltenes tehnikuma skolotājs Alfons Virza. Cilvēks, kurš darbam skolā atdevis skaistākos sava mūža gadus. Ar viņa gādību un neizsīkstošo entuziasmu Kalnamuiža uzplauka neparastu koku, krūmu un ziedu daudzveidībā. Smiltenieši varēja lepoties ar vienu no pirmajiem publiskajiem akmensdārziem Latvijā.

Savā bagātajā pieredzē skolotājs nesavtīgi dalījās ar audzēkņiem. Viņa klātbūtnē vienmēr valdīja sirsnīga atmosfēra. Alfona Virzas pieredzē brauca klausīties kolēģi no visas Latvijas. Apveltīts ar apbrīnojamu humora izjūtu, skolotājs vēl pirms pāris gadiem iesaistījās tehnikuma 95 gadu jubilejai veltītās grāmatas tapšanā, skolas vēsturei atstādams neaizmirstamus stāstus par “brīnumainā šķīduma” tapšanu, par to, kā kopā ar jauno entuziastu grupu Kalnamuižā centušies izveidot Salaspils botāniskā dārza filiāli un kā godam nopelnītais Nopelniem bagātā skolotāja tituls viņu izglābis no partijas aģitatoru slazdiem.

Skolotājs līdz pat mūža nogalei domās bija kopā ar Smiltenes tehnikumu, priecājās par skolas izaugsmi un Kalnamuižas sakārtoto vidi. Par to, ka viņa darbam ir turpinājums. Esam pārliecināti, ka arī tur, mūžībā, tehnikumam tagad ir par vienu sargeņģeli vairāk…

Izsakām visdziļāko līdzjūtību skolotāja Alfona Virzas tuviniekiem!