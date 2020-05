Inficēšanās ar “Covid-19” Smiltenes un Valkas novados pieaug; saslimušo vidū – mediķi. Situāciju komentē epidemiologi un policijas darbinieki

Vakar, 7. maijā, valdība lēma par “Covid-19” dēļ ieviestās ārkārtējās situācijas termiņu – vai pēc 12. maija to pagarināt un uz cik ilgu laiku, kā arī sprieda, kurus ierobežojumus pakāpeniski atcelt, vienlaikus ņemot vērā cilvēku veselības un drošības aspektus. No 15. maija Baltijas valstis atvērs iekšējās robežas iedzīvotāju brīvai kustībai, par to nolemts vēl agrāk.

Taču tas nenozīmē, ka cilvēki var uzelpot un atmest ar roku piesardzības pasākumiem. “Covid-19” nekur nav pazudis, pēc “Ziemeļlatvijas” rīcībā esošās informācijas, piemēram, Smiltenes novadā jauni saslimšanas gadījumi ar šo vīrusu konstatēti salīdzinoši nesen, aprīļa nogalē, un tikušas arī apzinātas septiņas kontaktpersonas.



Noteiktas tuvās kontaktpersonas

Pēc “Ziemeļlatvijas “ rīcībā esošās neoficiālās informācijas, arī Valkā ir jauns saslimšanas gadījums ar “Covid-19”, saslimusī ir Vidzemes slimnīcas darbiniece un kontaktpersonu vidū ir arī citi mediķi. Valkā praktizējošais ģimenes ārsts Māris Nātra “Ziemeļlatvijai” uzsver, ka cilvēki nedrīkst atslābt arī pēc tam, kad valdība daļēji atcels ierobežojumus, un norāda, ka Valkā ir kontaktpersonas, kurām bijusi saskarsme ar “Covid-19” inficētajiem cilvēkiem. “Šīs kontaktpersonas var būt potenciālie nākamie slimnieki. Esmu dzirdējis, ka valdība, iespējams, atļaus pēc 12. maija pulcēties līdz 25 cilvēkiem, taču aicinu sabiedrību pret to izturēties uzmanīgi, izvērtējot, vai tiešām šāda masveida pulcēšanās ir nepieciešama. Es saprotu, ka cilvēki ir emocionāli noguruši, grib brīvību, kaut gan Latvijā tā vēl ir maz ierobežota salīdzinoši ar citām Rietumeiropas valstīm, taču ļoti baidos no tā, ko sauc par otro “Covid-19” vilni, jo beigās tas ārkārtas situāciju tikai pagarinās. Jau tagad cilvēkiem rodas gan psihes problēmas, gan alkohola recidīvi. Kad jautāju pacientam, kāpēc viņš dzer, atbilde ir – “tāpēc, ka man ir bail no “Covid -19”,” stāsta Māris Nātra.

Viņš arī aicina cilvēkus atbildīgi izturēties pret iekšējo robežu atvēršanu starp Baltijas valstīm. “Jā, robežas bija jāatver, jo, piemēram, Valkas–Valgas situācijā ir gadījumi, kad cilvēkiem ir liela nepieciešamība doties uz Valgu vai no Valgas uz Valku, taču pret robežu atvēršanu jāizturas ļoti piesardzīgi (Valgas apriņķī Igaunijā uz 6. maiju reģistrēti deviņi saslimšanas gadījumi ar “Covid-19” – redakcijas piezīme). Nevajag jau pirmajā dienā iet skatīties, kāda Valga izskatās pēc diviem mēnešiem, kaut gan man ir bažas, ka tieši tā notiks,” pieļauj ārsts Nātra un aicina arī saudzēt mediķus, ievērojot valdības noteiktos ierobežojumus.

Ārkārtas situācijas laikā mediķi atrodas “pirmajās frontes līnijās” un viņu vidū tāpat notiek saslimšanas gadījumi ar “Covid-19”, taču jo vairāk mediķu saslims, jo mazāk būs cilvēku, kuri ārstē pacientus. Lai pasargātu mediķus, pacientiem pašiem jābūt atbildīgākiem, dodoties pie ārstiem, un jāievēro norādītie drošības pasākumi.

Nacionālais veselības dienests ir saņēmis kādas Smiltenē praktizējošas ģimenes ārstes iesniegumu par to, ka viņas ģimenes ārsta prakse ir slēgta no 30. aprīļa līdz 1. jūnijam. Uz prakses kabineta durvīm ir norādīta informācija, kur tikmēr pacienti var saņemt primāro veselības aprūpi, proti, pie aizvietotājām, Smiltenē praktizējošām ģimenes ārstēm Maijas Kļaviņas vai Līgas Ziemeles.

Savukārt Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) ir saņēmis informāciju, ka ar “Covid-19” ir saslimuši darbinieki ģimenes ārsta praksē Smiltenē, attiecīgi ir noteiktas tuvās kontaktpersonas (tādas, kas bijušas kontaktā tuvāk par diviem metriem un ilgāk par 15 minūtēm – redakcijas piezīme), ir uzsākta epidemioloģiskā izmeklēšana un sniegtas rekomendācijas tālākai rīcībai, bet prakse uz šo brīdi ir slēgta, “Ziemeļlatviju” informē SPKC Komunikācijas nodaļas vadītāja Ilze Arāja.

Situāciju kontrolē policija

Vakar, 7. maijā, “Ziemeļlatvijai” zvanot uz ģimenes ārstes praksi pa norādīto tālruni, klausule netika pacelta, neviens neatbildēja, līdz ar to ar ārsti mums nav iespējams sazināties.

Ilze Arāja “Ziemeļlatvijai” atzīst, ka ārstniecības personām riski saslimšanas gadījumā ar “Covid-19” ir augstāki, jo mediķi gan saskaras ar pacientiem, gan pacienti – ar ārstniecības personām, taču SPKC kontrolē situāciju. “Strādājot ar katru pozitīvu “Covid-19” gadījumu un veicot epidemioloģisko izmeklēšanu, mēs vispirms sazināmies ar pašu slimnieku un sarunas laikā precizējam gan darba vietu, gan iespējamos tālākos riskus, un nosakām tuvās kontaktpersonas. Saistībā ar ārstniecības personām skatāmies, vai darba vieta ir slimnīca vai ambulatorās aprūpes iestāde, un attiecīgi izkristalizējas tālāk veicamās, vajadzīgās darbības,” skaidro Ilze Arāja.

Viņa arī piebilst, ka “Covid-19” izplatības līkne Latvijā samazinās, bet tas neizslēdz to, ka sabiedrība drīkst pārtraukt darīt kaut kādas darbības, – joprojām ir jāievēro distancēšanās (divi metri), higiēnas pasākumi, jāmazgā rokas, veikali jāapmeklē pēc iespējas retāk, lai iepirktos mērķtiecīgi. Cilvēki nedrīkst pazaudēt modrību.

SPKC izstrādātajā kartē par “Covid-19” izplatību Latvijā pēc datiem uz 7. maiju Valkas novadā ir viens līdz pieci “Covid-19” gadījumi, Smiltenes novadā – deviņi (aptuveni nedēļas griezumā klāt nākuši pāris jauni gadījumi), Strenču novadā – neviens. Kartē atspoguļoti visi saslimšanas gadījumi, tai skaitā iekļautas izveseļojušās personas.

Pēc “Ziemeļlatvijas” rīcībā esošās informācijas, Smiltenes novadā līdz vakardienai bija reāli četri “Covid-19” slimnieki, bet atlikušajos piecos gadījumos cilvēki ir izveseļojušies, vai arī viņi Smiltenes novadā ir tikai deklarējuši dzīvesvietu, bet reāli dzīvo citā novadā.

To, vai ar “Covid-19” saslimušie un viņu kontaktpersonas ievēro karantīnu, regulāri kontrolē Valsts policija un Pašvaldības policija.

Cilvēkiem jābūt ļoti piesardzīgiem

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Valkas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšnieks Vilnis Būce informē, ka visi pārbaudāmie – gan inficētie, gan kontaktpersonas – ierobežojumus ievēro. “Esam pateicīgi viņiem par sapratni. Saprotam, ka radām šiem cilvēkiem savā ziņā neērtības, taču tas ir mūsu darbs. Aicinu visus iedzīvotājus būt piesardzīgiem arī pēc 12. maija, jo daļēji mīkstinātie ierobežojumi nenozīmēs, ka varam atsākt dzīvot uz pilnu klapi. “Covid -19” nekur nav pazudis. Subjektīvi uzskatu, ka šo vīrusu varēs izskaust tikai tad, kad būs izstrādāta vakcīna, un tikai tad varēsim droši atgriezties ierastajā dzīves ritmā,” viedokli pauž Vilnis Būce.

Ja Valsts policijas rīcībā ir informācija par konkrētiem “Covid-19” slimniekiem katras pašvaldības administratīvajā teritorijā, vienīgi policija to nevar izpaust publiski, tad novada domei tādu informāciju institūcijas oficiāli nesniedz. To atzīst arī Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš. “Vairākkārt esam runājuši, ka tomēr to vajadzētu darīt, lai pašvaldība saprastu situācijas nopietnību. Piemēram, ja kolektīvā ir viens ar “Covid-19” slims cilvēks, tad viņš pakļauj riskam visu kolektīvu, jo saslimstība notiek ļoti strauji, – viens cilvēks var paralizēt visa kolektīva darbu un pakļaut riskam visus darba kolēģus, vai tā būtu pašvaldība, uzņēmums vai ārsta prakse. Saslimušais varbūt pat nav jutis slimības simptomus vai arī ir apzināti noklusējis to, ka jūtas slikti, bet mazākā kļūda var novest pie nopietnām sekām. Cilvēkiem jābūt ļoti uzmanīgiem! Nevar domāt, ka viss iet uz labo pusi, ja valdība nolems daļēji atcelt ierobežojumus,” uzsver Edgars Avotiņš. Arī Smiltenes novada dome aicina sabiedrību saudzēt savus mediķus, apmeklējot ārstniecības iestādes, būt atbildīgiem un ievērot visus nepieciešamos drošības noteikumus: dezinficēt rokas, lietot aizsargmaskas, cimdus vai citus aizsarglīdzekļus, kā arī ierasties precīzi uz vizītes laiku un ilgstoši bez vajadzības neuzturēties telpās. Tāpat ir jāizvērtē nepieciešamība apmeklēt speciālistus klātienē, jo atsevišķu iedzīvotāju bezatbildības dēļ ģimenes ārsts var nebūt pieejams tiem pacientiem, kuriem tas ir vitāli svarīgi.