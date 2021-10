Īstenots apmācību projekts “Pasaku terapija – pasaka kā sevis izzināšanas veids”

Biedrība “Smiltenei un Latvijai” īstenojusi apmācību projektu “Pasaku terapija – pasaka kā sevis izzināšanas veids” sadarbībā ar Abulas lauku partnerību, Lauku atbalsta dienestu un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas līdzfinansējumu un Smiltenes novada domes atbalstu. Kopējās apmācību projekta izmaksas bija 1000.00 eiro, no kurām 900.00 eiro finansēja Lauku atbalsta dienests, bet 100.00 eiro Smiltenes novada dome.

Pasaku terapija ļauj ielūkoties sevī un paskatīties uz sevi no malas, izmantojot metaforu. Izprotot pasakas struktūru un tās nozīmību, pasakā ikviens nonāk saskarē ar savu zemapziņu un iemācās to tulkot. Galvenais instruments ir metaforas izmantošana, lai aktivizētu klausītāja iekšējos resursus. Šie resursi palīdz ieraudzīt to, kas katrā jau ir sākotnēji, bet pašam kādu iemeslu dēļ nav izdevies tos ieraudzīt vai arī tie ir piemirsti – tas ir viens no galvenajiem uzdevumiem pasaku terapijā. Tieši pasakās ir kopā savāktas visas mūsu Dzīves Lomas, kuras mēs cits citam nododam no paaudzes uz paaudzi. Tieši pasakās mēs varam ieraudzīt visas mūsu personības un dvēseles nokrāsas, kā arī ieraudzīt visas mūsu iespējas. Pasaku terapija ļauj iekāpt savā dzīvē daudz dziļāk un ļauj arī no tās izkāpt un uz visu notiekošo apskatīties no malas. Tāpat tā vairo spēkus un dod jaunu enerģiju. Pasaka ir spogulis, kurā mēs ieraugām paši sevi, un kristāls, caur kuru mēs raugāmies uz pasauli. Pasaka ir nepieciešama pieaugušajiem, jo tā uzrunā viņu iekšējo bērnu, kurš joprojām sapņo un tic brīnumiem.

Apmācības vadīja brīnišķīga lektore Vera Adiņa, kura dzimusi un augusi Baltkrievijā, bet kopš studiju gadiem dzīvo Latvijā, un latviešu valodu uzskata par savu otro dzimto valodu. Pēc izglītības inženiere, veiksmīgi veidoja karjeru komercuzņēmumā un paralēli visu šo laiku bija saistīta ar radošo un literāro: 3 gadus strādāja LNT par filmu tulku latviešu – krievu valodā un gatavoja subtitrus, kā arī rakstīja pasakas pieaugušajiem latviešu valodā. Pasaku terapijas kursu Vera apguvusi Moreno Psihodrāmas Institūtā Latvijā. Apmācību laikā dalībnieki guva ieskatu par pasaku rašanās vēsturi un veidiem, pasaku transformāciju laika gaitā, pasaku ietekmi uz personības veidošanos. Apmācību dalībnieki veica dažādus uzdevumus un aktivitātes metaforiskās domāšanas un iztēles attīstīšanai.