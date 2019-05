Izgaismotā strūklaka Valkā sāks darboties pēc svētkiem

Valkā. Viens no Valkas pilsētas simboliem ir izgaismotā strūklaka. To jau vairākus gadus pašvaldība uzstāda Rūjienas ielas mikrorajona dīķī iepretim lielveikalam “Walk”. Valcēnieši interesējas, kad šajā sezonā strūklaka uzsāks darbību. Izpilddirektora vietnieks – novada domes Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Guntis Bašķis informē, ka strūklaku uzstādīs firma no Alūksnes pirms Lielā labdarības robežtirgus, kas dvīņupilsētās Valkā un Valgā notiks 11. un 12. maijā.

Visticamāk, strūklaka sāks darboties trešdien, 8. maijā. G. Bašķis skaidro, ka bija vēlme strūklaku uzstādīt maija sākumā, bet diemžēl lielā darba apjoma dēļ Alūksnes firma Valkā ieradīsies pēc svētku brīvdienām.

Dīķī, kur darbojas strūklaka, dzīvoja arī gulbju ģimene, bet aizvadītajā gadā viņi ligzdošanai izvēlējās klusāku vietu Pedeles upes krastā netālu no estrādes.