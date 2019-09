Izmaiņas autobusu kustībā no 1.septembra

SIA “VTU Valmiera” informē, ka no 1.septembra būs izmaiņas maršrutu autobusu kustībā, kursēt sāks Valmieras pilsētas 12.maršruta autobuss, tiks gan slēgti, gan atjaunoti sezonas maršruti, kā arī pasažieru ērtībām atklās jaunu reisu Valmiera-Baldiešu ferma-Valmiera.



No 1.septembra būs izmaiņas reisos “Pamatskola-Smiltene-Launkalne-Smiltene” un “Smiltene-Launkalne-Smiltene”. Tāpat tiks gan slēgti, gan atjaunoti vairāki maršrutu autobusu reisi. Slēgts tiks sezonas maršruta reiss Valmiera-Gaujaslāči-Pūpoli-Valmiera plkst.19.05 trešdienās, sestdienās, svētdienās, bet atjaunoti tiks šī maršruta reisi plkst.16.35 trešdienās un plkst.16.40 sestdienās, svētdienās.



1.septembrī tiks atklāts jauns reiss Valmiera-Baldiešu ferma-Valmiera no Valmieras autoostas plkst.7.10. To izpildīs mācību gada laikā mācību dienās.



Izmaiņu saraksti skatāmi uzņēmuma mājaslapas vtu-valmiera.lv sadaļā “Pasažieru pārvadājumi”, “Izmaiņas kustību sarakstos”.

Informējam, ka no 1.septembra mācību gada laikā darba dienās kursēs autobusi 12.maršruta reisā Purva iela-Brīvības iela-Purva iela:



Parūpēsimies par bērnu drošību!

Lai izvairītos no nepatīkamām situācijām, SIA “VTU Valmiera” aicina vecākus, ja bērns ar autobusu pārvietojas patstāvīgi, kopā ar bērnu iepazīt maršrutu, kā arī pārrunāt drošības jautājumus. Uzņēmumā pieredzēts, ka bērni pabrauc garām savai pieturvietai, nezina, kura maršruta autobuss jāizvēlas, nav paņēmuši līdzi skolēna apliecību u.tml. Autobusa vadītājam nav pienākums, kā arī ir grūti izsekot līdzi, vai bērns izvēlējies pareizo maršrutu un izkāpj īstajā pieturvietā.

Ja bērns nonācis bezspēcīgā situācijā, viņam būtu jāvēršas pie autobusa vadītāja, lai kopā meklētu risinājumu. Nepieciešamības gadījumā autobusa vadītājs izsauc policiju vai nogādā bērnu līdz tuvākajam policijas iecirknim. Dažādas situācijas ar autobusu vadītājiem pārrunātas arī SIA “VTU Valmiera” regulāri rīkotajās mācībās darbiniekiem, taču jāņem vērā, ka vispirms ir vecāku atbildība, lai bērns droši nokļūtu vajadzīgajā galapunktā.



Likums nosaka, ka bērnam vecumā līdz septiņiem gadiem ar autobusu jāpārvietojas kopā ar pavadoni, savukārt atbildīgajai personai jābūt vismaz 13 gadus vecai.

Tiesības braukt bez maksas un atlaides

Tiesības braukt bez maksas Valmieras pilsētas maršrutu sabiedriskajā transportā ir pirmsskolas vecuma bērniem; bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, uzrādot apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai; Valmieras pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu un profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem, uzrādot attiecīgās izglītības iestādes izsniegto skolēnu apliecību; Valmieras pilsētā vismaz pēdējos 12 mēnešus dzīvesvietu deklarējušiem pensionāriem, kuri pilsētas pašvaldībā saņēmuši personalizētu braukšanas karti.

Kocēnu novada saistošie noteikumi paredz skolēniem abonementa biļetes iegādi segt 100 procentu apmērā. Vecākus lūdzam vērsties Kocēnu novada domē vai mācību iestādē.

Tiesības iegādāties mēnešbiļetes ar atvieglojumiem izmantošanai Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā ir Valmieras pilsētā dzīvesvietu deklarējušiem vai uz mācību laiku faktiski dzīvojošiem (tai skaitā dienesta viesnīcā) augstāko izglītības iestāžu dienas nodaļu studentiem mācību gada laikā no septembra līdz jūnijam (ieskaitot) – ar 50% atlaidi no mēnešbiļetes cenas vai ar 75% atlaidi no mēnešbiļetes ar laika ierobežojumu (izmantošanai tikai darba dienās) cenas.

Par cita veida atlaidēm vairāk var uzzināt uzņēmuma mājaslapas vtu-valmiera.lv sadaļā “Atlaides”.