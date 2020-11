SIA “VTU “Valmiera” informē par izmaiņām maršrutā Nr.7601 Valmiera–Seda–Valmiera.

Skolēnu ērtību dēļ no 9.novembra tiks mainīts autobusa izbraukšanas laiks no Valmieras autoostas uz Sedu – turpmāk plkst.6.30 – un no Sedas uz Valmieras autoostu – turpmāk plkst.7.05. Reiss tiek veikts mācību gada laikā, autobuss nekursē svētku dienās.