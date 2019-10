Vilcienu pasažieriem jārēķinās, ka 21., 22., 23., 24. un 25. oktobrī gaidāmas izmaiņas vilcienu kustību sarakstā maršrutā Rīga–Sigulda–Valmiera–Lugaži.

No 21. līdz 25. oktobrim vilciens no Rīgas aties pulksten 10.34, bet Valgas dzelzceļa stacijā pienāks pulksten 14.05. Šajās dienās vilciens no Valgas dzelzceļa stacijas aties pulksten 14.10, bet Rīgā pienāks pulksten 17.39.

Detalizētāka informācija par izmaiņām pieejama akciju sabiedrības “Pasažieru vilciens” interneta vietnē www.pv.lv.