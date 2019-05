Izraudzīta jaunā Valkas mākslas skolas direktore

Aizvadītajā piektdienā vērtēšanas komisija tikās ar visām piecām pretendentēm, kas bija pieteikušās uz novada domes izsludināto Valkas mākslas skolas direktora amata konkursu.

“Ziemeļlatvija” jau rakstīja, ka līdzšinējā skolas direktore Maruta Stabulniece izteica vēlmi atstāt direktores amatu un vairāk pievērsties pedagoģiskajam darbam, kā arī laiku veltīt gleznošanai.

Pašvaldības Personāla nodaļas vadītāja Līga Metuzāle informē, ka konkursam bija pieteikušās trīs amata pretendentes no Valkas novada un divas – no citiem novadiem. Vērtēšanas komisija par piemērotāko kandidatūru atzina Vijciema pagasta iedzīvotāju Sniedzi Ragži. L. Metuzāle atzīst, ka S. Ragže konkursa otrajā atlases kārtā pierādīja sevi kā personību, kurai ir liela interese par kultūru un mākslu. Personāla nodaļas vadītāja norāda, ka kandidatūru izvērtēšana ir komplicēts un strukturizēts process. Proti, kandidatūras vērtē, ņemot vērā izvērtēšanas anketas vienpadsmit punktus. Turklāt vērtēšanas komisija uzsvēra, ka mākslas skolas direktoram ir jādzīvo novadā, bet bija kandidatūras, kas darba intervijā atklāja, ka negrasās pārcelties no savas līdzšinējās dzīvesvietas uz Valku.

S. Ragže komisijai iesniedza Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktores Māras Lāces rekomendācijas vēstuli. Tajā uzsvērts par S. Ragži kā personību ar lielām darba spējām un erudīciju mākslas jautājumos, ko pierādījusi, iesaistoties muzeja izglītības programmā un darbojoties Muzeju vēstnešu programmā. S. Ragže vērtēšanas komisijai uzsvēra, ka viņas stiprā puse ir administratīvais un organizatoriskais darbs, menedžments, pieredze darbā ar cilvēkiem, labas komunikācijas prasmes, labas angļu valodas zināšanas un prasme ar dažādiem projektiem piesaistīt finansējumu. Viņa pedagoģijā ir nostrādājusi vairāk nekā 10 gadu. Turklāt S. Ragžei bijusi vislabākā, reālistiskākā un strukturizētākā skolas attīstības vīzija. Viņa Lauksaimniecības Universitātē ir ieguvusi bakalaura grādu agronomijā un Latvijas Universitātē – augstāko izglītību pedagoģijā. Turklāt S. Ragže ģimenē izaudzinājusi sešus bērnus, visi ir mācījušies un divi jaunākie vēl mācās mākslas un mūzikas skolās.

“Ziemeļlatvija” sazinājās ar S. Ragži. Viņa pašlaik atteicās no komentāriem, jo vaļsirdīgi atzina, ka vēl nav paspējusi aptvert jauno ziņu par viņas kandidatūras izraudzīšanu mākslas skolas direktores amatam. Tas saistīts ar to, ka aizvadītajās brīvdienās strādāja 17. Lielajā labdarības robežtirgū. Pēc kāda laika viņa solīja sniegt interviju.