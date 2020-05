Izsludināta pieteikšanās konkursam “Sakoptākais mežs 2020”

Veicinot ilgtspējīgu saimniekošanu Latvijas mežos un aicinot meža apsaimniekotājus runāt par labas mežsaimniecības prakses uzturēšanu, sākta pieteikšanās Latvijas Meža īpašnieku biedrības konkursam “Sakoptākais mežs”. Konkurss noritēs jau ceturto gadu, un savu pieteikumu ikviens interesents var iesniegt līdz 15. jūlijam.

Konkursa “Sakoptākais mežs” mērķis ir ne tikai runāt par labu meža apsaimniekošanas praksi, bet arī dot iespēju meža apsaimniekotājiem palepoties ar paveikto. Kā stāsta Latvijas Meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs Arnis Muižnieks – labu mežu apsaimniekošanas piemēru netrūkst, atliek tikai par tiem vairāk runāt.

“Konkursu "Sakoptākais mežs” organizējam jau ceturto gadu, tāpēc droši varu teikt, ka Latvijā netrūkst meža apsaimniekotāju, kas zina, kā ilgtspējīgi saimniekot mežā un var dalīties ar savām zināšanām tālāk. Tāpēc esam pārliecināti, ka šāds konkurss nāk par labu gan apsaimniekotājiem, kas var mācīties no citu meža īpašnieku pieredzes, gan visai sabiedrībai kopumā,” skaidro A. Muižnieks.

Pagājušajā gadā konkursā uzvarēja Aivars Vanags, kurš Viļakas novadā apsaimnieko 33,6 hektārus zemes. Viņam svarīgi ir tas, lai meža apsaimniekošana būtu gan mežsaimnieciski, gan ekonomiski pamatota. Tā kā Aivars, apsaimniekojot mežu, mēdz balstīties arī uz citu cilvēku pieredzi, viņš šo konkursu saskata kā iespēju meža apsaimniekotājiem bagātināt savas zināšanas. Kā stāsta Aivars, mežs ir reāla vieta dabā. Uz to var aizbraukt, apskatīties un noklausīties saimnieka stāstu par to, kas mežā darīts, kas izdevies. Un konkurss “Sakoptākais mežs” ir viens no veidiem, kā smelties citu meža apsaimniekotāju pieredzi.

Līdzīgi kā iepriekšējos gadus arī šogad konkursantus vērtēs pēc meža īpašnieku ieguldījuma produktīvu un noturīgu mežaudžu izveidē, kopšanas metodēm, meža infrastruktūras, zinātniski pamatotu metožu izmantošanas ilgtspējīgā meža apsaimniekošanā, ainavas elementu plānošanas, kā arī saskarsmes ar kaimiņiem un pašvaldību. Konkursa norises gaitā arī tiks veicināta sabiedrības izpratne par to, ko nozīmē ilgtspējīga meža apsaimniekošana un kādēļ tā ir nepieciešama Latvijas mežos.

Konkursa balvu fonds sastāv no praktiski pielietojama motorinstrumenta jaunaudžu kopšanai un divām dāvanu kartēm meža stādāmā vai dekoratīvā materiāla iegādei, kas tiks sadalīti starp trīs visaugstāk novērtētāko meža īpašumu saimniekiem. Tāpat trīs visaugstāk novērtētie īpašnieki tiks nominēti prestižajai meža nozares gada balvai „Zelta čiekurs” nominācijā „Par ilgtspējīgu saimniekošanu”.

Konkursa nolikums un papildu informācija par pieteikšanos un vērtēšanas kritērijiem meklējami šeit: www.mezaipasnieki.lv. Konkursa organizētājs ir Latvijas Meža īpašnieku biedrība.