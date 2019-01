15.janvārī plkst.15 Smiltenes novada bibliotēkas bērnu apkalpošanas nodaļā notiks klūgu meistara Ineša Bruņinieka darbu izstādes "BRĪVĪBAS GARŠA" atklāšana. Atklāšanas laikā būs iespēja uzzināt vairāk par šī senā amata prasmi. Izstāde būs skatāma no 15.janvāra līdz 15.februārim.

Pinumu darināšana ir ļoti sena amatniecības nozare. Senči no klūgām pina slazdus zvēriem, murdus zivīm, grozus ēdiena glabāšanai un šūpulīšus bērniem. Mūsdienās no šā materiāla darina gan praktiskas, gan dekoratīvas lietas. Klūgu meistariem patiesi ir zelta rokas, un viņi darina īstus brīnumus! Viens no šādiem brīnumdariem ir smiltenietis Inesis Bruņinieks, kura darinātos klūgu pinumus un to fotogrāfijas būs iespējams apskatīt izstādē "Brīvības garša" Smiltenes Bērnu bibliotēkā.

Laipni gaidīti!