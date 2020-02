Izstrādāta atvieglota kārtība izdevumu atmaksas saņemšanai par saņemtajiem pakalpojumiem Valgas slimnīcā

Aizvadītajā nedēļā, Valkas novada domes sēžu zālē notika informatīva iedzīvotāju tikšanās ar pārstāvjiem no Valkas novada domes un Nacionālā veselības dienesta, lai klātienē uzzinātu par kompensācijas saņemšanas kārtību, pakalpojumu un speciālistu klāstu Valgas slimnīcā.

Valkas novada dome ar Nacionālo veselības dienestu ir izstrādājusi atvieglotu kārtību, kādā Valkas novada iedzīvotāji var saņemt atmaksu par Valgas slimnīcā saņemtajiem pakalpojumiem. Valkas novada iedzīvotāji tiek aicināti izvērtēt Valgas slimnīcu kā alternatīvu, kad tiek izdarīta izvēle par veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas vietu.

Valgas slimnīca atrodas 2 kilometru attālumā no Valkas centra. Valgas slimnīcā pakalpojumus sniedz 27 speciālisti, no kuriem visi runā krievu valodā, 24 runā angļu valodā un 3 runā latviešu valodā. Tajā pašā laikā jāatceras, ka par veselības aprūpes pakalpojumiem Valgā sākotnēji būs jāmaksā pilna cena. Pakalpojumi Igaunijā parasti ir dārgāki kā Latvijā, tāpēc pacientam jārēķinās ar to, ka biežāk visu samaksāto summu nekompensēs.

Pirms izvēles par pakalpojuma saņemšanu, pacienti ir aicināti iepazīties ar informāciju par pakalpojumiem Valgas slimnīcā, speciālistiem, to valodas prasmēm un kompensācijas saņemšanas kārtību. Detalizēta informācija par pakalpojumu saņemšanu Valgas slimnīcā un par pieteikšanos izdevumu atmaksai skatīt Valkas novada domes mājaslapas sadaļā "Valga", apakšsadaļā "Valgas slimnīca": ŠEIT.

Kas ir uzlabojies?

No 2020.gada pieteikšanās kompensācijai notiek atvieglotā kārtībā. Valkas novada dome un Nacionālais veselības dienests, sadarbībā ar Valgas slimnīcu ir izstrādājuši pacientiem ērtāku kompensēšanas sistēmu.

Mērķis sistēmas efektivizācijai ir pieteikšanās kārtību padarīt maksimāli ērtu pacientiem. Salīdzināšanai, pieteikuma iesniegšanai un izskatīšanai jābūt analogai kādā tā ir pacientam un apdrošinātājam, kur šobrīd pacienti var iesniegt dokumentus elektroniski un pāris dienu laikā saņemt atbildi uz savu pieteikumu un kompensējamo summu bankas kontā.

Uzlabojumi: