Izvēlas lasīt sava novada laikrakstu

Ir sākusies Smiltenes un Valkas novadu laikraksta “Ziemeļlatvija” abonēšanas kampaņa. No iepriekšējām šis gads atšķiras ar to, ka mūsu lasītājiem piepulcējas arī bijušo Apes un Raunas novadu iedzīvotāji, kuri no 1. jūlija dzīvo jaunizveidotajā Smiltenes novadā.

Šonedēļ atzinīgus vārdus “Ziemeļlatvijai” kā interesantai un labai avīzei jau veltījusi Gaujienas iedzīvotāja Dzintra Gaile. Viņa jau abonējusi mūsu laikrakstu visam nākamajam gadam.

Par “Ziemeļlatvijas” cītīgu lasītāju no 1. jūlija kļuvusi arī Gaujienas iedzīvotāja seniore Vija Ciguze.

Jāzina, kas notiek novadā

Sākumā Vija abonēja mūsu avīzi uz vienu mēnesi, lai redzētu, cik tā ir saturīga un interesanta, atzina par labu esam un nu kļuvusi par “Ziemeļlatvijas” pastāvīgu lasītāju, atsakoties no laikraksta “Alūksnes un Malienas Ziņas” abonēšanas.

“Ja jau tagad dzīvoju Smiltenes novadā, tad ir jāzina, kas tajā notiek. Aizbraukt no Gaujienas līdz Smiltenei arī ir tuvāk nekā līdz Alūksnei,” stāsta Vija Ciguze.

Laikraksts “Ziemeļlatvija” viņai patīk daudzpusīgās un aktuālās informācijas dēļ. Ar lielu interesi seniore izlasa rakstus par “Covid-19” tēmu, par lauku cilvēkiem, viņu dzīvi, darbu un likteņiem un par saviem hobijiem – rokdarbiem un kulināriju. Tā varot gūt gan padomus, gan iedvesmu saviem darbiem. Vēl cītīgāks avīzes lasītājs ir Vijas vīrs Jānis.

Tagad daudz kam svītru ir pārvilkuši “Covid-19” izplatības mazināšanai noteiktie ierobežojumi. Taču pirms tam Vija Ciguze ar pašas ceptām tortēm piedalījās tradicionālajā Kūku parādē Gaujienas muižas svētku laikā, kopā ar domubiedriem no vietējo iedzīvotāju grupas “Rosamkambaris” rīkoja pašu ražojumu tirdziņus, piedalījās gaujieniešu rokdarbu izstādēs, jo seniorei patīk arī adīt un tamborēt.

“Jau kopš bērnības esmu pieradusi strādāt. Bez darba nevaru. Nepatīk, ja cilvēki čīkst un gaužas par to, ka ir slikti, ka nevar izdzīvot. Man dārzeņi un ogas veikalā nav jāpērk. Vasarā aizeju uz dārzu, ziemā – uz pagrabu un paņemu, ko pati esmu izaudzējusi. Man ļoti patīk strādāt dārzā,” teic Vija Ciguze.

Iekļūst Roberto grāmatā

Savā dārzā parasti izaug arī ķirbji un cūku pupas, no kā gatavotie Vijas ēdieni iekļuvuši Roberto Meloni pavārgrāmatā “Pa Latvijas novadiem ar Roberto”.

Šovasar ķirbju raža padevusies laba, tāpēc pēc “Ziemeļlatvijas” lūguma seniore izstāsta arī mūsu lasītājiem pavārgrāmatā iekļautās ķirbju un biezpiena kūkas recepti un piebilst, ka šis našķis garšojot visiem, kas to ēduši.

Kūkai vajag 1½ paciņu “Selgas” cepumu, 160 g sviesta, 700 g nomizota ķirbja, divas paciņas jeb 400 g biezpiena, vienu kārbiņu iebiezināta piena ar cukuru, divas olas, 35 g mannas, svaiga citrona sulu. Cepumus sadrupina, sajauc ar izkausētu sviestu. Masu iespaida formā, kurā ieklāts cepampapīrs. Ķirbi nomizo, sagriež gabaliņos un izsautē nelielā ūdens daudzumā. Pēc tam nolej lieko ūdeni un ķirbi sablendē vai saspaida ar kartupeļu stampiņu.

Kamēr ķirbis dziest, gatavo biezpiena masu. Biezpienam pievieno olas, kondensēto pienu, garšvielas (vaniļas cukuru vai kanēli, vai rīvētu citrona miziņu – pēc izvēles), citrona sulu un trīs strīķētas ēdamkarotes mannu. Visu labu samaisa. Uzlej uz pamatnes. Cep krāsnī 180 grādos 45 līdz 50 minūtes.

Novēl būt optimistiem

Ēdienu gatavošanā Vija Ciguze ir profesionāle, – pēc Gaujienas vidusskolas absolvēšanas viņa iestājās Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā, kur ieguva pārtikas inženiera – tehnologa kvalifikāciju.

Lai arī darbs savulaik aizvedis uz bijušo Limbažu rajonu, sirds saukusi atpakaļ uz dzimto Gaujienu, uz tēva mājām, kur Vija tagad dzīvo kopā ar vīru Jāni un dēlu Gunti. Savulaik bijusi pat pašiem sava zemnieku saimniecība, vienu brīdi turējuši četras govis, bet, gadiem ritot, atstājuši tikai sakņu, augļu un puķu dārzu, jo papildus strādāts arī algots darbs. Pēdējos gados pirms pensionēšanās Vija mācīja mājturību Gaujienas speciālajā internātpamatskolā.

Vija un Jānis Ciguži ir bagāti ar diviem bērniem – meitu Dignu un dēlu Gunti un ar mazmeitām Anniju un Justīni. Šovasar 27. augustā Vija un Jānis nosvinēja 55 gadu kāzu jubileju.

Vija ir optimiste un novēl tādiem būt arī citiem. “Par ko es dzīvē priecājos? Par to, ka, no rīta pamostoties, esmu dzīva, nekas nesāp un varu turpināt ierastās dienas gaitas. Tagad ir prieks būt dārzā, jo zied manas mīļākās – mārtiņpuķes,” teic mūsu abonente, apliecinot, ka dzīvesprieks ir rodams blakus, tikai ir jāprot to ieraudzīt.