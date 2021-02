Jaunajā budžetā izvirza trīs prioritātes

Ja valdība apstiprinās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādāto jaunā Pašvaldību likuma projektu, kas iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā, tad spēkā stāsies arī līdzdalības budžets. Tas ir demokrātisks process, kas sniedz iespēju pašiem iedzīvotājiem noteikt to, kā tiek iztērēta daļa no pašvaldības budžeta teritorijas attīstības jautājumos.

VARAM informē, ka likumprojektā ir noteikti mehānismi plašai iedzīvotāju līdzdalības nodrošināšanai pašvaldības darbā, tādējādi paaugstinot pašvaldības darba kvalitāti un atbilstību iedzīvotāju interesēm. Piemēram, līdzdalības budžeta ieviešana veicinātu iedzīvotāju mērķtiecīgu sadarbību ar pašvaldību.

Lielākie izdevumi – jaunam, alternatīvam pakalpojumam

Taču šobrīd jaunais Pašvaldību likums vēl nav stājies spēkā, un pašvaldības cita pēc citas apstiprina savus budžetus 2021. gadam līdz šim ierastajā kārtībā. Iedzīvotāji par savu vietvaru budžeta naudas plānoto sadalījumu uzzina no plašsaziņas līdzekļiem tikai pēc budžeta apstiprināšanas.

Savu budžetu 2021. gadam apstiprinājusi arī Smiltenes novada dome. Pašvaldības budžeta ieņēmumi 2021. gadam tiek plānoti 20 034 558 eiro apmērā. Kopējie izdevumi ir 25 168 737 eiro apmērā, kuru finansēšanai paredzēti 5 134 179 eiro (tai skaitā ir naudas līdzekļu atlikums norēķinu kontā un aizņēmumi projektu īstenošanai).

Smiltenes novada pašvaldība uzsver, ka tās 2021. gada budžets ir balstīts uz ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.– 2037. gadam, kurā ietverti pašvaldības stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes, par pamatu izvirzot trīs galvenās vērtības – iedzīvotājus, uzņēmējdarbību un novada vidi. Pašvaldība šogad turpinās infrastruktūras sakārtošanu, to veicot gan par pašvaldības budžeta, gan par Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem.

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūrā 33 procenti jeb 8 218 273 eiro ir plānoti 37 projektu īstenošanai. No tiem plānoto izmaksu ziņā vislielākais ir pašvaldības projekts par sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstību Smiltenes novadā – plānotie izdevumi ir 1 485 407 eiro.

Jau rakstījām, ka šajā projektā Smiltenē, Dakteru ielā 14A un 14B (pašvaldības kapitālsabiedrības “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” teritorijā) plānots pārbūvēt šobrīd neizmantotas būves par daudzfunkcionālu pakalpojumu centru. Tur atradīsies dienas aprūpes centrs un specializētas darbnīcas pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, dienas aprūpes centrs un sociālās rehabilitācijas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī grupu dzīvokļi personām ar garīga rakstura traucējumiem. Tas ir jauns, alternatīvs pakalpojums līdzšinējai praksei, kad šādi klienti tika ievietoti institūcijās, nost no pārējo acīm.

Šogad janvārī noslēdzās Smiltenes novada domes izsludinātais atklātais konkurss par daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra un grupu dzīvokļu ēku pārbūvi, pieslēguma būvi centralizētās siltumapgādes sistēmai un siltuma mezglu izbūvi ēkām Dakteru ielā 14A un Dakteru ielā 14B. Savus piedāvājumus konkursā iesniedza septiņi pretendenti. Pašvaldības Publisko iepirkumu komisija nolēma iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt Rīgā reģistrētam uzņēmumam “Arčers” ar zemāko piedāvāto līgumcenu – 2 979 017,27 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.

Projektu plānots realizēt līdz 2022. gada decembrim. Projekts ir saistīts ar pakalpojumu infrastruktūras attīstību deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai. To finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Finansējuma piesaistes ziņā otrs lielākais projekts, ko šogad īstenos Smiltenes novada dome, ir Palsmanes pamatskolas internāta ēkas energoefektivitātes uzlabošana. Projekta plānotie izdevumi ir 1 098 113 eiro.

Jau rakstījām, ka tā būs internāta ēkas kapitāla pārbūve. Šajā divstāvu ēkā Palsmanē atrodas sākumskolas klases, internāta istabiņas, skolas virtuve un ēdamzāle. Pēc būvdarbu pabeigšanas internāta ēkas pirmajā stāvā izvietosies visas klašu telpas, mājturības kabinets un datorkabinets. Pārbūve notiks arī skolas ēdnīcā. Smiltenes novada pašvaldības izsludinātais iepirkums šo darbu veikšanai vēl nav noslēdzies.

Remontēs ielas; tiks arī siera namiņam

Šogad plānoto īstenojamo lielāko Smiltenes novada pašvaldības projektu vidū ir vairāki ar infrastruktūru, tai skaitā ielu rekonstrukciju saistīti projekti: Dakteru ielas un Dakteru ielas pieslēgumu pārbūve Smiltenē (plānotie izdevumi – 1 094 731 eiro); uzņēmējdarbības veicināšana Smiltenes pilsētā, 1. kārta, Marijas iela (912 108 eiro); autoceļa Oktobra iela–Sējumi–Saujas posma un tilta pār Palsu atjaunošana Variņos (474 512 eiro); ūdensvads un sadzīves kanalizācija Avotu ielā, Smiltenē, 1. kārta (267 000 eiro); Atmodas ielas seguma atjaunošana Smiltenē (188 735 eiro); Dārza iela (127 239 eiro); pašvaldības ceļa “Vērzemnieki– Bērži” pārbūve Grundzāles pagastā (42 775 eiro).

“Ziemeļlatvija” šogad jau rakstīja, ka aizvadītajā gadā Smiltenē pārbūvētajai Dārza ielai (posmā no Dakteru ielas līdz Atmodas ielai) asfalta virskārtu šopavasar nāksies ieklāt no jauna konstatēto defektu dēļ un tas būs jādara darbu veicējam par saviem līdzekļiem.

Dārza ielas pārbūves projekta kopējās izmaksas ir 1 221 743,58 eiro. Objektu lielākoties līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējums ir 631 564,49 eiro. “Ziemeļlatvija” vērsās pašvaldībā ar jautājumu, kādam mērķim saistībā ar Dārza ielas objektu šā gada budžetā ir ieplānoti 127 239 eiro. Pašvaldība skaidro, ka Dārza ielas posma pārbūve Smiltenē uzsākta 2020. gadā. 2021. gada budžetā paredzēti līdzekļi darbiem, par kuriem nav veikta samaksa, jo konstatētas neatbilstības izpildītajos darbos, kā arī paredzēts uzkrājums garantijas laika nodrošinājumam, jo objekts vēl nav nodots ekspluatācijā.

Noskaidrojām arī, ka Atmodas ielas seguma atjaunošana Smiltenē šogad paredzēta posmā no Raiņa ielas līdz Meža kapiem. Pašvaldības budžeta finansējums seguma atjaunošanai ir paredzēts 56 260 eiro apmērā. 132 115 eiro ir līdzfinansējums no valsts budžeta apakšprogrammas “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” (Atmodas iela ir tranzītiela).

Lielāko šā gada projektu TOP 20 noslēdz siera namiņa (sierūža) rekonstrukcija Smiltenes pagasta Kalnamuižā. Tam šogad pašvaldības budžetā ieplānoti 22 000 eiro. “Ziemeļlatvija” jau pērn rudenī rakstīja, ka 1763. gadā uzceltā siera namiņa dakstiņu jumtā ir caurums, līdz ar to namiņā iekļūst nokrišņi, bojājot unikālo, vēsturisko ēku.

Vairāk naudas sociālajiem pakalpojumiem

Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad lielākais izdevumu īpatsvars Smiltenes novada domes budžetā ir izglītībai – 48,9 procenti jeb 12 318 451 eiro.

Šo izdevumu daļu veido pirmsskolas, vispārējās un interešu izglītības iestāžu izdevumi, pedagogu atlīdzība, izglītības papildu pakalpojumi par skolēnu pārvadājumiem, norēķini ar citu novadu pašvaldībām par izglītojamajiem, mācību līdzekļiem, skaidro Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Mūze. Budžetā plānoti izdevumi 1.–9. klašu izglītojamo ēdināšanai, līdzfinansējums 16 izglītības projektu realizēšanai un citi izdevumi. Finansējums ieplānots arī Blomes pamatskolas virtuves rekonstrukcijai (215 976 eiro) un Grundzāles pamatskolas elektroapgādes tīklu pārbūvei (92 500 eiro).

Lielākais finansējums ir paredzēts mācību vides uzlabošanai Smiltenes vidusskolā (1 009 813 eiro), jau pieminētajai Palsmanes pamatskolas internāta ēkas energoefektivitātes uzlabošanai, kā arī Smiltenes vidusskolas mācību ēkas energoefektivitātes uzlabošanai (862 624 eiro).

Nākamais lielākais izdevumu īpatsvars (15,9% jeb 4 011 543 eiro) ir paredzēts ekonomiskajai darbībai. Piemēram, ir plānots līdzfinansējums deviņu infrastruktūras projektu realizēšanai 3 189 522 eiro apmērā, bet pašvaldības autoceļiem no valsts budžeta finansējuma ir ieplānoti 559 537 eiro.

Sociālajai aizsardzībai paredzēti 11,2% izdevumu jeb 2 825 598 eiro, kas ir par 32 procentiem vairāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Šie līdzekļi paredzēti pašvaldības sociālajiem pabalstiem, sociālajam dienestam, bāriņtiesai, atlīdzībai aizbildņiem un audžu­ģimenēm, bērna piedzimšanas pabalstiem, izmitināšanai pansionātos, mājas aprūpei, īslaicīgās sociālās aprūpes gultām, dotācijām biedrībām un nodibinājumiem sociālajā jomā un projektiem. Piemēram, pašvaldības sociālajiem pabalstiem plānots finansējums 284 419 eiro; izmitināšanai pansionātos, krīzes centros, sociālās un medicīnas aprūpes gultām – 189 039 eiro; dotācijām biedrībām un nodibinājumiem – 20 105 eiro.

Atpūtas (tai skaitā sporta), kultūras un reliģijas funkciju nodrošināšanai pašvaldības pamatbudžetā paredzēti 7,7% jeb 1 925 780 eiro, kas ir par septiņiem procentiem mazāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā.

Vispārējiem valdības dienestiem 2021. gada pamatbudžetā plānots 1 788 584 eiro jeb 7,1% no kopējiem izdevumiem. Tie ir Smiltenes novada domes un pagastu pārvalžu izdevumi, kā arī procentu izdevumi par aizņēmumiem no Valsts kases, kas nepieciešami, lai nodrošinātu pašvaldības realizējamo projektu finansēšanu. Kopumā pašvaldības saistību apmērs no 2021. gada pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām veido 7,36% (2020. gadā tie bija 6,62%).

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2021. gadā plānots izlietot 1 367 462 eiro, kas ir par 42% mazāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido dzīvojamo un nedzīvojamo namu apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumi, izdevumi ielu apgaismošanai, kā arī citi ar teritoriju apsaimniekošanu saistīti izdevumi un līdzfinansējums četru projektu realizēšanai. Šogad ir ieplānoti elektrolīniju pārvietošanas būvdarbi Bilskas pagasta Lobērģos, Meža kapu labiekārtošana Smiltenē, katlu mājas sienas nostiprināšana Bilskas pagasta Mēros, Blomes dīķa slūžu projektēšana, asfaltbetona seguma izbūve Līvu ielā Smiltenē, ielu apgaismojuma tīklu izbūve Klievu, Blaumaņa un Drandu ielās Smiltenē un citi darbi.

Vides aizsardzībai 2021. gada pamatbudžetā plānoti 611 063 eiro jeb 2,4%, sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai – 243 424 eiro, veselības aprūpei – 76 832 eiro, tai skaitā finansējums pieciem pagastu feldšeru punktiem