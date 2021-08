Jaunajā ēkā - “Smiltenes pienam” jauni produkti

Prieks strādāt! Šādi akciju sabiedrība “Smiltenes piens” raksturo emocijas, kādas rada uzņēmuma jaunās, plašās un komfortablās telpas Smiltenē, Valkas ielā 5.

Nesen uzceltā, modernā ēka, kas pieder Smiltenes novada domei, kļuvusi par trešo AS “Smiltenes piens” struktūrvienību, kurā tiek ražoti un fasēti uzņēmuma produkti.

Radīti komfortabli apstākļi darbam

Šogad janvārī jau rakstījām, ka uzņēmums “Smiltenes piens” uzvarēja Smiltenes novada domes rīkotajā izsolē par jaunuzceltā investīciju objekta Smiltenē, Valkas ielā 5, nomas tiesībām un ieguva tās uz 12 gadiem.

Ražošanu jaunajā ēkā AS “Smiltenes piens” uzsāka jūnijā, jo bija vajadzīgs laiks, lai telpas pielāgotu piena pārstrādei un uzsāktu jaunu produktu ražošanu.

“Kad pirmo reizi ienācām jaunajā ēkā, mums visiem sajūsmā iepletās acis. Pat vajadzēja laiku, lai pierastu pie tāda plašuma,” pirmās emocijas atceras AS “Smiltenes piens” valdes priekšsēdētāja Ilze Bogdanova un teic paldies uzņēmuma komandai – izpilddirektorei Karīnai Šteinbergai, tehniskajam direktoram Normundam Liniņam, Blomes pienotavas vadītājai Jeļenai Lagzdiņai un citiem speciālistiem, kuri uzreiz ar lielu aizrautību un degsmi iesaistījās jauno telpu apgūšanas un ražošanas plānošanas procesā, redzot tik pateicīgu darba lauku.

Tik plašu ražošanas telpu AS “Smiltenes piens” abās pārējās struktūrvienībās Smiltenē un Blomē nav. “Jaunajā ražošanas ēkā ir ļoti padomāts par mikroklimatu, jo tam ir pateicīgi apstākļi. Kad darbinieki atnāca uz šejieni pirmo reizi, acis viņiem mirdzēja, cilvēki vaicāja: “Tas plašums ir mums?” Es teicu: “Jā, jums.” Ir ērti strādāt, kad katram darbiniekam ir sava privātā telpa un nav jābūt cieši plecu pie pleca ar kolēģiem,” teic jaunās struktūrvienības vadītāja Inga Fjodorova. Viņas kandidatūru šim amatam AS “Smiltenes piens” vadība izraudzījās no pašu kolektīva, novērtējot līdz šim ieguldīto darbu un prasmes un piedāvājot jaunus izaicinājumus.

Jaunajā struktūrvienībā ir 11 darba vietas, no kurām astoņas ir radītas no jauna. Ņemot vērā plānoto ražošanas apjomu palielināšanu, šeit ir arī vakances – AS “Smiltenes piens” darbā aicina piena produktu ražotājus, piedāvājot apmācību, bet pretī gaida vēlmi strādāt un patiku pret uzticēto darbu.

Iespēja ražot jaunus produktus

Uzņēmumam “Smiltenes piens” iespēja piedalīties pašvaldības jaunās ražošanas ēkas nomas tiesību izsolē nāca īstajā laikā. Plānojot uzņēmuma attīstību nākotnē un apjomu palielināšanu, sākot ražot jaunus produkcijas veidus ar pievienoto vērtību, AS “Smiltenes piens” 2020. gadā jau bija pieķēries tehniskā projekta uzmetumiem un aprēķiniem par jauna ceha būvi, taču secināja, ka izdevumi būtu pārāk lieli un ieguvumi (papildu kvadrātmetri) neatmaksātos.

“Paldies Smiltenes novada domei par doto iespēju nomāt jauno investīciju objektu, jo šis ir viens no faktoriem, kas veicina uzņēmējdarbības attīstību! Mums tas ir liels atbalsts. Iegūstot papildu platību, abās pārējās savās struktūrvienībās varējām palielināt desertu (biezpiena toršu) un siera “Mozzarella” ražošanu. Jaunajās telpās veicam produkta tālāku apstrādi – siera griešanu, šķēlēšanu, rīvēšanu, fasēšanu, kā arī ražojam pilnīgi jaunu produktu. Tās ir kraukšķīgas “Siera BOOMbas” – simtprocentīgi no siera (Holandes vai Smiltenes, vai Kūpināta), bez jebkādām piedevām un E-vielām. Jauno produktu pozicionējam kā veselīgu uzkodu, kas der arī bērniem, sportistiem, veselīga dzīvesveida piekritējiem un citiem, jo produktam ir augsts olbaltumvielu un zems sāls saturs,” uzsver Ilze Bogdanova.

Simtprocentīgi no siera ražotās “Siera BOOMbas” ir ne tikai uzkoda, tās var pievienot pastas ēdieniem, salātiem vai zupām. Lai siera bumbas iegūtu kraukšķīgumu, siers tiek uzpūsts. Šāda produkta ražošanai ir nepieciešama īpaša tehnoloģija un iekārtas. Jaunajā struktūrvienībā uzstādītajās iekārtās AS “Smiltenes piens” jau ieguldījusi aptuveni 200 tūkstošus eiro, un vēl tikpat daudz investēs šā gada laikā.

Jaunumu klāstā – veselīgi produkti

Jaunus produktus AS “Smiltenes piens” sākusi ražot arī pārējās struktūrvienībās – biezpiena torti “MINI” ar zemeņu-bazilika ievārījumu un bezlaktozes jogurtu līniju (kivi-banānu, guava-vīģu, melleņu un musli pārslu maisījuma un žāvētu augļu), kas pirmo reizi uz tirdzniecības vietām tika nogādāts tikai aizvadītajā nedēļā. Ilze Bogdanova piebilst, ka šie jogurti ir labi bērniem, jo jaunais produkts satur vairāk olbaltumvielu un salīdzinoši maz cukura, tam nav pievienotas mākslīgās krāsvielas un smaržvielas, vienīgi, ja nu bērni vēlas saldāku garšu, tad mammas jogurtam var pievienot karoti ievārījuma.

“Mēs gribējām saglabāt mūsu uzņēmuma veselīgo konceptu. Tagad tirgū parādās funkcionālā pārtika – produkti ar lielāku daudzumu olbaltumvielu un samazinātu cukura daudzumu. Latvijā ir daudz cilvēku, kuri nepanes laktozi (piena cukuru), tāpēc tiek ražoti arī bezlaktozes produkti. Ietekme uz vidi atstāj ietekmi arī uz cilvēku ikdienas paradumiem un veselību. Mums, pārtikas ražotājiem, par to ir jādomā un jāiet laikam līdzi,” uzsver Ilze Bogdanova.

Latvijā ir izveidota zīme “VP – vērtīgs produkts”, lai pievērstu uzmanību veselīgai pārtikai. Ar to tiek marķēti produkti, kuros ir samazināts cukura, sāls un taukvielu daudzums. Latvijas Diētas ārstu asociācija marķējuma zīmi VP piešķīrusi diviem AS “Smiltenes piens” produktiem – “Piena spēks bez piedevām” un “Jogurts ar musli pārslu maisījumu un žāvētiem augļiem”.