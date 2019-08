Kā rīkoties, ja notikusi sadursme ar meža dzīvnieku?

Ik dienu autovadītāji domā par drošību uz ceļa, taču reizēm gadās neparedzētas situācijas, piemēram, sadursme ar meža dzīvnieku. Kā rīkoties?

Ja uz ceļa braucamās daļas ir notikusi sadursme ar meža dzīvnieku, par to ziņo policijai pa tālruni 110. Par sadursmi ar dzīvnieku vēlams informēt Valsts meža dienestu (to var izdarīt arī policijas pārstāvis). Tāpat jārīkojas, ja notriektais dzīvnieks vēl ir dzīvs. Ja iespējams, jāsagaida atbildīgo dienestu ierašanās, kas pieņems lēmumu, kā rīkoties ar dzīvnieku. Notriekto dzīvnieku nedrīkst piesavināties.

Ja atrasts beigts medījamais dzīvnieks, par to nekavējoties jāziņo Valsts meža dienestam. Ja ir aizdomas, ka dzīvnieks nobeidzies no infekcijas slimības, par to nekavējoties jāziņo arī Pārtikas un veterinārajam dienestam.

Ja uz ceļa notriektais dzīvnieks var traucēt satiksmes drošībai, to, ja ir iespējams, novāc no ceļa braucamās daļas, taču tas nav noteikts kā pienākums. Galvenais šādā situācijā ir nepakļaut briesmām pašam sevi. Arī šajā gadījumā notriekto dzīvnieku piesavināties nedrīkst. Beigtā dzīvnieka savākšanu organizē pašvaldība, kuras teritorijā dzīvnieks notriekts*.

Ja dzīvnieks notriekts uz valsts nozīmes ceļa, būtu vēlams to paziņot VAS “Latvijas valsts ceļi” Satiksmes informācijas centram pa diennakts tālruni 65025555 vai e-pastu [email protected]. Par atgadījumu var ziņot arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (VUGD) pa tālruni 112.





Kā izvairīties no sadursmēm ar meža dzīvniekiem?

Iestājoties diennakts tumšajam laikam (sevišķi krēslā vai rītausmā), jāsamazina braukšanas ātrums, it īpaši braucot gar meža jaunaudzēm, vietās, kur mežs pienāk tieši pie ceļa un vietās, kur mežs robežojas ar pļavām un tīrumiem.

Pēc iespējas vairāk jālieto tālās gaismas un jāvēro, vai ceļa malās nemirdz dzīvnieku acis, kas atstaro gaismu.

Ja ceļam pārskrien dzīvnieks, nekavējoties jābremzē, jo šim dzīvniekam var sekot vēl viens. Izvairoties no dzīvnieka, jāmēģina stūrēt tā, lai izbrauktu dzīvniekam aiz muguras.





1.attēls. Kā rīkoties, ja notikusi sadursme ar meža dzīvnieku.