Kad Valkā atjaunos autoostas darbību?

“Ziemeļlatvijas” redakcija elektroniskajā pastkastē saņēma vēstuli. Tās rakstītājs ar laikraksta starpniecību vēlas noskaidrot, kad tiks atjaunota normāla Valkas autoostas darbība. Vīrietis uzskata, ka jau ilgāku laiku teritorija tiek izmantota celtniecības materiālu uzglabāšanai un nekādas darbības te nenotiek. SIA “VTU Valmiera” transportam ir traucēta normāla piekļuve, un pasažieri nevar iegādāties biļetes autoostas kasē.

“Vai tā pret SIA “VTU Valmiera” nav sava veida kaitniecība, jo, cik zināms, autoosta ir uzņēmuma īpašums,” jautā vēstules autors.

Novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis to neuzskata par kaitniecību, ka joprojām dvīņu pilsētu Valkas un Valgas kopīgā centra būvniecības ietvaros no pilsētas autoostas neatiet satiksmes autobusi. Ar uzņēmumu pašvaldība esot saskaņojusi visus jautājumus. Pašvaldības vadītājs atgādina, ka visi būvniecības darbi ir jāpabeidz līdz 1. decembrim. Pašlaik objektā ir pabeigti visi svarīgie darbi, ir palikušas tā saucamās astītes, kas prasa laiku. Līdz ar to arī autoosta vēl nav pilnībā atvērta pasažieriem un vēl kādu laiku satiksmes autobusi aties no pieturas Raiņa ielā iepretim pilsētas tirgum.

SIA “VTU Valmiera” sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Bulmeistare informē, ka Valkas autoostas darbība attiecībā uz biļešu tirdzniecību nav bijusi pārtraukta, un iedzīvotāji biļetes pārbūves darbu laikā un arī šobrīd var iegādāties autoostā tās darba laikā. Taču ērtības dēļ pasažieri lielākoties izvēlējās braukšanas biļeti iegādāties autobusā pie šofera. Savukārt par to, kad autobuss varēs sākt uzņemt un izlaist pasažierus autoostā, nav saņemta informācija no Valkas novada domes.

“Ziemeļlatvija” interesējās, vai pašvaldība jau zina, kad varētu būt dvīņu pilsētu kopīgā centra atklāšana. Pašvaldības vadītājs norāda, – ja situācija saistībā ar “Covid-19” pandēmiju ļaus rīkot pasākumus, centra atklāšana notiks sestdien, 12. decembrī. Pašvaldībai ir izstrādāti divi scenāriji, pirmo izmantos gadījumā, ja pasākumu varēs rīkot ar neierobežotu dalībnieku skaitu, otro izmantos, ja būs jāievēro stingri noteikumi. V. A. Krauklis cer, ka Valkas un Valgas kopīgā centra atklāšanā piedalīsies arī uzaicinātais vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce un Igaunijas premjerministrs Jiri Ratass. Vēl pašvaldība nav saņēmusi atbildi, vai šajā dienā Valkā un Valgā ieradīsies Latvijas premjerministrs Krišjānis Kariņš.