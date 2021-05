Kaimiņi iedvesmas stāstiem pieteikuši 32 jaunienācējus Vidzemes laukos

Noslēdzoties Vidzemes plānošanas reģiona un Latvijas Lauku foruma organizētajai akcijai “Meklējam kaimiņu, kurš iedvesmo!”, saņemti 39 pieteikumi.

Kopumā pieteikti 32 jaunienācēji, kas pārcēlušies uz dzīvi Vidzemes laukos ne senāk kā pirms septiņiem gadiem (daži no jaunienācējiem pieteikti vairākas reizes). Vidzemnieku atzinība, piesakot savus jaunos kaimiņus, parāda, ka jaunienācēji ir ievēroti un akceptēti kā vietējās kopienas pilnvērtīgi dalībnieki.

Apkopojot pieteikumus redzams, ka ne visi jaunienācēji strādā lauksaimniecības nozarē – viņi atraduši veidu, kā būt kontaktā ar ārpasauli un turpināt iepriekš uzsāktās lietas, neizejot no savas lauku sētas. Nereti, pārceļoties, nomainīta arī nodarbošanās.

Par pieciem jaunienācējiem tiks gatavoti pieredzes stāsti latviešu un angļu valodā, kas kopā ar stāstiem no citām valstīm tiks publicēti arī PoliRural Eiropas labo prakšu atlantā.

Pirmie stāsti no Latvijas tiks gatavoti par jaunajiem kaimiņiem no Valkas, Raunas, Mazsalacas, Madonas un Vecpiebalgas novadiem. Šo jaunienācēju nodarbošanās ir dažādas – kāds ir izaugsmes treneris; kāds, lai arī nesen pievienojies vietējai kopienai, kļuvis par tās līderi; kāds liek lietā savas prasmes un lutina vietējos ar izciliem ēdieniem; kāds vada attālināti biznesa projektus, bet kāds rod mieru, izzinot kultūrvēsturi un radot mākslas darbus tālu prom no lielpilsētas kņadas.

Pirmo piecu sagatavoto stāstu varoņu pieteicēji saņems nelielas pateicības dāvanas par izrādīto aktivitāti.

Ikviens no iesniegtajiem stāstiem ir nozīmīgs lauku pieredzes izziņā, tādēļ arī par pārējiem 27 jaunienācējiem tiks gatavoti stāsti, tos apkopojot stāstu krājumā, ko plānots izdot līdz šī gada beigām.

Pēc akcijas beigām visiem iesaistītajiem būs iespēja veidot saikni ar līdzīgi domājošiem, gūstot savstarpēju pieredzi un dodot idejas tālākajai darbībai, pievienojoties “Facebook” grupai. Šīs platformas mērķis ir gan savienot pieredzes un veiksmes stāstus, gan arī runāt par izaicinājumiem un iespējām.

Jaunienācēji Vidzemes lauku telpā ir viena no prioritārajām kopienas grupām, kurām šobrīd pievērsta pastiprināta uzmanība. Latvijas lauki iztukšojas un nepieciešamas rīcības, lai ne tikai stiprinātu tās iedzīvotāju grupas, kas tur joprojām mīt, bet radītu labvēlīgu vidi arī jauniem iedzīvotājiem.

Jaunienācēji laukos spēj ne tikai ļoti objektīvi izvērtēt apstākļu labvēlību vai nosaukt šķēršļus, kas varētu kavēt kādu pieņemt lēmumu pārcelšanos uz dzīvi laukos, bet nereti viņi spēj arī iedvesmot un iedrošināt. Jaunienācēju uzskati un vērojumi var nesaskanēt ar pamatiedzīvotāju pārliecību par lietu ierasto kārtību, jo viņi ļoti bieži nāk ar lielu enerģiju, pārdrošām un neierastām idejām un atšķirīgiem uzskatiem, tomēr abas grupas vieno kopīgi mērķi un vēlēšanās savu dzīvi stiprināt tieši laukos, tā tuvinot tās vienu otrai.

Rūpīga kopienas grupu profila izzināšana ļauj organizēt kvalitatīvu teritorijas attīstības plānošanas procesu, virzoties uz mērķiem, kurus izvirzījuši un apstiprinājuši paši kopienas dalībnieki.

Jāpiebilst, ka vairāki jaunienācēji Vidzemes laukos ir arī PoliRural izveidotās Konsultatīvās padomes sastāvā, kas ir atbildīga par Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021-2027 dokumenta izstrādes procesa uzraudzību, tostarp sniedz rekomendācijas saturiskiem uzlabojumiem.