15.-16. gadsimta laikmeta svētki atdzīvinās Vecās Livonijas Landtagu, kura norises vieta vēsturiski bijusi Valga. Svētki norisināsies aiz Valgas Muzeja Säde parkā.

Laikmeta svētki “Livonijas Landtags“ (Liivimaa Maapäev), kurus rīko Valgas Muzejs, iepazīstinās ar viduslaiku ieražām un mantojumu. Lielpasākuma viduspunktā būs vēsturiks Livonijas Landtags, uz kuru sapulcēsies baznīcu, zemes pārvaldnieku, pilsētu un Vācu ordeņa pārstāvji, lai kopā diskutēt par Livonijas lietām.

Livonijas Landtagā uzstāsies etnotranss grupa “Auļi” no Latvijas, ar viduslaiku mūziku un dejām uz skatuves būs arī “Saltatores Revalienses” un “Rondellus” no Igaunijas, kā arī vēsturisko notikumu atdzīvinātāji un zobencīnītāji. Pasākumu vadīs teātra režisors un aktieris Jaanus Rohumaa.

Radošajās darbnīcās pasākuma viesi varēs mācīties miecēt trušādu, gatavot sev naudas maku no zivju ādas, ādas aproci, rotaslietu no dzīvnieka kaula, ziedi ādai no augiem vai oriģinālo ogles zīmējumu. Darbosies kalējs un būs atvērts moku kambaris. Tiem, kam būs vēlme, varēs fotogrāfēties viduslaiku apģērbā. Varēs mācīties cīnīties ar zobeniem un šaut ar arbaletu. Bērnus priecēs ponijs. Būs atvērta viduslaiku aptieka, baznīcai ziedojumus vāks mūķenes. Par iestiprināšanos rūpēsies “Vanamõisa Toitlustus” un bērnu kafejnīca “Lastekohvik”.

Viss pasākums norisināsies viduslaiku atmosfērā. Ļoti gaidīti ir viesi pāvesta, bīskapa, rātskunga vai zemnieka apģērbā. Būs viduslaiku dejas un kopīga dziedāšana. Pasākuma vadītājs, kopā ar vēsturisko notikumu atdzīvinātājiem, iepazīstinās ar Livonijas Landtaga vēsturi un tās nozīmi viduslaiku Livonijā.

Vairāk informācijas: Valgas Muzeja Facebook lapā un muzeja tīmekļa vietnē.

Piedalīsies: ”Auļi“, ”Triskele“, ”Koidu Tähed“, ”Saltatores Revalienses“, ”Rondellus“, Jaanus Rohumaa, Valkas novadpētniecības muzejs, Valgas centrālā bibliotēka, ”Viikingiretked“ OÜ, „Vanamõisa Toitlustus“ OÜ.

Pasākumu atbalsta: Valgas pagasta dome, Valgas jaunrades nams ”Tiina Loomemaja“, Leader Eesti, Latvijas-Igaunijas institūts, biedrība ”MTÜ Valgamaa Partnerluskogu“, Valgas kultūras un interešu centrs, Valgas Muzeja draugu biedrība ”MTÜ Valga Muuseumisõprade Selts“, Igaunijas Kultūrkapitāla fonda Valgas apriņķa ekspertu grupa, Igaunijas tautas kultūras fonds ”Rahvakultuuri sihtkapital“.