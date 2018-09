20. debess vērotāju salidojums jeb StarParty

Sestdien 8. septembrī SIA StarSpace observatorijā netālu no Suntažiem notiks ikgadējais rudens debess vērotāju salidojums jeb StarParty, kurā aicināti piedalīties gan astronomijas interesenti, gan tie, kuri debesīs veras retāk. Pasākums šoreiz ir veltīts šķietami pašsaprotamam, bet tomēr joprojām pilnībā neatminētam jēdzienam – enerģijai.

Enerģija ir viens no visbiežāk lietotajiem terminiem. Ar to mēs saprotam gan teorētisku jēdzienu fizikā, kas apraksta spēju veikt kādu darbu, gan resursus, kas sniedz mums tik ierasto komfortu, gan jau daudz netveramākas cilvēka spējas. Kas īsti ir enerģija? Kā to skaidro dažādas zinātņu jomas? Kā mūsu planētu un tās iedzīvotājus ietekmē Saules enerģija? Šos un vēl daudzus citus jautājumus patiesi izcilu lektoru vadībā iepazīsim 20. StarParty ietvaros.

Pasākumu ievadīs Latvijas Universitātes profesors Mārcis Auziņš, kurš izvadīs klausītājus cauri gadsimtiem, lai atklātu, kā enerģiju izprata Ņūtons, Einšteins un Hokings. No milzīgā Visuma plašumiem uz tuvējo zvaigzni Sauli kā siltuma, gaismas un enerģijas avotu palīdzēs palūkoties Ventspils Starptautiskā Radioastronomijas centra vadošais pētnieks Ivars Šmelds. Savukārt Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVģMC) Prognožu daļas vadītājs Andris Vīksna atklās, kā Saules enerģija pārvēršas dažādos Zemes atmosfērā novērojamos fenomenos. Kas gan būtu sarunas par enerģiju bez ielūkošanās dzīvības enerģijā? Tādēļ pasākuma noslēgumā klausītājiem būs iespējams klausīties bioloģijas zinātņu doktora Tūra Selgas stāstījumā par vareno hloroplastu.

„Enerģija ir mums visapkārt un mēs paši esam veidoti no enerģijas, jo, pārfrazējot Bilu Braisonu, matērija ir ieslodzīta enerģija. Mēs ceram, ka lektoru sniegtā informācija būs ne tikai vienas dienas piedzīvojums, bet kalpos kā enerģijas un iedvesmas avots visu vecumu pasaules pētniekiem,” tēmas izvēli komentēja StarSpace observatorijas vadītājs Arnis Ginters.

Pasākuma teorētiskās daļas noslēgumā, kas plānots ap 20:30, apmeklētājus gaida neliels enerģētiski uzlādējošs pārsteigums un StarSpace observatorijas 10.gadu jubilejas kūka.

“10 gadi ir paskrējuši vēja spārniem. Atklāti sakot, visu šo gadu garumā tieši apmeklētāji ir snieguši mums nenovērtējamu atbalstu, iedvesmu un pārliecību, ka neesam savu enerģiju iztērējuši velti,” piebilda portāla StarSpace redaktore Anna Gintere.

Pasākums notiks Ogres novadā, Suntažu pagastā, “Kaltiņos” - StarSpace observatorijā. StarParty pasākumā dalība ir bez maksas. Lekcijas sāksies no pl. 15:00, bet debess novērojumi labvēlīgu laikapstākļu gadījumā – līdz ar tumsas iestāšanos. Ja debesis nebūs apmākušās, apmeklētāji varēs vērot dažādus naksnīgo debesu objektus lielajā teleskopā.

Detalizēta programma un informācija par nokļūšanu norises vietā atrodama portālā www.starspace.lv

SIA StarSpace nodarbojas ar astronomijas popularizēšanu lekciju un debess demonstrējumu veidā. SIA StarSpace nodrošina Latvijā lielākā portāla uzturēšanu, kas veltīts astronomijai, kosmonautikai un ar tām saistītajām nozarēm.