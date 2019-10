Aicina Simjūda gadatirgus

Jau kopš viduslaikiem rudens Valmierā tiek sagaidīts īpaši. Rotaļas un danči, līdz vaigi ir pīlādžogu košumā. Ogas, dārzeņi, tējas – visiedarbīgākie bezrecepšu vitamīni – pašas dabas brūvējumā. Gardumi, kas sola pilnu muti veselības un vēl pāri paliek, ko ieslēpt burciņā. Simjūda gadatirgus aicina 12.oktobrī.

Tas norisināsies no plkst.9.00 līdz 16.00 Valmieras rātslaukumā, pils pagalmā, kā arī izkārtojoties pa Lāčplēša ielu līdz Raiņa ielai. Aicinot piebērt pilnu klēpi ar rudeni, tirgus būs īstais brīdis, lai iegādātos siltas zeķes, cepures, šalles, cimdus. Saulainas cidonijas, brangas sīpolu virtenes, smaržīgi tomāti, lauku kūpinājumi, siers un kraukšķīga maizīte – katrs atradīs īstāko gardumu. Netrūks saldumu un našķu, krāšņu piparkūku, riekstu, sukāžu. Tirgus piedāvājumā būs pēc tradicionālām receptēm gatavots alus un mājas vīni. Arī amatnieki būs parūpējušies par bagātīgu vedumu. Valmierā sabrauks kokamatnieki, pinēji, keramiķi, šuvēji, audēji, adītāji, tamborētāji, filcētāji un citi meistari no visas Latvijas. Jau vairākus gadus tirgū var iegādāties arī Lietuvas, Igaunijas un Baltkrievijas amatnieku darinājumus. Labos laikapstākļos mazos un lielos iepriecinās “Mežiņu” saimniecības truši.

“Viduslaikos tirgum bija liela nozīme amatniecības attīstībā. Parādījās jauna profesija – tirgotājs. Taču svarīgākais, ka, iepazīstot tirgus piedāvājumu, mainījās ēdienkarte – jauni produkti, garšvielas, receptes. Cilvēki sāka veidot uzkrājumus, kas savukārt rosināja mācīties konservēt, sālīt, saglabāt produktus ziemai,” stāsta Valmieras muzeja direktore Iveta Blūma.

To, kā garšvielu un garšaugu lietošana laika gaitā ir mainījusi ēst gatavošanas paradumus, 12.oktobrī Valmieras pils pievārtē aicinās uzzināt Valmiermuižas kultūras biedrība un gardēžu ceļa “Livonijas garša” viesmīlības pieturvietu saimnieki – tirgotāji no Vidzemes, Kurzemes un pat Igaunijas, atdzīvinot kādreizējo viduslaiku tirgus godību. Galdi būs pilni arī ar viduslaiku Livonijā nopērkamiem labumiem: zivīm, kūpinājumiem un žāvējumiem, maizi, govs un kazas piena sieriem, medu, kaņepēm, dārzu un mežu veltēm. Būs dažādas ogas, ķiploki, brūvējumi – vīni un kreptīgi uzlējumi. Bagātīgo piedāvājumu papildinās arī jaunmodīgas ēdamlietas, kuras viduslaiku valmierietim liktu brīnīties – makaroni, nūdeles, zaļais siers, dārzeņu čipsi, tomāti, bioloģiskās želejas konfektes un citi mūsdienīgu garšu meistarstiķi. Viduslaikos pazina arī uz vietas audzētas vai ievestas garšvielas – piļu, muižu un pilsētnieku ķēķos zināja un lietoja piparus, ingveru, pētersīļus, mārrutkus, sīpolus, ķiplokus, safrānu, kanēli un daudz ko citu. Lai zināšanas par garšaugiem un garšvielām aizceļotu tautās, pie “Livonijas garša” tirgotājiem ikviens varēs atrast recepšu krājumus līdzņemšanai, tai skaitā no grāmatas “Tā pirmā pavāru grāmata, no vāces grāmatām pārtulkota” (1795).

Simjūda gadatirgus rosinās iepazīt kopīgo un atšķirīgo viduslaiku un mūsdienu ēdienkartē. “Saknes, ziedi, lapas vai sēklas – dabas piedāvājums, kas mainīja ēšanas paradumus, domājot ne tikai par garšu, bet arī veselību. Mums pazīstamās garšvielas ir ļoti senas. Latvju dainās minēti vairāk nekā 200 augi. Piemēram, dievkociņu, kultūraugs ar smaržīgām lapām, aicināja izmantot, kūpinot gaļu, desas, jo tas dūmiem piešķir patīkamu aromātu, savukārt mārsilu lietoja piparu vietā pie gaļas ēdieniem. Tāpēc Simjūda tirgus bija ne tikai iecienīta vieta ēdamlietu iegādei, bet te varēja arī noskatīties jaunus gatavošanas paņēmienus, iepazīt jaunas garšas,” stāsta I.Blūma.

Simjūda tirgus jau izsenis ir viens no krāsainākajiem un skaļākajiem rudens līdzjutējiem. Abu satikšanos vienmēr pavada jautras izdarības, lustēšanās, dziesmas un rotaļas. Tas neizpaliks arī šogad. Turklāt būs arī radošās darbnīcas, aicinot redzēt, uzzināt un iemācīties.

Leģendas vēsta, ka Simjūda tirgus pirmsākumi meklējami kopš Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcas uzcelšanas. Tas parasti norisinājās 28.oktobrī, Sīmaņa dienā. Vēlākos gadsimtos tirgus diena kā notikums tika atzīmēta arī kalendārā, kur vietas ierobežojuma dēļ Sīmaņa un Jūdas dienā bija ieraksts “Sim., Jūda”. Tā arī pamazām tirgus ieguva vārdu, ko pazīst ne tikai Latvijā. Pēdējais vēsturiskais tirgus notika 1940.gadā. Kopš 1996.gada Valmieras muzejs atjaunojis vēsturisko Simjūda gadatirgu, godinot tradīcijas, tautas amata prasmju pārmantošanu un to īpašo, kas ceļojis cauri gadsimtiem.

