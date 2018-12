Aicinām uz Ziemassvētku tirdziņu Valmierā

Valmieras rātslaukumā un vecpilsētā 15.decembrī no plkst.10.00 līdz 15.00 norisināsies Ziemassvētku tirdziņš, ziemas ainavā ne tikai ienesot kārdinošas smaržas un rotāšanās idejas, bet aicinot ar gaišām domām sagaidīt tumsas un gaismas mīšanos.

“Ziemas saulgriežu laiks ir pārdomu un mīlestības laiks ar sudraba, garīgo enerģiju. Domās pateicamies aizejošam gadam, aiz muguras atstājot visu, kas nav izdevies. Tas ir laiks, kad domām ir liels spēks, tāpēc varam sev “ielikt pozitīvu programmu” nākamajam gadam. To aicināsim darīt jau Ziemassvētku tirdziņa laikā,” aicina Valmieras muzeja Izstāžu un pasākumu nodaļas vadītāja Guna Medne. Viena no Ziemassvētku izdarībām ar senu rituālu nozīmi ir bluķa vilkšana. Senos laikos iepriekš sagatavotu lielu ozola bluķi, piesietu virvē, vēla no vienas mājas uz citu. Nonākot pēdējā sētā, bluķis tika sadedzināts. Tam līdzi sadega arī visas gada neveiksmes, ļaunums un bēdas. Valmierā bluķa vilkšana notiks kopā ar Matīšu folkloras kopu “Pūrs” (vadītājs Mārtiņš Roziņš). Balsis iesildīt pirms tam varēs, uzcienājoties ar siltu tēju vai kādu citu kūpošu dzērienu, par ko parūpēsies krodziņš “Pils ķēķis”.

“Tirgus piedāvājumu nosaka pati ziema. Piparkūkas, siltie dzērieni, dažādi kārumi gan saldummīļiem, gan brangākai maltītei, adījumi, porcelāna izstrādājumi, pinumi, skaisti darinājumi no koka, kažokādas, dažādi rotājumi, vainagi. Tieši Ziemassvētku tirdziņā ir visplašākais sveču piedāvājums – gan smaržīgas un dzeltenas bišu vaska sveces, gan mūsdienu dizains. Arī dažādas preces veselības uzlabošanai ir jau ierasti Ziemassvētku tirdziņam,” stāsta Valmieras muzeja direktore Iveta Blūma.

Veselības uzlabošanai svarīgs ir arī svaigs gaiss un fiziskas aktivitātes. Tāpēc Valmieras muzejs pastaigu maršrutā aicina iekļaut vecpilsētu, kas vakara stundās iemirdzēsies gaismiņās. Apmeklētāji gaidīti no 14.decembra plkst.16.00, kad tiks atklāta mākslinieces Maijas Tabakas gleznu izstāde.

Savukārt 21.decembrī plkst.18.00 ziemas saulgriežus ar dziesmām, rotaļām, ticējumu teikšanu un laba vēlējumiem muzeja pagalmā aicina sagaidīt tradīciju kopa “Griezes”. Pievienoties aicinātas gan folkloras kopas, gan visi, kam vēlme izjust brīdi, kad zeme ir Saules griežos.

Savukārt pēc tirdziņa, 15.decembrī plkst.17.00, muzeja Izstāžu namā būs iespēja klausīties senās mūzikas koncertu “Karaļa Henrija VIII dziesmas”. Muzicēs Dārta Treija (balss, blokflauta), Lauma Liepiņa (viola da gamba) un Lenards Gotlubs (lauta). Dziesmu teksti atklās jūtas, kādas vadīja jauno karali Henriju VIII valdnieka pienākumos un pirmajās mīlas dēkās. Mūziku papildinās stāsti par notikumiem Anglijas galmā 16.gadsimtā. Apmeklējums – 5 EUR, biļeti iegādājoties pirms koncerta.

Jāpiemin, ka Valmieras muzejā, grupām iepriekš piesakoties, iespējams piedalīties Ziemassvētku rotājumu, sveču liešanas vai piparkūku gatavošanas nodarbībās.