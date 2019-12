Aicinām uz Ziemassvētku tirdziņu Valmierā

14.decembrī Valmieras rātslaukumā un pils pagalmā no plkst.10.00 līdz 15.00 norisināsies Ziemassvētku tirdziņš. Priežu čiekuri veselībai, garšaugu maisījumi svētku galda meistarstiķiem, zāļu tējas un dzērieni, iesildoties skanīgai saulgriežu sagaidīšanai, noslēpumu atklāšana ziemas darbnīcās – Ziemassvētku tirdziņš Valmierā ienesīs īpašu noskaņu, aicinot ļauties svētku priekam un ziemas gaišumam.

No plkst.10.00 līdz 14.00 Hanzas namiņos pie Valmieras muzeja aicinām piedalīties ziemas darbnīcās: sendienu metožu apgūšana, lai darinātu sveci gada tumšākā laika pavadīšanai; rotājumu pagatavošana, dabas materiālus savirpinot neatkārtojamās kompozīcijās; gan senāko, gan šobrīd modīgāko piparkūku recepšu uzzināšana cepumu namiņā; savas laimītes ieraudzīšana, uzzinot par labklājību veicinošiem rituāliem un atklājot, ko stāsta izlietā laimīte; jautrāko izdarību apgūšana Ziemassvētku vakara priekam. “Ziemas saulgriežu darbošanās un rituāli lielākoties ir saistīti ar uguni, lai atvadītos no uzkrātajām raizēm un sagatavotos jaunam posmam. Domām ir ļoti liels spēks, un ziemas saulgrieži ir īstais laiks, kad to likt lietā. Tikai jāatceras, ka dabā tukšuma nav. Simboliski sadedzinot visu slikto un bēdīgo, ir jādomā gaišas domas un jānosprauž labi mērķi,” stāsta Valmieras muzeja direktore Iveta Blūma.

Kā godam sagaidīt Ziemassvētkus un priecīgu noskaņu saglabāt vēl ilgu laiku, no plkst.12.00 parādīs un līdzi darboties aicinās folkloras kopa “Putni”. Muzeja pagalmā burbuļos katls ar garšaugu dārza tējām, lai spēks lustēties un izzināt senču tradīcijas svētku noskaņas uzburšanai.

Šajā labestības laikā vērtīga būs dalība Valmieras novada fonda Jauniešu ideju laboratorijas rīkotajā akcijā “Ezīša miga”, kas notiks Hanzas namiņā pie Valmieras muzeja. Piedaloties loterijā un laimējot vienu no vairāk nekā 550 vietējo mājražotāju vai uzņēmēju sarūpētajiem labumiem, papildināsi krājkasīti un tādējādi atbalstīsi Valmieras un apkārtējo novadu jauniešus, lai viņi varētu īstenot idejas, kas vērtīgas būs daudziem mūspuses iedzīvotājiem.

“Un, protams, tirgus! Tajā ne tikai bagātīgs gardumu un dažādu darinājumu klāsts, bet arī rosinājums ieraudzīt un iedvesmoties pašam izmēģināt pagatavot dāvanas. Amatnieku un mājražotāju darinājumu tirgus vērtība ir amata prasmju iepazīšana un saglabāšana,” aicina I.Blūma. Piedāvājums ir daudzveidīgs. Gaisā virmos pašceptas maizītes un mājas kūku smarža, uz galdiem gozēsies 17 un pat vairāk dažādi sieri, būs putraimdesas, kūpinājumi, zivis, ķiploku izstrādājumi drošam solim pretī ziemas spelgonim, dabas sarūpēti vitamīni – dārzeņi, ogas, sēkliņas, sulas un sukādes. Īpašā ziemas garša dzīvos krāsainās piparkūkās, grauzdētos riekstos un mandelēs, dažādās mērcītēs. Būs rakstaini un silti tamborējumi un adījumi ikviena gaumei, apģērbs, lai izbaudītu ziemas skaistumu, pirtslietas, lai sasildītos līdz dvēseles dziļumiem. Keramikas izstrādājumi, dažādi dekori, rotas, dabīgā kosmētika, lai skaists ir ne tikai svētku vakars. Ziemassvētku tirdziņā sarūpēt ko īpašu tuviniekiem un sev varēs ikviens.

“Arī mēs esam padomājuši par dāvanu. Ziemassvētku tirgus laikā aicinām muzeja Izstāžu namā bez maksas apmeklēt Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuāli plastiskās nodaļas pasniedzēju mākslas darbu izstādi “Tēlniecība/ Keramika/ Stikls”, kas veltīta akadēmijas simtgadei. Jau tagad pils pagalmā var apskatīt spēka zīmes, bet, iestājoties krēslas stundai, iedegsies arī svētku gaismiņas. Protams, gaidīsim visus arī Vecgada vakarā. Muzejs būs atvērts no plkst.23.00, kā arī pirmo Jaunā gada stundu, līdz 1.janvāra plkst.1.00 naktī,” aicina I.Blūma.