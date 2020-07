Alūksnē atklāts vienīgais gaisa trošu nobrauciens pāri ezeram

Augstākā Latvijas pilsēta ar vienīgo gaisa trošu nobraucienu – 350m pāri ezeram, kur iespējams traukties 50km/h lielā ātrumā. ZZZIPPP un skoli – tā malēnieši saka par zibenīgu. Tas nav tikai gaisa trošu ceļš, tas ir stāsts par piedzīvojumu, par dienu, kad ikvienam iespēja uzkāpt tornī un laisties lejā – nezināmajā, no 9m augstuma.

Ceļš ir pilns dažādu piedzīvojumu – mazāku un lielāku iespaidu. Braucienā ir dinamika, enerģija un emocijas – elpu aizraujošs gaisa trošu nobrauciens pāri Alūksnes ezeram. Ikvienam interesentam tiek piedāvāta iespēja iemūžināt savu braucienu, jo ķiverēm ir videokameras.

“Pie mums Alūksnē ir ātrākais un garākais gaisa trošu nobrauciens, pāri ezeram, kas ir ļoti drošs, jo visi stiprinājumi: rullīši, mehānismi, drošības aprīkojums ir no Šveices. Šosezon mūsu pilsēta ir ievērojams ceļotāju galamērķis, saņemam daudz komplimentus gan par infrastruktūras attīstību, gan daudzveidīgo atpūtas piedāvājumu. Pilsētā īpaši domājam, lai tā būtu draudzīga bērniem ar ģimenēm, lai ir gan aktīvās atpūtas iespējas, gan iespēja nesteidzīgi baudīt gardus ēdienus,” atklāj Alūksnes Tūrisma un Informācijas centra vadītāja Iveta Veļķere.

Jau otro gadu arī viena no populārākajām jauno mūziķu grupām “Carneval Youth” Alūksnē šovasar nofilmējuši video dziesmai “Bez internetiem” jeb – “Svaiga gaisa malks tu esi, Alūksne”.

“Alūksne ir manas bērnības pilsēta, netālu no Alūksnes Bānīša stacijas atradās manu vecvecāku mājas. Katru vasaru mani vecāki aizveda uz Alūksni un es ieniru mazpilsētas atmosfērā. No rītiem man bija izveidojusies tradīcija – jasmīnu smarža gar strūklaku dārzā, ogu krūmi un zaļumi no dārza brokastīs. Šis gads pilsētai ir īpašs, jo tiek sagaidīta pilsētas 100. gadskārta. Man personīgi ļoti tuvs ir ezers – bērnības dienas vienmēr tika pie tā pavadītas, patīk gan izbrauciens ar laivu, gan neatņemama ikdienas nodarbe - peldēšanās. Iesaku apmeklēt arī Pilssalu, jo ir atjaunots Dienvidu tornis Livonijas ordeņa pilsdrupās un nesteidzīgām pastaigām taka gar ezera krastu, kur sajust mazpilsētas smaržu,” atklāj aktrise un rotu māksliniece Agnese Zeltiņa.

Gaisa trošu nobrauciena darba laiks: pirmdienās un otrdienās 11:00-21:00, trešdien, ceturtdien un piektdien 10:00-21:00, savukārt sestdien un svētdien 9:00-21:00. Cenas: 8-15eiro, pieejamas arī grupu un ģimenes biļetes.