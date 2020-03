Analīzes uz “Covid-19” vidzemnieki nodod Valmierā

“Rezultāts – negatīvs,” uz šādu atbildi ik dienu Latvijā cer nu jau teju tūkstotis cilvēku, kuri ierodas nodot analīzes uz “Covid-19”. Jau otro nedēļu Vidzemes puses ļaudis analīzes var nodot Valmierā.

“Noteikti uzslavējiet Valmieras pašvaldību, tas iespējams, pateicoties mēra Jāņa Baika izpratnei par situācijas nopietnību. Pašvaldība ik dienu mūs apgādā ar siltām pusdienām. Paldies par sadarbību arī Valmieras pilsētas pašvaldības policijas priekšniekam Armandam Miķelsonam, kuras rezultātā ievērojami tiek atvieglota mūsu darba ikdiena,” tā sarunu ar “Ziemeļlatviju” sāk pieredzes bagātā Centrālās laboratorijas speciāliste Iveta Ločmele, kuras darba vieta nu no Rīgas pārcēlusies uz Valmieru “Covid-19” vīrusa dēļ. Kopš Latvijā savu uzvaras gājienu sācis koronavīrus, Ivetai un viņas palīgam kurjeram Pjotram Trusovam nav brīvdienu. Jā, tāpat kā lielai daļai mediķu, kas kļuvuši par galvenajiem cīnītājiem pret vīrusa izplatību, kaut cīņā jāmetas katram iedzīvotājam.

Tepat blakus analīžu nodošanas vietai, kas izveidota Māra Štromberga BMX trases telpās, ir Valmieras stadions. Tur, tā vien šķiet, valda citi likumi un ir cita pasaule – nemirstīgo, jo pa laukumu skrien ļaudis un azartiski spēlē futbolu. Šaubos, ka futbolisti aizdomājas, ka dažus simtus metru attālumā pa vienam privātās automašīnās ierodas cilvēki uz “Covid-19” pārbaudi. Ja jūti simptomus, esi pēdējo 14 dienu laikā atgriezies no ārvalstīm vai dzīvo kopā ar tādu personu, tad analīzes ir bez maksas. Ir arī iespējas pieteikties uz maksas analīzēm, tā teikt, savam sirdsmieram, kaut nav tiešas saskares ar saslimušu personu. Uz analīzēm iepriekš ir jāpiesakās, zvanot uz bezmaksas tālruni 8303 vai uz Centrālās laboratorijas maksas tālruņiem 20030006 un 20033722, jo cilvēku pieņemšana notiek rindas kārtībā, ievērojot divu metru distanci. Telpas ir noslēgtas, katru atbraukušo pieņem pa vienam.

“Ir tik daudz informācijas, aicinājumu, brīdinājumu, bet cilvēki jo­projām izturas tā, it kā viņiem nekas nevarētu notikt. Vīruss nelido pa gaisu, ar to cilvēks inficē cilvēku un tikai tad, ja būsim atbildīgi, ir iespēja to apstādināt. Ķīnā rīkojās ļoti drastiski, var teikt, nedemokrātiski, bet tikai tāpēc izdevās vīrusu ierobežot. Tur nepaļāvās uz cilvēku godaprātu, tur visus piespieda ievērot striktu izolāciju,” spriež I. Ločmele.

Jautāta, vai viņai un kolēģiem nav bail tikties ar potenciāliem inficētiem, speciāliste uzsver, ka nekādā gadījumā, jo tas ir viņu darbs, un tiek ievēroti visi piesardzības pasākumi, lai mediķi būtu pasargāti. Iveta Ločmele savā profesionālajā darbībā ik dienu saskaras ar inficētiem cilvēkiem. Vienīgā atšķirība ir infekcijas apmēri, jo šobrīd ir pandēmija. Viņa nemin sajūtas, kādas ir, dienā neskaitāmas stundas strādājot specializētā ekipējumā: kombinezonā, halātā, ar respiratoru, brillēm un cimdiem. Jau uzliekot uz mutes viegla materiāla sejas masku, jūtams diskomforts, jo tas traucē elpošanu, taču mediķiem desmit reizes lielākas neērtības jāpiecieš ik dienu. Arī brīvdienas kļuvušas par nesasniedzamu ekstru, šobrīd analīžu izmeklējumu skaits tikai pieaug. Tas ir viens no veidiem, kā ierobežot vīrusa izplatību – apzināt slimos, lai tie nekādā gadījumā nekontaktētos ar citiem cilvēkiem. Bez analīzēm cilvēks var arī īsti neapzināties, ka ir slims, un var inficēt apkārtējos. Tāpēc atbraukušajiem ir strikts noteikums izolēties no sabiedrības uz 14 dienām un vērot savas sajūtas. Ja parādās simptomi – temperatūra, sāpes kaklā, klepus, muskuļu sāpes, elpas trūkums, tas var liecināt par saslimšanu un jāpiesakās uz analīzēm. Nav jāgaida visas iespējamās pazīmes, katram simptomi izpaužas atšķirīgi. Piemēram, ne visi inficētie uzreiz klepo.

Darbinieki Valmieras “Covid-19” analīžu pieņemšanas punktā strādā katru dienu, arī svētdienās. Iveta un kurjers Pjotrs Trusovs brauc no Rīgas. Ik dienu viņi paņem paraugus aptuveni 35 cilvēkiem. Procedūra ir gaužām vienkārša un nesāpīga, cilvēkam ar analīžu kociņiem noņem uztriepi no aizdegunes un mutes un lieta darīta. Daudz satraucošāk ir gaidīt atbildi. I. Ločmele stāsta, ja rezultāts ir pozitīvs, tad inficētajam zvana jau nākamajā dienā, ja tas ir negatīvs, tad rindas kārtībā to paziņo dažu dienu laikā. Speciāliste atzīst, ka satraucoša ir ne vien daļas cilvēku vieglprātīgā attieksme pret pašizolāciju, distances un higiēnas ievērošanu, bet arī naidīgums pret atbraucējiem. “Tas nav labi, nav jābrūk virsū cilvēkam tāpēc, ka viņš ir atgriezies no ārzemēm mājās, bet jāgādā, lai tiktu veikti visi piesardzības pasākumi, kuri pasargās no inficēšanās. Ievērojiet vienmēr divu metru distanci, mazgājiet un dezinficējiet rokas un tas jūs pasargās no inficēšanās,” uzsver speciāliste.