Aprīlī norisināsies Valmieras Mākslas dienas

No 1.aprīļa līdz 1.maijam Valmierā norisināsies Mākslas dienas. Šogad to vadmotīvs ir “Kustība”, aicinot ikvienu piedzīvot, cik dažāda tā var būt.

Kustība ir process, telpa, norise – tajā augam, skrienam, kustamies līdzi laikam, satiekamies, atgrūžamies, maināmies un rodam turpinājumu. Kustība ir norise, kas mudina mūs runāt un klausīties, veidot jaunas formas un īstenoties – būt kustībā.

Dejotāji pilsētvidē, laikmetīgās dejas vēstneši no Amerikas, unikāla iespēja apskatīt Ilmāra Blumberga darbu izstādi, 16 kontrabasi uz vienas skatuves, filmas un teātra izrādes – šie ir tikai daži notikumi krāšņajā Mākslas dienu programmā.

Valmieras Mākslas dienas sāksies ar filmu programmu. Skatītājiem būs iespēja pieredzēt pasaulslavenu mākslas objektu izveidi, gruzīnu dejas kaislības, mākslinieku spozmi un ciešanas ceļā uz pasaules slavu, mīlestību pret mākslu. Filmas bez maksas būs skatāmas kino “Gaisma” 1., 8., 15. un 22.aprīļa vakaros.

Par tradīciju kļuvis forums “Māksla būt uzņēmējam”, vienuviet pulcējot uzņēmējus un māksliniekus, veidojot jaunus tiltus starp nozarēm, rosinot ideju apmaiņu un iedvesmošanos. 3.aprīlī foruma dalībnieki aicināti uzzināt uzņēmēju pieredzi par sava ceļa sākumu, uzdrīkstēšanos un sapņu piepildīšanu. Par pirmo produktu, pirmo eksportu, par drosmi visu mainīt, atkal sākt no sākuma, kā arī iepazīt daudzus citus stāstus. Tajos dalīsies Eiropas Parlamenta deputāte Dace Melbārde, “Tutas lietas” idejas autore un raidījumu vadītāja Marta Selecka, unikālu videospēļu ražotājs Jānis Kulbārdis, robotikas risinājumu hokejistu atbalstam izstrādātājs Mārtiņš Marenis un citi jomas profesionāļi un viedokļi līderi.

Vērienīgs notikums Latvijas tēlotājmākslas vidē būs mākslinieka Ilmāra Blumberga izstāde “Blumbergs/ Kustība”, kas būs skatāma no 3.aprīļa Valmieras muzejā, Valmieras Drāmas teātrī un Valmieras Sv.Sīmaņa baznīcā. Latvijas mākslinieks, scenogrāfs, grafiķis un domātājs Ilmārs Blumbergs savos darbos iemieso pārcilvēcīgo un reālo, nojauc laika nepieciešamību, vienlaikus norādot uz cilvēka dzīves trauslumu tā ritējumā. Arī izstādes formāts ir neparasts – tas balstīts apļa kustībā, no vienas norises vietas vedot pie nākamās, piedāvājot turpinājumu un šķietamu nezūdamību. Par profesionālo tandēmu, I.Blumberga nozīmīgo devumu nacionālā un starptautiskā līmenī tēlotājmākslā un teātra scenogrāfijā, kā arī stāstos par mākslinieka sasaisti ar Valmieru 28.aprīlī dalīsies Valmieras Drāmas teātra režisore Māra Ķimele.

Valmieras Mākslas dienu laikā jaunas iemaņas gūs tautisko un laikmetīgo deju dejotāji un kolektīvu vadītāji. Klasiskās un laikmetīgās dejas meistarklases norisināsies Latvijas un Amerikas profesionāļu vadībā, unikālajā sadarbībā tiekoties UCSB Dejas kompānijai no ASV un Latvijas Kultūras akadēmijas laikmetīgās dejas programmas pārstāvjiem. Dalībnieki pilnveidos laikmetīgās, džeza, kā arī Jose Limon laikmetīgās dejas tehnikas. Savukārt meistarklašu noslēgumā dejas mākslas cienītāji tiks aicināti apmeklēt UCSB Dejas kompānijas laikmetīgās dejas koncertu "Vienoti dejā" 23.aprīlī.

Deja ienākusi arī pilsētvidē. Balets uz Dzelzs tilta, akrobāts Kazu krācēs, mākslas vingrotāja pie Valmieras Sv.Sīmaņa baznīcas – 13 vietas Valmierā februāra izskaņā pārvērtās par skatuvi dejotājiem, to fotogrāfijās iemūžinot igauņu māksliniekam Albertam Kerstnam. Mākslas projekta fotogrāfijas būs aplūkojamas izstādē.

Arī māksliniekiem ar audeklu nepietiks. 25.aprīlī Valmierā tiks atklāti pieci jauni Mākslas soliņi, kolekciju papildinot ar Pētera Līdakas, Ievas Iltneres, Kristīnes Kutepovas un Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas audzēkņu gleznām uz soliņu virsmām.

No 9.aprīļa līdz 5.maijam Vecpuišu parkā būs apskatāma Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas rīkotā mākslas objektu konkursa “Kustība” vides objektu izstāde.

Savukārt 17.aprīlī – īpašs skanējums būs dzirdams Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra (LNSO) kontrabasu orķestra koncertā “16 kontrabasi un Alise Brīnumzemē”. LNSO galvenais kontrabasists Oskars Bokanovs kopā ar draugiem no tuvām un tālām zemēm pārsteigs ar kontrabasa solo, duetiem, kvartetiem un visbeidzot – kontrabasu orķestri. Programmā visdažādāko stilu un laikmetu mūzika – no Vivaldi līdz filmu mūzikai, no tango līdz čehu gravīrām, Gundegas Šmites un Dimitra Maronidisa jaundarbi. Instruments atklās savas melodiskās un virtuozās stīgas, radot īstus svētkus ikvienam.

12. aprīlī, atzīmējot Ludviga van Bēthovena 250.gadadienu, Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcā skanēs ērģeļmūzikas koncerts, ko sniegs māksliniece Larisa Carjkova.

Interesenti 14.aprīlī aicināti uz koncertu – tikšanos ar ģitāristu un komponistu Aivaru Hermani. Muzikālās kompozīcijas mīsies ar mākslinieka stāstījumu par laiku, kad Latvijā dzima un attīstījās populārā un rokmūzika, viņa laikabiedriem, kā arī pasaules mūzikas ietekmi.

Kā ierasts, īsti svētki Mākslas dienas būs teātra cienītājiem. 24. un 25.aprīlī Valmierā būs iespēja noskatīties vairāk nekā 45 izrādes – notiks bērnu un jauniešu teātru festivāls “.. un es iešu un iešu”, pulcējot dalībniekus no visas Latvijas.

Savukārt par neparastiem notikumiem zoodārzā vēstīs Rēzeknes teātra “Joriks” izrāde bērniem “Cauruļzobis vienīgais” 7.aprīlī. Skatītāji būs liecinieki tam, kā zoodārzā iemaldās kāds līdz šim neredzēts dzīvnieks. Noslēpumainais viesis ir patiešām labsirdīgs un asprātīgs, bet, kad viņš mīklainos apstākļos pazūd, mazākie Mākslas dienu dalībnieki aicināti kļūt par detektīviem, lai palīdzētu atrisināt noslēpumu.

Mākslas dienu izskaņā, 30.aprīlī, dramaturģe Inga Ābele un režisore Ināra Slucka izrādē “Meistars un Aleksandra” stāstīs par mākslinieci Aleksandru Beļcovu, Latvijas mākslas vēsturē atzītu klasiskā modernisma meistari, un latviešu mākslinieku Romanu Sutu. Viņu ģimenes dzīvē kaislību netrūka, taču visupirms tas bija radošais tandēms, kura spilgtākais projekts ir 1924.gadā organizētā porcelāna apgleznošanas darbnīca “Baltars”.

Tāpat ikviens interesents aicināts kļūt ne tikai par Valmieras Mākslas dienu skatītāju, bet arī dalībnieku. 11.aprīlī gida vadībā māksla tiks meklēta 12km garā pārgājienā “Pavasaris. Kustība. Māksla”. 16.aprīlī notiks lekcija par 20.gadsimta otrās puses un mūsdienu mākslu. 18.aprīlī būs iespēja izmēģināt sietspiedes tehniku, radot savu īpašo krekla dizainu jaunajā koprades darbnīcā “DARE”. Savukārt 19. aprīlī norisināsies meistarklase bērniem, kompozīcijas radot no tāda neierasta materiāla kā ēna. Bet, kādas kompozīcijas rada šefpavāri, varēs ieraudzīt un izgaršot Valmieras Restorānu nedēļā, no 18. līdz 25.aprīlim.

Valmieras Mākslas dienas organizē Valmieras pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Valmieras Kultūras centru, Valmieras muzeju, Valmieras integrēto bibliotēku, Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolu, biedrību “Valmieras Attīstības aģentūra”, Valmieras Jaunatnes centru “Vinda”, Valmieras Sv.Sīmaņa baznīcu, Valmieras Drāmas teātri, Latvijas Kultūras akadēmiju, ASV vēstniecību Latvijā, Spānijas vēstniecību, Gētes institūtu un citiem partneriem.

