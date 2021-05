Ņemot vērā to, ka Priekuļu novadā tiek atceltas mācībās klātienē, no 2021. gada 24. maija maršruta Nr.6256 Cēsis–Rauna–Rozes reiss, kas pieturā “Rauna” no pirmdienas līdz ceturtdienai tiek uzsākts plkst. 8.20, netiks izpildīts, informē Autotransporta direkcija.

Piektdienās autobuss pasažieru pārvadājumus nodrošinās.