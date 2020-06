Atjauno Valgas arhitektūras dārgakmeni un piedāvā izīrēt dzīvokļus

Informē igauņu laikraksta “Lõuna-Eesti Postimees” reportieris Tīts Loims.

Valgas dzelzceļa stacijas ēkā noritējusi romu kopienas pārstāvju tikšanās ar Valgas pašvaldības pārstāvjiem un citām amatpersonām, lai pārrunātu publiskā sektora ieguldījumu romu integrācijā un tiesībās.

Romu kopienas pārstāvji Olegs Artemčuks un Irina Aņisimova kopš jūnija pilda mentoru pienākumus Integrācijas fondā. Viņu galvenie uzdevumi ir romu tautības cilvēku integrācija un izpratnes veidošana par viņu tiesībām un pienākumiem.

Pēc Jiri Keres (Jüri Kõre), Valgas pašvaldības sociālo lietu pārvaldes vadītāja teiktā, sapulces galvenais mērķis bija jomu pārstāvju iepazīšanās un sadarbības mērķa – panākt, lai romi paši, bez ārējās palīdzības, spētu darīt ikdienas lietas – pārrunāšana, īpaši uzmanību pievēršot ģimenēm ar skolas vecuma bērniem.

Sanāksmē Olegs Artemčuks norādīja, ka aizvien romu izglītībai tiek pievērsts pārāk maz uzmanības. Jaunieši vēlas mācīties, bet atbalsta no vecākās paaudzes nav.

Tika uzsvērts mentoru un pedagogu sadarbības nozīmīgums, sniedzot informāciju par izglītības iespējām romiem un palīdzot izglītības procesā, lai nākotnē tie varētu konkurēt darba tirgū.

Pabeigti ēkas Kuperjanovi ielā 12, Valgā, atjaunošanas darbi. Māja tiek uzskatīta par vienu no Valgas arhitektūras dārgakmeņiem un ir atpazīstama ar tās īpašajiem fasādes rotājumiem – lauvu galvām. Tiek plānots, ka trīs stāvu ēkā būs pieejami 17 īres dzīvokļi. Pirmā stāva telpu augstums ir vairāk par trim metriem, pagrabstāvā atrodas pirts. Dzīvokļi tiks daļēji mēbelēti, ko plānots paveikt līdz jūlijam.

Valgas pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks Tomass Petersons min, ka dzīvokļus būs iespējams izīrēt ikvienam, bet priekšroka tiks dota ārstiem, skolotājiem un tamlīdzīgu profesiju pārstāvjiem. Īres maksa – no pieciem līdz sešiem eiro par kvadrātmetru plus komunālie maksājumi.

Tā kā ēka ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, restaurācijas laikā tika saglabāts daudz oriģinālo elementu – atstāti redzami atsevišķi sienu fragmenti, griestu gleznojumi un pat sienas gabals istabas vidū.