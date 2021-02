Autovadītāji aicināti uz drošas ziemas braukšanas dienām Valmierā un citās pilsētās

Lai uzlabotu autovadītāju prasmes vadīt auto ziemas apstākļos, Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) sadarbībā ar Latvijas transportlīdzekļu apdrošinātāju biroju (LTAB) no 24. – 28. februārim autovadītājiem piedāvā bezmaksas drošas ziemas braukšanas konsultācijas.

Konsultācijas šogad notiek piecās Latvijas pilsētās - Rīgā, Jelgavā, Siguldā, Valmierā un Jēkabpilī. Nodarbību dalībniekiem tiks skaidroti drošas braukšanas pamati, veidota izpratne par bremzēšanas ceļa garumu, tā ietekmējošiem faktoriem ziemas apstākļos, par šķēršļu apbraukšanu un par to, kā izvairīties no sadursmes, ja bremzēšanas ceļš ir nepietiekams. Tāpat interesentiem individuāli tiks sniegts skaidrojums par auto riepu stāvokli un to izvēli atbilstoši ikdienas braukšanas stilam.

Piecu dienu garumā, sākot no 24.februāra līdz 28.februārim būs pieejami trīs nodarbību laiki, kad interesenti varēs piedalīties Ziemas braukšanas dienu bezmaksas konsultācijām pēc iepriekšēja pieraksta. Pasākums paredzēts fiziskām personām un iepriekšēja pieteikšanās ir obligāta - viens zvans - viena rezervācija vienai personai.

Nodarbību vietas:

Rīgā – S.Eizenšteina iela 16, (Biķernieku trase);

Valmierā - Dīvaliņa ielā 15;

Siguldā – Pils ielā 14A;

Jelgavā – Aku ceļš 1, (Sporta komplekss “Rullītis”);

Jēkabpilī – Salas novads, Birži (Autotrase “Baroni”).

Nodarbību laiki Rīgā: no trešdienas, 24.februāra līdz svētdienai, 28.februārim plkst.14:00, 16:00 un 18:00.

Nodarbību laiki Valmierā, Siguldā, Jelgavā, Jēkabpilī: no trešdienas, 24.februāra līdz svētdienai, 28.februārim plkst.11:00, 13:00 un 15:00.

Pieteikšanās nodarbībām zvanot pa tālruni:

Rīgā un Jēkabpilī - 20777222

Valmierā, Siguldā un Jelgavā – 26553336

(Pieteikšanās darba dienās no plkst. 9:00-17:00).

Nodarbību ilgums: viena stunda un 30 minūtes.

Nosacījumi: nodarbībā drīkst piedalīties jebkurš autovadītājs ar savu transportlīdzekli, kas aprīkots ar ziemas riepām ar derīgu tehnisko apskati un obligāto civiltiesisko apdrošināšanu. Vēlams uz nodarbību ierasties ērtos, braukšanai atbilstošos apavos un siltā apģērbā.

Svarīgi! Gadījumā, ja kāds autovadītājs netiek uz iepriekš pieteiktu nodarbību, lūgums sniegt informāciju uz iepriekš norādīto tālruni, lai varētu operatīvi piedāvāt vietu citiem braukt gribētājiem.

Bezmaksas drošas braukšanas konsultācijas notiek, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos drošības pasākumus. Autovadītāji atrodas katrs savā automašīnā un saziņa notiek izmantojot rācijas.

CSDD jau kopš 2015.gada piedāvā autovadītājiem bez maksas uzlabot savas braukšanas iemaņas ziemas apstākļos. Šajā laikā apmācībās piedalījušies jau vairāk nekā 4500 autovadītāju. Šogad bezmaksas drošas braukšanas apmācības notiks piecu dienu garumā vienlaikus piecās pilsētās - Rīgā, Jelgavā, Siguldā, Valmierā un Jēkabpilī.

Informējam, ka organizatori var veikt pasākuma foto vai/un video reportāžu. Šie materiāli var tikt izmantoti publicitātei. Ierodoties uz pasākumu, jūs apliecināt, ka jums pret to nav iebildumu.

Visa informācija par drošas braukšanas apmācībām kā arī vērtīgi video padomi braukšanā ziemā tiks sniegti bksb.lv un csdd.lv kā arī sociālajos tīklos: "Facebook" , "Twitter".