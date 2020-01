Biedrība “Debesmanna” turpina savu piecgades izstādi “Estepatās” un dodas uz Valmieru

2019.gada, 10.oktobrī tika atklāta neparasta foto izstāde “Estepatās”, kuras mērķis ir runāt par jauno vecāku emocionālo veselību. Talantīgā fotogrāfa Matīsa Markovska fotogrāfijās ir redzami vairāku sabiedrībā zināmu vecāku stāsti par to, ka bērna ienākšana ģimenē var ienest ne tikai daudz prieka un laimes mirkļus, bet arī var nozīmēt izaicinājumus, grūtības, vientulības un nespēka sajūtu, vai pat likt saskarties ar pēcdzemdību depresiju un piedzīvot savas dzīves tumšākos mirkļus. Arī Jaunajā gadā izstāde dodas ceļā pa vairākām Latvijas pilsētām.

Biedrības “Debesmanna” mērķis ir atbalstīt Latvijas sievietes un vīriešus, kuri saskārušies ar pēcdzemdību depresiju. Piecos gados paveikts daudz – organizētas vasaras nometnes ģimenēm, bezmaksas atbalsta grupas jaunajām māmiņām, sniegtas bezmaksas psiholoģiska un juridiska satura konsultācijas. Izveidota veiksmīga sadarbība ar vadošajiem speciālistiem Latvijā, rīkotas kampaņas un bezmaksas semināri, tapusi dziesma ‘’Kopā’’, ko izpilda biedrības labi draugi – Normunds Pauniņš no grupas Otra Puse un Antra Stafecka, kā arī organizēts labdarības koncerts ar tādu pašu nosaukumu.

Informatīvās kampaņas un izstādes “Estepatās” patronese ir TONIGHT autore Ieva Cipruse. “..Par "bēdīgi" un "grūti" vajag runāt arī tad, kad tas jau ir garām. Gribas un vajag citiem, kuri nu ir turpat, pateikt, ka te, ārpus, ir arī citi tādi. Ka arī citi tur ir bijuši, ka es arī to esmu jutusi. Ka skumjas un grūtums ir bijis klātesošs, bet no skumjuma bedres VAR un vajag izkāpt!..” piebilst kampaņas patrone Ieva Cipruse.

Bez Ievas foto izstādē piedalās arī biedrības “Debesmanna” dibinātāja Iveta Parravani, 2 bērnu mamma, bloga Viensplusviens.lv autore Laura Grēviņa, žurnāliste, blogere un fotogrāfe Aiga Zviedre, aktrise Madara Melne-Tomsone, divu puiku tētis un bērnu tiesību eksperts Lauris Bokišs, rakstniece Laura Vinogradova un daudz strādājošs projektu vadītājs, mīl braukt ar motociklu - Edgards Andersons.

Informatīvā kampaņa un fotoizstāde ir tapusi pateicoties tās dalībnieku brīvprātīgajam darbam un ziedojumiem, tādēļ biedrība “Debesmanna” īpašu pateicību velta fotogrāfam Matīsam Markovskim, stila māksliniecei Lolitai Graudiņai, Žaņa Lipkes Memoriālam, Communication ART, galerijai “M Art Gallery” un visiem pārējiem atbalstītājiem. Izstāde “Estepatās” 2019.gadā tika izstādīta Rīgā, Skrundā, Sabilē un Jēkabpilī. 2020.gadā izstāde tiks izstādīta Valmierā, Kuldīgā, Tukumā, Liepājā un Ventspilī.

No 3.janvāra līdz pat 31.janvārim Biedrības “Debesmanna” izstāde “Estepatās” būs skatāma un klausāma Valmierā – Vidzemes slimnīcā (Jumaras iela 195). Milzīgs paldies par izstādes izstādīšanu Vidzemes slimnīcas Attīstības un mārketinga daļas vadītājai Jolantai Vaido un paldies arī Valmieras Dizaina un Mākslas vidusskolai, personīgi Lainei Uzulēnai, par tehnisko nodrošinājumu.

Iveta Parravani, biedrības “Debesmanna” vadītāja: “..Mums bija svarīgi uzsvērt, ka no malas ne vienmēr var redzēt tās patiesās cīņas, ko vecāki izcīna ikdienā. Izstādes mērķis ir iedrošināt vecākus runāt ne tikai par priecīgo, kas saistās ar bērna ienākšanu ģimenē, bet būt arī atklātiem, ja saskarās ar grūtībām un meklēt profesionālu palīdzību, ja ir piemeklējušas grūtības. Daudzi no mums nēsā tās maskas, ko sabiedrība no mums sagaida, un neuzdrošinās atklāt, ka ne vienmēr viss ir tik labi kā gribētos. Ar šīm emocionālajām fotogrāfijām un mūsu pašu stāstiem mēs cenšamies jaunajiem vecākiem pateikt, ka tādu, kuri saskarās ar emocionālām grūtībām, nav mazums. Mūsu ir daudz un mēs esam tepat līdzās. Neticas, ka Debesmannai aiz muguras jau pieci gadi. It kā maz, bet tai pat laikā tik daudz. Ir labi pastrādāts, bet mums priekšā vēl daudz darāmā..’’.