Covid-19 pacientus pārvieto uz Dienvidigaunijas slimnīcām

Saistībā ar lielo Covid-19 saslimšanu skaitu Igaunijas ziemeļos, nolemts koronavīrusa pacientus no noslogotākajām Ziemeļigaunijas slimnīcām sūtīt uz ārstniecības iestādēm valsts dienvidu rajonos, informē igauņu laikraksta “Lõuna-Eesti Postimees” reportieris Tīts Loims.

Īpaši ekipētas neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes līdz pat astoņiem pacientiem dienā pārvieto Covid-19 pacientus no Tallinas, Rakveres un Rietumviru apriņķa slimnīcām uz Tartu un slimnīcām Igaunijas dienvidu daļā. Lēmumu par to, kuri pacienti pārvedami, pieņem Tartu Universitātes slimnīcas infekcijas slimību Covid-19 nodaļas vadītāja Anne Kallaste, lemjot arī par to, uz kurām Dienvidigaunijas slimnīcām pacienti nogādājami.

Valgas slimnīcas vecākā māsa Anastasija Orga ceturtdien, 25. martā, laikrakstam “Lõuna-Eesti Postimees” atklāja, ka pagaidām neviens no Ziemeļigaunijas pārvestajiem pacientiem Valgas slimnīcā vēl nav ievietots.